Alla festa della rivoluzione, il red carpet della Festa del Cinema di Roma

Di Chiara Guida

-

Il cast di Alla festa della rivoluzione sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it

Mini reunion di Mare Fuori sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025, con Valentina Romani e Nicolas Maupas che sono i co-protagonisti di Alla festa della rivoluzione, film di Arnaldo Catinari presentato al festival nella sezione Grand Public.

Alla festa della rivoluzione racconta l’impresa di Fiume

Il film di Arnaldo Catinari. Liberamente ispirato al libro omonimo di Claudia Salaris (il Mulino), sceneggiato dal regista con Silvio Muccino, il film rivisita l’impresa fiumana di D’Annunzio raccontando una vita-festa fatta di futurismo e di utopie, di trasgressione sessuale e di pirateria, di gioco e di vendetta, all’alba di un bivio cruciale tra dittatura e rivoluzione.

Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
