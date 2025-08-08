X-Men, Alexandra Shipp offre un consiglio alla prossima Tempesta: “Rendila tua”

Alexandra Shipp ha debuttato nel ruolo di Tempesta in X-Men: Apocalisse, prima di tornare nei panni dell’eroina mutante in grado di manipolare il tempo atmosferico in quello che sarebbe diventato l’ultimo film degli X-Men dell’era 20th Century Fox prima dell’acquisizione da parte di Disney/Marvel, ovvero X-Men: Dark Phoenix. Shipp ha fatto un ottimo lavoro con quello che aveva a disposizione, che, per sua stessa ammissione, non era molto.

“Sì e no”, ha risposto Shipp quando le è stato chiesto se le sarebbe piaciuto interpretare di nuovo Tempesta in un’intervista del 2019. “Perché Tempesta ha pochissimo da dire. Non so gli altri attori, ma noi non parliamo mai. Quindi sarebbe davvero bello se non fossimo ammassati in un altro cast affollatissimo, in cui mi si vede solo sullo sfondo come un fottuto sasquatch“. L’attrice ha dunque concluso che: “Non mi interessa. Penso che ci siano altre donne che possono assumere quel ruolo e farlo davvero bene”.

Era improbabile che Alexandra Shipp venisse chiamata a riprendere il ruolo per il reboot degli X-Men dell’MCU, che recentemente ha ingaggiato il regista di Thunderbolts* Jake Schreier alla regia. Il casting è appena iniziato, ma circolano voci insistenti che lo studio sia interessato alla star di Wicked Cynthia Erivo per la parte. Ad ogni modo, a chiunque finirà per interpretare la prossima Tempesta sul grande schermo, Shipp ha ora offerto alcuni saggi consigli.

“Devi renderla tua”, ha detto durante un’intervista con Collider. “Penso che molto spesso le persone vogliano confrontare le interpretazioni. Vogliono confrontare come Halle ha interpretato la sua Tempesta con la mia, o qualsiasi altro personaggio, in realtà. Non credo che questo sia giusto nei confronti dell’attore, né nei confronti del pubblico. Penso che sia importante rendere il ruolo proprio, trovare il modo di essere un individuo e lasciare che questo si formi. Perché la mia Tempesta è molto più giovane e non è addestrata“, ha continuato.

“Quindi proveniva dalla strada in X-Men: Apocalisse. Per me era importante che fosse una combattente di strada, e abbiamo inserito molto di questo nel suo stile di combattimento e nel modo in cui volava. Quindi direi semplicemente: rendila tua”. Un consiglio certamente prezioso, molto più ragionato e motivato rispetto a tanti altri che vengono forniti nel passaggio di un ruolo da un attore ad un altro. Non resta a questo punto attendere di scoprire chi assumerà questo importante ruolo per il Marvel Cinematic Universe.

Chi reciterà nel reboot degli X-Men?

Secondo quanto riferito, il casting ufficiale dovrebbe iniziare molto presto (se non è già iniziato) e personaggi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley, Elle Fanning e Julia Butters sarebbero nel mirino dello studio (secondo quanto riferito, erano in lizza per interpretare Cyclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e Trinity Bliss, che potrebbero essere in lizza per interpretare Jubilee. Altri nomi che sono emersi nelle voci di corridoio includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister).

Riguardo al progetto Kevin Feige ha dichiarato di avere un “piano decennale” per la saga dei mutanti. “Penso che lo vedrete continuare nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era dei mutanti Ancora una volta, è uno di quei sogni che diventano realtà. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men“.