Slow Horses – Stagione 5: svelata la storia di tortura di Lamb

Spiegata la scioccante storia delle torture subite da Jackson Lamb in Slow Horses – stagione 5. La serie originale Apple TV+ ha riscosso un enorme successo in streaming e il thriller di spionaggio sta acquisendo sempre più importanza durante la sua quinta stagione. Slow Horses vede protagonisti Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas e Hugo Weaving.

Adattata dai romanzi Slough House di Mick Herron, la serie è stata rinnovata per una sesta e una settima stagione, mentre la premiere della quinta stagione è andata in onda il 24 settembre. L’episodio 3 della stagione 5 di Slow Horses presentava una scena che includeva una storia scioccante che potrebbe essere vera o meno.

Secondo TV Insider, lo showrunner Will Smith ha rivelato la storia che Lamb racconta alla sua squadra per aiutarli a organizzare la fuga, la storia di qualcuno che è stato brutalmente torturato e poi ha dovuto assistere alla tortura e all’uccisione della donna che amava.

Non è confermato se la storia sia vera o se Jackson l’abbia inventata, ma Smith dice che la dice lunga sul suo stato d’animo. Ha anche elogiato l’attore Oldman per la sua interpretazione nella scena. Leggi i commenti di Smith qui sotto:

“Anche se nulla di tutto ciò è realmente accaduto, il fatto che tu possa pensarlo, che tu possa evocarlo in quel momento, dice che probabilmente hai qualche problema. Voglio dire, è molto, molto oscuro. E quello che volevamo lasciare era proprio un punto interrogativo: è successo o no? È successo a quest’altra persona? Perché il modo in cui Gary lo fa, Gary ti coinvolge completamente. Tu ci credi, credo, e sicuramente gli altri personaggi nella stanza ci credono completamente. E poi quando si capisce che era solo un modo per sviare le persone, pensi: beh, deve aver inventato tutto per adattarlo agli oggetti che erano nella stanza e che li avrebbero aiutati a scappare. Ma poi Catherine lo scopre e ti chiedi: c’è qualcosa di vero in tutto questo? Cosa ha passato?”.

I commenti di Smith riassumono perfettamente il personaggio di Oldman. Dopotutto, è un enigma, e questo è parte di ciò che lo rende così abile in quello che fa. La sua più grande forza è che le persone lo sottovalutano sempre, e questo è qualcosa che lui usa senza sforzo a suo vantaggio, come mostra questa scena.

La performance di Oldman conferisce a Lamb quel tocco in più che rende il personaggio così credibile, e questa è una storia perfettamente costruita, poiché fornisce quanto basta per dividere l’opinione del pubblico sul fatto che sia reale o meno, mentre è quasi certo che sia stata raccontata per fornire alla squadra informazioni sufficienti per poter fuggire.

Inoltre, i commenti di Smith su come deve aver inventato tutto per adattarsi agli oggetti che si trovavano nella stanza tracciano un parallelo evidente con il capolavoro di Bryan Singer degli anni ’90, I soliti sospetti. Nel film, Verbal Kint inventa una storia basata sugli oggetti presenti in un ufficio per sfuggire alla custodia della polizia.

Sembra un riferimento deliberato a quel film, e ci sono parallelismi tra i personaggi di Kint e Lamb, entrambi sottovalutati a causa del loro aspetto fisico. La scena evidenzia anche il fatto che Lamb è un personaggio che potrebbe non svelare mai completamente chi è, ma questo probabilmente andrà a vantaggio della squadra di Slow Horses a lungo termine.