Mercoledì – Stagione 2: ecco perché lo Xavier di Percy Hynes White non è tornato nella serie

Sebbene la maggior parte degli attori principali della serie originale siano tornati (leggi qui la nostra guida in merito), nella seconda stagione di Mercoledì manca uno dei membri più importanti del cast della prima stagione. Dopo aver interpretato un ruolo cruciale come interesse amoroso, amico di famiglia e collega sensitivo del personaggio principale nella prima stagione, Xavier Thorpe, interpretato da Percy Hynes White, è completamente assente dal cast della seconda stagione.

L’annuncio che questo personaggio non sarebbe tornato nella seconda stagione è stato dato nel maggio 2024, confermando dunque che la serie si sarebbe allontanata da rapporto sentimentale della prima stagione tra Xavier e Mercoledì. Tuttavia, dato che il personaggio aveva ancora della storia da raccontare nel finale della prima stagione di Mercoledì, quando gli studenti hanno lasciato la scuola, la seconda stagione si assicura di affrontare direttamente il motivo per cui lui non è più a Nevermore.

Il padre di Xavier lo ha ritirato da Nevermore dopo gli omicidi della prima stagione

Quando gli emarginati tornano alla Nevermore Academy per il nuovo anno scolastico, Mercoledì Addams scopre che il suo amico Xavier non si unirà a loro. Nella prima puntata della seconda stagione di Mercoledì, il preside Barry Dort chiede a Morticia di assumere la presidenza del Comitato per la raccolta fondi del Gala, una posizione precedentemente ricoperta dal padre di Xavier, il misterioso Vincent Thorpe. Dort spiega che la posizione è ora vacante perché Vincent Thorpe ha ritirato sia Xavier che la sua donazione dalla scuola.

Secondo Dort, la decisione di far lasciare Nevermore a Xavier è stata presa dopo che questi è stato falsamente accusato di omicidio, con conseguente breve incarcerazione di Xavier nella prima stagione di Mercoledì prima che Tyler fosse smascherato come il mostro.Sottolineando come la sua apparizione sarebbe impossibile nella seconda stagione, Mercoledì rivela che Xavier ora frequenta la Reichenback Academy in Svizzera. Sebbene si sappia poco o nulla di questo collegio, Gomez Addams spiega di aver trascorso un’estate studiando all’estero proprio lì, rivelando che ha una lunga tradizione nell’istruzione degli emarginati.

Questo sembra essere la fine ufficiale del ruolo di Xavier nella storia di Mercoledì, dato che lui andrà a scuola in Europa mentre Mercoledì e i suoi compagni di classe della Nevermore trascorreranno i prossimi tre anni nel Vermont. Tuttavia, è sempre possibile che Mercoledì possa ancora introdurre almeno Vincent Thorpe in qualche momento nel futuro della serie, essendo stato un fino ad ora un personaggio misterioso ma molto potente, che potrebbe avere qualche conto in sospeso con la scuola e i suoi studenti.

Netflix aveva conferma che Percy Hynes White non sarebbe tornato nella seconda stagione di Mercoledì

Nel maggio 2024, Netflix aveva confermato che Percy Hynes White non sarebbe tornato nella seconda stagione di Mercoledì. L’azienda non ha fornito una motivazione ufficiale per l’assenza di Hynes White, quindi non è confermato se le due cose siano collegate, ma l’uscita di scena del protagonista ha fatto seguito a una controversia online durata un anno che ha coinvolto l’attore. Nel gennaio 2023, infatti, sono emerse online accuse di violenza sessuale nei confronti di Percy Hynes White.

L’attoree ha successivamente negato le accuse di abuso, affermando: “Qualcuno che non ho mai incontrato ha avviato una campagna di disinformazione su di me online”. Sebbene il cast e la troupe abbiano evitato di commentare la vicenda, hanno affrontato il tema di come l’assenza del personaggio influisca sulla trama. Ad esempio, Jenna Ortega, protagonista della serie, ha commentato l’assenza di Hynes White nell’agosto 2024, affermando che si tratta di “una strana deviazione, ma stiamo introducendo così tanti personaggi che penso che passerà inosservata”.

La seconda stagione di Mercoledì coinvolge ancora Xavier nel nuovo mistero dell’omicidio

Sebbene Percy Hynes White e il suo Xavier siano quindi fisicamente assenti dalla seconda stagione di Mercoledì, i nuovi episodi lo coinvolgono ancora nel mistero dell’omicidio. Verso la fine dell’episodio 1 della seconda stagione, la protagonista riceve un biglietto da Xavier in cui le spiega che ha cercato di scriverle, ma che lei deve aver perso il telefono che lui le aveva regalato (in realtà, lei lo ha fatto cadere in un liquido bollente).

Come regalo d’addio, Xavier invia a Mercoledì un dipinto di un corvo con un occhio solo che ha visto in una visione psichica, spiegando che non sa cosa significhi, ma è sicuro che sia collegato a lei. Considerando che Xavier aveva numerosi dipinti del mostro Hyde nella prima stagione di Mercoledì, il suo dipinto del corvo con un occhio solo ha confermato i sospetti di Mercoledì sul legame di questo volatile con la nuova ondata di omicidi a Jericho.

