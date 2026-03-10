Bob Odenkirk commenta un possibile cameo in Pluribus 2 dopo aver elogiato la prima stagione

L’attore Bob Odenkirk ha parlato della possibilità di apparire nella seconda stagione di Pluribus, la nuova serie di fantascienza di Apple TV+ creata da Vince Gilligan, durante un’intervista sul red carpet dei Saturn Awards. Pur mostrando grande entusiasmo per lo show, Odenkirk ha spiegato che un suo eventuale cameo potrebbe non essere la scelta migliore per la serie.

La serie, che segna il ritorno televisivo di Gilligan dopo il successo di Breaking Bad e Better Call Saul, vede come protagonista Rhea Seehorn, già co-star di Odenkirk nella serie prequel dedicata a Saul Goodman. In Pluribus l’attrice interpreta Carol Sturka, figura centrale di una storia ambientata in un mondo post-apocalittico che affronta temi morali e sociali attraverso un approccio narrativo tipico dello stile di Gilligan.

Durante l’intervista, Odenkirk ha elogiato apertamente la serie, definendola uno dei lavori più interessanti realizzati dal creatore di Breaking Bad. Secondo l’attore, la forza della serie sta proprio nell’attenzione ai dettagli che ha sempre caratterizzato i progetti di Gilligan, dove ogni elemento della narrazione assume un significato preciso nel corso della storia.

Bob Odenkirk elogia Pluribus ma teme di “rompere” l’equilibrio della serie

Parlando della prima stagione di Pluribus, Bob Odenkirk ha utilizzato parole estremamente positive, arrivando a dire scherzosamente che meriterebbe “sei stelle su quattro” o “otto su cinque”. L’attore ha sottolineato come la serie richieda allo spettatore lo stesso tipo di attenzione che Gilligan ha insegnato al pubblico a sviluppare con Breaking Bad e Better Call Saul.

Secondo Odenkirk, ogni dettaglio della serie è costruito con cura e contribuisce alla struttura narrativa complessiva. Questo livello di precisione rende la storia particolarmente coinvolgente e permette allo show di esplorare temi etici all’interno di un contesto post-apocalittico.

Nonostante il suo entusiasmo, l’attore ha però ammesso di avere qualche dubbio sull’idea di comparire nello show. Odenkirk ha infatti spiegato che la sua presenza potrebbe risultare troppo evidente e rischiare di distrarre il pubblico dal mondo costruito da Gilligan. Con il suo tipico tono ironico ha dichiarato che un suo cameo potrebbe addirittura “distruggere il tessuto narrativo” della serie.

Gli attori di Better Call Saul già presenti nella serie

Se Bob Odenkirk non appare nella prima stagione di Pluribus, altri attori legati all’universo di Better Call Saul hanno già partecipato al progetto. Patrick Fabian, noto per il ruolo di Howard Hamlin, presta ad esempio la voce a un messaggio registrato che la protagonista Carol ascolta durante la serie.

Anche Carol Burnett, che nella serie prequel interpretava Marion, compare nel mondo di Pluribus attraverso una breve apparizione come versione fittizia di se stessa in un contenuto promozionale legato alla storia.

Nonostante queste presenze, Rhea Seehorn resta l’unica interprete proveniente da Better Call Saul ad avere un ruolo centrale nella serie. La sua interpretazione della protagonista Carol Sturka ha ricevuto grande attenzione dalla critica e ha contribuito al successo della prima stagione.

Un possibile cameo nella seconda stagione?

Sebbene Odenkirk abbia espresso qualche riserva, un suo cameo in Pluribus non è del tutto impossibile. Un’ipotesi potrebbe essere una breve apparizione simile a quella dell’attore John Cena, che compare in uno degli episodi interpretando una versione fittizia di se stesso all’interno della storia.

Nel caso di Odenkirk, un cameo registrato o una breve apparizione indiretta potrebbe permettere alla serie di includerlo senza alterare l’equilibrio narrativo costruito da Gilligan. Questo tipo di soluzione eviterebbe anche un’interazione diretta con il personaggio di Rhea Seehorn, preservando la coerenza dell’universo della serie.

Per il momento, però, l’attore sembra preferire il ruolo di semplice spettatore. Odenkirk ha infatti ribadito di essere prima di tutto un grande fan del lavoro di Vince Gilligan e della performance di Rhea Seehorn, dichiarando di voler continuare a sostenere la serie come pubblico.

IN COPERTINA: Rhea Seehorn e Bob Odenkirk arrivano alla première di Los Angeles di Nobody 2 della Universal Pictures. Foto di Image Press Agency tramite DepositPhotos.com