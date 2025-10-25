Alla festa della rivoluzione, il red carpet della Festa del Cinema di Roma

Mini reunion di Mare Fuori sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025, con Valentina Romani e Nicolas Maupas che sono i co-protagonisti di Alla festa della rivoluzione, film di Arnaldo Catinari presentato al festival nella sezione Grand Public.
Alla festa della rivoluzione racconta l’impresa di Fiume
Il film di Arnaldo Catinari. Liberamente ispirato al libro omonimo di Claudia Salaris (il Mulino), sceneggiato dal regista con Silvio Muccino, il film rivisita l’impresa fiumana di D’Annunzio raccontando una vita-festa fatta di futurismo e di utopie, di trasgressione sessuale e di pirateria, di gioco e di vendetta, all’alba di un bivio cruciale tra dittatura e rivoluzione.