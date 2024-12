Outlander – stagione 7, parte 1: 10 cose da ricordare prima di guardare la stagione 7, parte 2

La stagione 7 di Outlander, parte 2, è in arrivo e riprende dopo i numerosi colpi di scena della prima parte. Jamie, Claire e il resto della loro famiglia ne hanno passate tante dall’inizio della serie, con poco tempo per respirare tra un disastro e l’altro. Tuttavia, mentre Outlander si avvia verso l’ottava e ultima stagione, questi personaggi fanno del loro meglio per costruirsi una vita felice sia nel XVIII che nel XX secolo. Tuttavia, qualcosa riesce sempre a mettersi in mezzo, e i disastri della stagione 7 di Outlander, parte 1, si tradurranno senza dubbio in ulteriori colpi di scena nella seconda parte.

Gli eventi della stagione 7 di Outlander sono basati sul settimo e sull’ottavo libro di Diana Gabaldon, An Echo in the Bone e Written in My Own Heart’s Blood. Divisa in due parti, la prima ha debuttato nel giugno 2023, raccontando gli eventi successivi all’arresto di Claire Fraser per l’omicidio di Malva Christie. Ora, con la stagione 7 di Outlander, parte 2, Claire e Jamie sono destinati a separarsi di nuovo dopo un breve periodo di gioia in cui si sono riuniti alla loro famiglia scozzese. Naturalmente, ci sarà molto altro da fare, il che rende ancora più necessario un aggiornamento dei grandi eventi della stagione 7, parte 1,di Outlander.

La stagione 7, parte 2, di Outlander ha debuttato il 22 novembre 2024.

Tom Christie si è preso la colpa dell’omicidio di Malva (salvando Claire)

La stagione 7 di Outlander, parte 1, è iniziata con Claire imprigionata per l’omicidio di Malva, con Jamie che cercava disperatamente di riprendersela. Alla fine non ci riuscì e, con la Guerra di Rivoluzione agli inizi, era improbabile che Claire avesse la possibilità di difendersi in tribunale per molti mesi, se non anni. Tuttavia, Tom Christie venne in soccorso di Claire quando confessò di aver ucciso la propria figlia.

Questa confessione era, ovviamente, falsa. Tom è innamorato di Claire e vuole dare la vita per liberarla. Al ritorno a Fraser’s Ridge, Claire scopre che in realtà è stato il figlio di Tom, Allan, a uccidere Malva. Ian ha ucciso Allan e Claire ha creduto per un certo periodo che l’intera famiglia fosse tragicamente perduta. In seguito, però, scoprì che Tom non era stato impiccato. Mentre Claire e Jamie si lasciano alle spalle tutto questo, è certamente possibile che Tom Christie faccia la sua ricomparsa nella stagione 7, parte 2, di Outlander.

Brianna e Roger sono tornati al 20° secolo per salvare la figlia

Brianna e Roger hanno dato il benvenuto a una bellissima bambina, Amanda, nella stagione 7 di Outlander, parte 1. Tuttavia, Claire notò subito che la bambina era affetta da un difetto cardiaco comune ai neonati. Purtroppo, nel XVIII secolo non c’era modo di salvare Amanda. Se la bambina fosse sopravvissuta, Brianna e Roger sarebbero dovuti tornare nel XX secolo, dove i medici erano attrezzati per questo tipo di intervento.

Dopo essere tornati nel loro tempo, Brianna e Roger rimasero in Scozia, dove acquistarono la casa d’infanzia di Jamie, Lallybroch. Nella stagione 7 di Outlander, parte 1, sono passati diversi anni per questa famiglia e all’inizio della seconda parte, Amanda è felice e in salute e vive nel castello dei suoi antenati.

La casa di Claire e Jamie è stata bruciata da Wendigo Donner

Brianna e Roger avevano viaggiato fino al XVIII secolo per salvare Jamie e Claire dopo aver trovato un vecchio necrologio che affermava che i Fraser erano morti nell’incendio di una casa. La data di questo incidente è passata, quindi hanno pensato di aver raggiunto il loro obiettivo prima di tornare nel XX secolo. Tuttavia, si è scoperto che il necrologio aveva la data sbagliata, poiché l’arrivo di Wendigo Donner a Fraser’s Ridge nella stagione 7, parte 1, di Outlander ha visto il devastante incendio diventare finalmente realtà. Tom Christie ha inserito il necrologio pensando che i Fraser fossero morti nell’incendio.

