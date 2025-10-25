HomeSerie TvNews

Slow Horses – Stagione 5: svelata la storia di tortura di Lamb

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Slow Horses

Spiegata la scioccante storia delle torture subite da Jackson Lamb in Slow Horses – stagione 5. La serie originale Apple TV+ ha riscosso un enorme successo in streaming e il thriller di spionaggio sta acquisendo sempre più importanza durante la sua quinta stagione. Slow Horses vede protagonisti Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas e Hugo Weaving.

Adattata dai romanzi Slough House di Mick Herron, la serie è stata rinnovata per una sesta e una settima stagione, mentre la premiere della quinta stagione è andata in onda il 24 settembre. L’episodio 3 della stagione 5 di Slow Horses presentava una scena che includeva una storia scioccante che potrebbe essere vera o meno.

Secondo TV Insider, lo showrunner Will Smith ha rivelato la storia che Lamb racconta alla sua squadra per aiutarli a organizzare la fuga, la storia di qualcuno che è stato brutalmente torturato e poi ha dovuto assistere alla tortura e all’uccisione della donna che amava.

Non è confermato se la storia sia vera o se Jackson l’abbia inventata, ma Smith dice che la dice lunga sul suo stato d’animo. Ha anche elogiato l’attore Oldman per la sua interpretazione nella scena. Leggi i commenti di Smith qui sotto:

“Anche se nulla di tutto ciò è realmente accaduto, il fatto che tu possa pensarlo, che tu possa evocarlo in quel momento, dice che probabilmente hai qualche problema. Voglio dire, è molto, molto oscuro. E quello che volevamo lasciare era proprio un punto interrogativo: è successo o no? È successo a quest’altra persona? Perché il modo in cui Gary lo fa, Gary ti coinvolge completamente. Tu ci credi, credo, e sicuramente gli altri personaggi nella stanza ci credono completamente. E poi quando si capisce che era solo un modo per sviare le persone, pensi: beh, deve aver inventato tutto per adattarlo agli oggetti che erano nella stanza e che li avrebbero aiutati a scappare. Ma poi Catherine lo scopre e ti chiedi: c’è qualcosa di vero in tutto questo? Cosa ha passato?”.

I commenti di Smith riassumono perfettamente il personaggio di Oldman. Dopotutto, è un enigma, e questo è parte di ciò che lo rende così abile in quello che fa. La sua più grande forza è che le persone lo sottovalutano sempre, e questo è qualcosa che lui usa senza sforzo a suo vantaggio, come mostra questa scena.

La performance di Oldman conferisce a Lamb quel tocco in più che rende il personaggio così credibile, e questa è una storia perfettamente costruita, poiché fornisce quanto basta per dividere l’opinione del pubblico sul fatto che sia reale o meno, mentre è quasi certo che sia stata raccontata per fornire alla squadra informazioni sufficienti per poter fuggire.

Inoltre, i commenti di Smith su come deve aver inventato tutto per adattarsi agli oggetti che si trovavano nella stanza tracciano un parallelo evidente con il capolavoro di Bryan Singer degli anni ’90, I soliti sospetti. Nel film, Verbal Kint inventa una storia basata sugli oggetti presenti in un ufficio per sfuggire alla custodia della polizia.

Sembra un riferimento deliberato a quel film, e ci sono parallelismi tra i personaggi di Kint e Lamb, entrambi sottovalutati a causa del loro aspetto fisico. La scena evidenzia anche il fatto che Lamb è un personaggio che potrebbe non svelare mai completamente chi è, ma questo probabilmente andrà a vantaggio della squadra di Slow Horses a lungo termine.

Articolo precedente
Dracula alla Festa del Cinema di Roma, le foto dal red carpet
Articolo successivo
Murdaugh: Morte in famiglia, la storia vera dietro alla serie Disney+
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved