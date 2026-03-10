Trilli torna su Disney+ con una serie live-action

La piattaforma di streaming Disney+ sta lavorando a una nuova serie live-action dedicata a Trilli, uno dei personaggi più iconici dell’universo di Peter Pan (il cui ultimo film risale al 2023). Il progetto, intitolato provvisoriamente “Tink”, è considerato una delle priorità creative della piattaforma e rappresenta l’ultimo tentativo di portare sullo schermo una storia incentrata sulla celebre fata.

Secondo le prime informazioni, la serie è attualmente in fase di sviluppo e sarà scritta da Liz Heldens e Bridget Carpenter, già note per il loro lavoro nella serie Friday Night Lights. Le due autrici ricopriranno anche il ruolo di produttrici esecutive del progetto. Al momento Disney non ha ancora rivelato dettagli sulla trama, ma l’obiettivo sarebbe quello di esplorare una nuova prospettiva sul celebre personaggio.

Il progetto “Tink” ha in realtà una lunga storia all’interno degli studi Disney. Già nel 2010 era stato annunciato un film live-action basato su Trilli, descritto come una commedia romantica, con Elizabeth Banks inizialmente prevista come protagonista. In seguito, nel 2015, un’altra versione del progetto aveva coinvolto Reese Witherspoon, ma anche quella produzione non arrivò mai alla fase di realizzazione.

Nel frattempo il personaggio di Trilli è comunque tornato sul grande schermo: nel film live-action Peter Pan & Wendy del 2023 la celebre fata è stata interpretata da Yara Shahidi.

La nuova serie sarà sviluppata per Disney+ tramite 20th Television. Tra i produttori esecutivi figura anche Gary Marsh, ex presidente di Disney Channels Worldwide e Disney Branded Television, che dopo aver lasciato il suo incarico nel 2021 ha iniziato a dedicarsi alla produzione di nuovi progetti televisivi. A completare il team creativo c’è anche Quinn Haberman, coinvolto come produttore esecutivo.

Entrambe le sceneggiatrici hanno una lunga esperienza nel panorama televisivo. Liz Heldens è attualmente co-showrunner della serie Will Trent e in passato ha lavorato a produzioni come Boston Public, Mercy e The Passage. Bridget Carpenter, invece, ha firmato episodi di serie di successo come Only Murders in the Building, Westworld e Parenthood.

Se il progetto dovesse andare in porto, “Tink” potrebbe rappresentare un nuovo tentativo per Disney di espandere il mondo narrativo di Peter Pan in formato seriale, riportando sotto i riflettori uno dei personaggi più amati della sua storia.