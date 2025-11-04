La canzone sbagliata dei KPop Demon Hunters è diventata virale

“Golden” è il suono perfetto di una canzone pop, ma non è il brano che meglio cattura il messaggio di KPop Demon Hunters. Questo fine settimana sono andato a una proiezione con karaoke di KPop Demon Hunters (Netflix ha riportato il film nelle sale per Halloween, due mesi dopo una distribuzione già storica), che mi ha permesso di rivedere il film con un pubblico che conosceva ogni canzone a memoria.

Da tutti che urlavano “Fit check for my Napalm era” durante “How It’s Done” all’intero cinema che muoveva le spalle al ritornello di “Soda Pop”, è incredibile quanto KPop Demon Hunters abbia risuonato con persone di tutte le età. Ma mentre tutte le canzoni del film sono orecchiabili e si collegano alla storia in modo intelligente, “Golden” è il campione indiscusso quando si tratta di popolarità.

Dopo che “Golden” ha raggiunto il primo posto nella Billboard Global 200, è diventato chiaro che anche HUNTR/X stavano salendo, salendo, salendo nel nostro mondo. La canzone è diventata il simbolo di KPop Demon Hunters, con le voci di Rumi, Mira e Zoey che l’hanno persino eseguita dal vivo al The Tonight Show. Tuttavia, per quanto “Golden” sia fantastica ed emozionante, c’è un’altra canzone degli HUNTR/X che merita lo stesso amore.

“What It Sounds Like” è il vero cuore dei KPop Demon Hunters

Se ‘Golden’ è la canzone che avrebbe suggellato l’Honmoon, “What It Sounds Like” è la canzone che ha creato la nuova versione migliorata di cui parlava Rumi. In “Golden”, Rumi canta di lasciarsi alle spalle gli schemi e diventare la ragazza che tutti vedono. Nel contesto della storia, “Golden” non è mai stata una canzone sull’accettazione.

Si può sentire la voce di Celine nelle parole di ‘Golden’: Rumi, Mira e Zoey sono cacciatrici, hanno voci forti e i loro difetti e le loro paure non devono mai essere visti. Le ragazze dovevano essere perfette, anche se questo significava non affrontare mai i propri demoni. È solo in “What It Sounds Like” che finalmente sentiamo le loro vere voci. È la canzone che non sono riuscite a scrivere, dopotutto.

“What It Sounds Like” è un’esperienza catartica, sia per il pubblico che per le Huntrix. Rumi ha passato tutta la sua vita pensando che ci fosse qualcosa di sbagliato in lei che doveva essere corretto. Ma in “What It Sounds Like” finalmente vede la bellezza nel vetro rotto. Anche Mira e Zoey accettano chi sono, indipendentemente dai loro difetti.

Ammetto che “What It Sounds Like” non è la canzone più commerciale, soprattutto se paragonata a ‘Golden’ o “Soda Pop”. A differenza di queste due, “What It Sounds Like” funziona solo nel contesto del film. Il testo e la melodia sono direttamente legati a ciò che accade sullo schermo, e la canzone perde il suo impatto senza momenti visivi chiave come l’abbraccio di gruppo o il sacrificio di Jinu.

“Golden” è diventata più grande di KPop Demon Hunters

Anche se mi sarebbe piaciuto vedere “What It Sounds Like” diventare un successo ancora più grande, ‘Golden’ merita assolutamente il suo successo. Nonostante la dolceamarezza del testo, “Golden” è una bellissima canzone che parla di trovare la forza di tracciare la propria strada, indipendentemente dal proprio passato o dalle avversità che si sono affrontate.

EJAE, che ha co-scritto la canzone e ha prestato la sua voce a Rumi, ha parlato di quanto “Golden” sia speciale e personale per lei. Con “Golden”, l’ex tirocinante K-pop ha trasformato alcune delle sue difficoltà in un inno che ora sta raggiungendo persone di tutto il mondo.

Anche se Rumi, come personaggio, aveva bisogno di crescere oltre il messaggio di “Golden” nella storia, il testo della canzone non potrebbe essere più stimolante. ‘Golden’ è per KPop Demon Hunters ciò che “Let It Go” è per Frozen: una canzone che forse non definisce completamente il personaggio principale, ma con cui il film sarà per sempre associato.