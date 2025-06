Chicago Fire – Stagione 14: conferma, cast, trama e tutto quello che sappiamo

Chicago Fire ha contribuito al lancio della popolare serie One Chicago sulla NBC, e ora la serie poliziesca sui vigili del fuoco è stata rinnovata per la quattordicesima stagione. Ideata dal guru della televisione Dick Wolf, Chicago Fire segue le vicende degli uomini e delle donne coraggiosi della caserma dei pompieri 51 della città, mentre affrontano i disastri più gravi che la metropoli del Midwest ha da offrire. Rapidamente trasformato in uno spin-off (Chicago P.D. e Chicago Med), Chicago Fire si è subito rivelato un altro successo di Dick Wolf sulla NBC e finora ha goduto di una durata di quasi un decennio e mezzo.

La storica tredicesima stagione della serie è ricca di cambiamenti e Chicago Fire sta entrando in una nuova era dopo l’addio del capo Wallace Boden (interpretato da Eamonn Walker). Il capo Dom Pascal, interpretato da Dermot Mulroney, ha preso il posto di Boden, ma il suo stile di leadership irrita fin da subito la squadra della caserma 51. Questo stato di continuo cambiamento pone la stagione 14 in una posizione unica, ma ci sono ancora molte cose che potrebbero accadere e influenzare il futuro della popolare serie poliziesca.

Ultime notizie su Chicago Fire – Stagione 14

La serie è stata rinnovata insieme alle serie correlate

L’ultima notizia sulla stagione 14 di Chicago Fire è che la stagione 14 arriverà sulla NBC. La NBC ha deciso di rinnovare tutte e tre le serie attuali di One Chicago proprio prima del finale di stagione nel maggio 2025. Tutte e tre faranno parte della stagione televisiva 2025-2026 della NBC e inizieranno ad andare in onda in autunno. Le tre serie saranno trasmesse una dopo l’altra nell’ambito del palinsesto autunnale. Chicago Med aprirà la serata, seguito da Chicago Fire e Chicago P.D. a chiuderla.

I nuovi episodi di Chicago Fire andranno nuovamente in onda il mercoledì sulla NBC.

Confermata la stagione 14 di Chicago Fire

La NBC ha rinnovato tutti e tre i programmi di One Chicago per ulteriori stagioni durante la loro breve messa in onda all’inizio del 2024, ed è chiaro che gli scioperi di Hollywood del 2023 non hanno intaccato la popolarità di One Chicago. Con questo in mente, la NBC ha aspettato fino a poco prima del finale di stagione per rinnovare Chicago Fire per la stagione 14. La nuova stagione di tutte e tre le serie di One Chicago è in programma per la stagione televisiva 2025.

Gli scioperi di Hollywood del 2023 hanno ritardato la dodicesima stagione di Chicago Fire, che andrà in onda tra gennaio e maggio 2024 con solo 13 episodi.

Dettagli sul cast di Chicago Fire – Stagione 14

Dopo i tumultuosi cambiamenti nel cast di Chicago Fire tra la dodicesima e la tredicesima stagione, si sperava che le cose potessero rimanere stabili in futuro. Tuttavia, due membri importanti del cast lasceranno la serie dopo la tredicesima stagione: Daniel Kyri (Darren Ritter) e Jake Lockett (Sam Carver) non torneranno per la quattordicesima stagione. D’altra parte, sono attesi molti ritorni, tra cui quello del nuovo arrivato Dermot Mulroney, che è stato scelto per guidare la squadra nel ruolo del capo Dom Pascal. Allo stesso modo, anche il personaggio preferito dai fan Kelly Severide (Taylor Kinney) sarà presente dopo il suo ritorno a sorpresa a tempo pieno nella stagione 12.

La paramedica Lyla Novak, interpretata da Jocelyn Hudon, è stata promossa a personaggio ricorrente nella tredicesima stagione per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Sylvie Brett (Kara Killmer) e probabilmente rimarrà parte della squadra. Lo stesso vale per personaggi come il tenente Christopher Herrmann, interpretato da David Eigenberg, e Stella Kidd, interpretata da Miranda Rae Mayo, che hanno continuato a essere una presenza costante nella serie poliziesca.

Il cast presunto della stagione 14 di Chicago Fire include:

Dettagli sulla trama di Chicago Fire – Stagione 14

Prevedere i dettagli della trama della stagione 14 di Chicago Fire è difficile e facile allo stesso tempo, dato che gli elementi procedurali sono rimasti costanti di anno in anno. Pertanto, la stagione 14 vedrà l’equipaggio della caserma dei pompieri 51 rispondere a varie emergenze potenzialmente letali, cercando di trovare un equilibrio tra la loro vita lavorativa e quella personale. Ci sono, tuttavia, numerosi filoni della stagione 13 di Chicago Fire che si presteranno anche alle trame della stagione 14.

Sebbene Jake Lockett e Daniel Kyri abbiano confermato di lasciare Chicago Fire dopo la stagione 13, il finale di stagione non ha fatto nulla di specifico per eliminare i loro personaggi dalla serie. La stagione 14 dovrà affrontare le ragioni della loro uscita dalla serie e potenzialmente introdurre nuovi personaggi dopo la loro uscita.

Herrmann ha anche accettato una retrocessione per consentire a Mouch di diventare tenente. Questo cambiamento di status professionale avrà probabilmente un’influenza sulle relazioni nella serie in futuro, e la stagione 14 esaminerà sicuramente queste dinamiche in evoluzione.

C’è anche la questione di Severide e Kidd che diventano genitori. Anche se i due hanno cercato di adottare un bambino, il progetto è fallito nella stagione 13. Il finale, tuttavia, ha rivelato che stanno aspettando un bambino, quindi la stagione 14 di Chicago Fire dovrebbe vedere i due dare il benvenuto al loro bambino, a meno che non ci siano tragedie per i personaggi. Il modo in cui l’ampliamento della loro famiglia influenzerà i loro personaggi sarà un filo conduttore della stagione 14.