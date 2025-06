The Batman – Parte 2: James Gunn fornisce un aggiornamento sul film

James Gunn ha condiviso un nuovo aggiornamento su The Batman – Parte 2, mentre il sequel DC di Matt Reeves è ancora in lavorazione. Sebbene l’universo DC di Gunn sia una delle maggiori priorità della DC Studios, si stanno ancora esplorando i franchise Elseworlds, tra cui l’universo di The Batman, che continuerà a concentrarsi sulla versione di Reeves del Cavaliere Oscuro. A seguito delle voci secondo cui Reeves non dirigerà il sequel, che Gunn ha poi smentito la cosa, ma sono in molti a chiedersi ancora quale direzione prenderà il sequel.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Gunn ha nuovamente parlato dello stato di The Batman – Parte 2 con Robert Pattinson, poiché ci sono state molte domande su cosa sta succedendo con il film DC del 2027. Senza fornire troppi dettagli, Gunn ha assicurato che Reeves sta lavorando attivamente al film, affermando: “Ciò che Matt sta facendo è ancora molto importante, nonostante tutte le voci contrarie. Dovremmo vedere la sceneggiatura a breve e non vedo l’ora”.

Cosa significa l’aggiornamento di James Gunn su The Batman – Parte 2

Sono passati più di tre anni da The Batman e quel film del 2022 è stato un enorme successo per lo studio, ma con il modo in cui Reeves opera come regista, è comprensibile che il sequel stia richiedendo più tempo del previsto. Con un seguito, l’obiettivo è quello di aumentare la posta in gioco e rendere la storia più grande, il che giustifica completamente lo sviluppo accurato di The Batman – Parte 2. Dalle sole dichiarazioni di Gunn, è chiaro che l’universo del Cavaliere Oscuro rimane una priorità per loro, indipendentemente dal tempo necessario per realizzare il sequel.

Considerando che Pattinson ha dichiarato all’inizio di quest’anno che le riprese di The Batman – Parte 2 avranno luogo alla fine del 2025 e che, secondo Gunn, la DC Studios riceverà presto la sceneggiatura di Reeves, sembra chiaro che le cose stiano andando nella giusta direzione. Se la sceneggiatura verrà approvata in tempi rapidi, ciò significa che il casting inizierà sicuramente nel corso dell’anno, in vista delle riprese principali. C’è però sempre la possibilità che Reeves apporti alcune modifiche alla sua sceneggiatura, ma solo il tempo potrà dirlo.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte 2

Come già sottolineato, The Batman – Parte 2 ha dovuto fare i conti con una serie di rallentamenti sulla produzione. L’inizio delle riprese del sequel era previsto per il novembre 2023, con un’uscita prevista per l’ottobre 2025. Tuttavia, in seguito agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA del 2023, il tutto era stato rinviato all’ottobre 2026, con le riprese del sequel che avrebbero dovuto avere luogo all’inizio del 2025. Un ennesimo slittamento ha però ora idealmente fissato le riprese sul finire del 2025 e un’uscita in sala fissata all’ottobre 2027.

Lo studio spera naturalmente che il prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves si è dimostrato interessato ad espandere la serie DC Elseworlds, con la serie spin-off di Batman, Il Pinguino, con Colin Farrell nei panni del boss della mafia, che ha ottenuto ottimi riscontri.

L’uscita di The Batman – Parte 2 è prevista per il 1 ottobre 2027. Nel cast, oltre a Robert Pattinson, dovrebbero tornare Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell. A questi si aggiungeranno indubbiamente nuovi volti, considerando che non è ancora noto quali villain saranno inclusi nel film.