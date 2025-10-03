Monster: La storia di Ed Gein è l’ultima serie antologica di Ryan Murphy, e il cast è ricco di attori noti. Le serie sono tra i numerosi titoli controversi del mega-produttore televisivo.

Mentre le precedenti edizioni della serie erano guidate da Evan Peters (Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer) e dal premio Oscar Javier Bardem (Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez), La storia di Ed Gein è interpretato da Charlie Hunnam. Oltre a lui, il cast è composto da alcuni attori secondari di incredibile talento.

Charlie Hunnam nel ruolo di Ed Gein

Attore: Charlie Hunnam è un attore inglese noto soprattutto per il ruolo di Jax Teller nella serie FX Sons of Anarchy. La popolarissima serie gli ha permesso di ottenere riconoscimenti internazionali, dando inizio a una carriera in film e serie TV, tra cui Pacific Rim, The Gentlemen, The Lost City of Z, King Arthur – Il potere della spada e molti altri.

Personaggio: Charlie Hunnam interpreta Ed Gein, il serial killer del titolo, la cui attività nella vita reale si è svolta a Plainfield, nel Wisconsin, negli anni ’50. Gli omicidi realmente commessi da Ed Gein e la loro controversa influenza sulla cultura sono il tema principale della serie TV.

Suzanna Son nel ruolo di Adeline Watkins

Attrice: Suzanna Son è una cantante e attrice americana il cui ruolo di successo è stato nel film di Sean Baker, candidato al premio, Red Rocket nel 2021. Da allora, ha recitato in importanti film e serie TV, tra cui Fear Street: Prom Queen e The Idol della HBO. È apparsa anche in video musicali di Childish Gambino e Allison Ponthier.

Personaggio: Adeline Watkins era una donna legata a Ed Gein per circa 20 anni, a cui lui chiese di sposarlo nel 1955. Watkins ha poi smentito la notizia che rivelava i dettagli della sua relazione con Gein, sostenendo che fossero “esagerati”.

Laurie Metcalf nel ruolo di Augusta Gein

Attrice: Laurie Metcalf è un’attrice americana che ha vinto quattro Emmy, due Tony ed è stata candidata agli Oscar e ai Golden Globe nella sua carriera cinquantennale. Tra i suoi ruoli più importanti figurano serie TV come Hacks e film come Scream 2, Lady Bird e Toy Story.

Personaggio: Augusta Gein è la madre dell’assassino che dà il titolo alla terza stagione di Monster, che è stata descritta come una madre autoritaria e religiosa che ha limitato l’accesso al mondo dei suoi figli. La serie TV esplora il rapporto di Ed Gein con la madre e come lo stile genitoriale abbia contribuito al suo sviluppo.

Tom Hollander nel ruolo di Alfred Hitchcock

Attore: L’attore britannico Tom Hollander è noto soprattutto per il cinema e la televisione in progetti come Orgoglio e pregiudizio, la serie Pirati dei Caraibi, The Night Manager e The White Lotus. Ha già collaborato con Ryan Murphy nella serie Feud: Capote vs. The Swans.

Personaggio: Alfred Hitchcock è uno dei registi più leggendari di tutti i tempi, noto per i suoi numerosi film nei generi giallo, horror e thriller. Per il suo capolavoro, Psycho, trasse ispirazione dai crimini di Ed Gein.

Vicky Krieps nel ruolo di Ilse Koch

Attrice: Vicky Krieps è un’attrice lussemburghese-tedesca che ha ottenuto il successo internazionale per il suo ruolo in Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, dove ha recitato al fianco di Daniel Day-Lewis. Da allora ha ottenuto altri successi al cinema e in televisione.

Personaggio: Ilse Koch era una criminale di guerra tedesca le cui azioni durante la Seconda Guerra Mondiale le sono valse il soprannome di “Strega di Buchenwald”, in riferimento alle sue atrocità commesse nel campo di concentramento di Buchenwald. Si ipotizza che Ed Gein sia stato ispirato dalla sua crudeltà.

Olivia Williams nel ruolo di Alma Reville

Attrice: L’attrice inglese Olivia Williams ha debuttato al cinema nel 1997 con Il postino, prima di affermarsi con la sua interpretazione di Rosemary Cross in Rushmore e Anna Crowe ne Il sesto senso. Da allora ha avuto ruoli importanti in film e serie TV, tra cui The Crown, The Father, Dune: Prophecy e altri.

Personaggio: Alma Reville era una sceneggiatrice e montatrice cinematografica, sposata con Alfred Hitchcock. Ha preso parte a molti progetti del marito, da I 39 scalini a L’ombra del dubbio.

Monster: La Storia di Ed Gein – Cast e personaggi secondari

Lesley Manville nel ruolo di Bernice Worden: Lesley Manville è un’attrice vincitrice del Laurence Olivier Award, nota per film come Il filo nascosto e serie TV come The Crown. Interpreterà Bernice Worden, proprietaria di un negozio di ferramenta che è diventata l’ultima vittima di Ed Gein.

Tyler Jacob Moore nel ruolo dello sceriffo Arthur Schley: Tyler Jacob Moore è un attore americano noto per ruoli in serie come Paradise, Grey’s Anatomy e molti altri importanti programmi televisivi. Arthur Schley era lo sceriffo della contea di Waushara, noto per aver rintracciato e arrestato Ed Gein.

Charlie Hall nel ruolo del vice Frank Worden: Charlie Hall è un attore americano apparso in serie come Single Drunk Female e Bel-Air. Frank Worden è stato uno degli investigatori del caso Ed Gein, la cui madre era tra le vittime.

Joey Pollari nel ruolo di Anthony Perkins: Joey Pollari è noto per film e serie TV come American Crime e Love, Simon. Interpreterà l’iconico attore Anthony Perkins, che ha interpretato Norman Bates in Psycho di Alfred Hitchcock.

Addison Rae nel ruolo di Evelyn Hartley: Addison Rae è una personalità dei social media e cantante americana, nota soprattutto per il suo enorme seguito su TikTok. Interpreta Evelyn Hartley, un’adolescente scomparsa nel 1953 e mai più ritrovata.