Avengers: Doomsday, un personaggio secondario a lungo dimenticato sarà nel film

Ci sono diversi personaggi secondari di recenti film e serie TV dell’MCU che i fan non si aspettano di rivedere, ma si vocifera che almeno due di loro torneranno in Avengers: Doomsday. Nel corso degli anni abbiamo conosciuto molti personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel e, con alcuni eroi e cattivi principali che sono stati abbandonati, è inevitabile che ne perderemo parecchi lungo il percorso.

Un utente di X ha condiviso una lista dei personaggi “dimenticati” che non si aspetta di vedere o addirittura sentire menzionare di nuovo nell’MCU, ma lo scooper MTTSH ha risposto rivelando che almeno uno di loro apparirà in Avengers: Doomsday.

Siamo stati in grado di confermare che si tratterà di Katy (Awkwafina) di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il che non sorprende visto lo stretto legame del personaggio con l’eroe interpretato da Simu Liu e dove li avevamo lasciati nelle scene finali del film.

Inoltre, Alex Perez riporta che la figlia resuscitata di Gorr il Macellatore di Dei (India Rose Hemsworth), che ha adottato il nome Love alla fine di Thor: Love and Thunder, tornerà anche per il prossimo grande film evento dei Marvel Studios, e sembra che potrebbe essere fondamentale per la reintroduzione del Dio del Tuono in MCI.

Nell’ultima sessione di domande e risposte di Cosmic Circus, Perez ha affermato di credere che Love sarà “colei che avviserà Thor dell’imminente battaglia, dato che è connessa all’essere cosmico Eternity, che è minacciato dalla situazione attuale”.

Con così tante cose in corso e così tanti personaggi che condividono la scena in Doomsday, non ci aspetteremmo che questi due abbiano molto da fare nel film, ma qualcosa ci dice che non saranno gli unici volti noti evidenziati nel post qui sotto a tornare.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.