Sigourney Weaver in trattative per la serie live-action Tomb Raider

Di Gianmaria Cataldo

Sigourney Weaver
Come noto, l’attrice Sophie Turner vestirà i panni di Lara Croft nella serie live-action Tomb Raider prodotta da Amazon MGM. Ora, secondo Deadline, Sigourney Weaver (Alien, Avatar – Fuoco e Cenere) è in trattative per una parte non ancora rivelata nella serie, anche se il sito precisa che l’accordo non è ancora stato concluso. Non sappiamo chi interpreterà la Weaver, ma una possibilità è la malvagia Ana di Rise of the Tomb Raider.

Il casting della Weaver segue la recente notizia che anche Martin Bobb-Semple si è unito allo show con un ruolo importante. Si ipotizza che potrebbe interpretare Zip, dato che è uno dei pochi personaggi ad apparire in più di un gioco di Tomb Raider. Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) era stata scelta per scrivere la serie, affiancata da Chad Hodge come produttore esecutivo e co-showrunner. Jonathan van Tulleken sarà invece il regista e produttore esecutivo.

Cosa sappiamo della serie Tomb Raider

L’adattamento televisivo della serie di videogiochi inizierà ufficialmente la produzione il 19 gennaio 2026.

Sono davvero entusiasta di annunciare che la formidabile Sophie Turner interpreterà Lara insieme a questo fenomenale team creativo”, ha dichiarato Waller-Bridge. “Non capita spesso di poter realizzare una serie di questa portata con un personaggio che ami fin da piccola. Tutti i membri del team sono appassionati di Lara e sono tutti stravaganti, coraggiosi e divertenti proprio come lei. Preparate i vostri artefatti… Croft sta arrivando…

Sono incredibilmente entusiasta di interpretare Lara Croft”, ha aggiunto Turner. “È un personaggio così iconico, che significa così tanto per così tante persone, e io sto dando tutto quello che ho. È difficile seguire le orme di Angelina e Alicia con le loro interpretazioni potenti, ma con Phoebe al timone, noi (e Lara) siamo tutti in ottime mani. Non vedo l’ora che tutti voi vediate cosa abbiamo in serbo”.

Lara Croft è uno dei personaggi dei videogiochi più riconoscibili e iconici di tutti i tempi”, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione globale di Prime Video & Amazon MGM Studios. “Siamo entusiasti che la talentuosa Sophie Turner dia vita a questo personaggio caratterizzato dal coraggio, dalla forza e dalla determinazione incrollabile. Guidata dalla brillante Phoebe Waller-Bridge, questa serie renderà omaggio all’amata eredità di ‘Tomb Raider’, offrendo al contempo nuove avventure ai fan di tutto il mondo”.