Anche Wendigo era un viaggiatore del tempo e cercava disperatamente dei gioielli per poter tornare nel suo tempo. Così, mise a soqquadro la casa dei Fraser, spaccando bottiglie di etere per terra prima di colpire uno dei fiammiferi di Brianna per avere una luce migliore. Questo ha causato l’esplosione della casa, anche se solo Wendigo e il suo gruppo sono rimasti uccisi. Tuttavia, questo colpo di scena ha rivelato il potenziale di una profezia che si autoavvera in Outlander, poiché l’incendio non sarebbe avvenuto se Brianna e Roger fossero tornati indietro per fermarlo.

Mr. e Mrs. Bug hanno rubato l’oro giacobita (e Jamie lo ha nascosto in segreto)

Mentre il Wendigo perlustrava la casa dei Fraser, fu scoperto dell’oro nascosto, che Jamie alla fine capì essere l’oro giacobita scomparso. Questa fortuna era stata inizialmente destinata a sostenere il tentativo di Bonnie Prince Charlie di conquistare il trono inglese, ma quando questo movimento andò a rotoli, fu divisa tra Hector Cameron (il primo marito della zia di Jamie, Jocasta), Dougal MacKenzie e altri. Arch Bug, risentito per non aver ottenuto nulla dell’oro, rubò una parte a Giocasta e la nascose segretamente a casa di Claire e Jamie.

Jamie confiscò l’oro a Mr. Bug e lui e Ian lo sorvegliarono, sospettando che l’uomo sarebbe tornato a reclamarlo. Aveva quasi ragione, ma fu la signora Bug a venire a prendere l’oro giacobita e a sparare a Jamie e Ian quando questi cercarono di fermarla. Purtroppo, l’anziana donna morì nel tentativo. Sapendo che anche altri avrebbero sicuramente cercato l’oro, Jamie lo nascose in una grotta che lui e Jemmy avevano trovato insieme. Poi scrisse una lettera a Brianna e Roger nel futuro, dando loro un indizio che avrebbe aiutato Jemmy a trovare l’oro.

Ian si è innamorato della quacchera Rachel Hunter

Nella stagione 7 di Outlander, parte 1, Ian ha incontrato due quaccheri, un medico di nome Denzell Hunter e sua sorella Rachel. Ian va subito d’accordo con Rachel e non passa molto tempo prima che i due flirtino sottilmente l’uno con l’altra. Tuttavia, quando Ian la baciò, lei lo rimproverò e gli disse che una relazione sarebbe stata impossibile. Ian alla fine accettò, non solo perché non voleva che Rachel fosse ripudiata dai quaccheri (come suo fratello), ma anche perché temeva ripercussioni da parte del signor Bug dopo la morte della moglie.

Dopo aver accidentalmente ucciso la signora Bug, Ian offrì la sua vita al signor Bug, ma il vecchio rifiutò. Disse che non si trattava di uno scambio equivalente e che avrebbe preso ciò che gli spettava quando Ian avesse avuto qualcosa che valeva la pena prendere. Si tratta di una minaccia piuttosto efficace, visto che Ian si è guardato alle spalle per tutta la stagione 7, parte 1, di Outlander. Alla fine di questa puntata, sembra che Mr. Bug abbia effettivamente portato a termine la sua missione, dal momento che è stato visto avvicinarsi a Rachel Hunter: per sapere cosa le farà dovremo aspettare la stagione 7 di Outlander, parte 2.

Il “Nuckelavee” di Jimmy si è rivelato essere William Buccleigh MacKenzie

Nel XX secolo, Jemmy si cacciava in ogni tipo di guaio e ne dava la colpa al popolo delle fate. Tuttavia, quando cominciarono a sparire dalla casa oggetti più grandi, Jemmy si convinse che non era lui, ma il Nuckelavee. I suoi genitori non gli credono, finché Roger non vede un uomo che sbircia dalla finestra e va a indagare. Si scoprì che quell’uomo era William Buccleigh MacKenzie, un antenato di Roger che aveva accidentalmente viaggiato attraverso le pietre.

William (detto Buck) divenne un ospite prolungato di Lallybroch, in quanto tecnicamente di famiglia. Sviluppò una sorta di rapporto con i figli di Roger e Bree. Sebbene i MacKenzie del XX secolo fossero inizialmente incerti sulla sua affidabilità, Buck riuscì a diventare un amico e un difensore della loro casa.

Brianna scoprì una linea di ley line nelle gallerie

Brianna è riuscita a ottenere un lavoro nella stagione 7, parte 1, di Outlander, ma non è stato facile farsi rispettare dagli uomini di cui era responsabile. A un certo punto, l’hanno rinchiusa in una rete di tunnel sotterranei. Fortunatamente, l’intelligente Bree non ha avuto problemi a capire come fuggire. Tuttavia, mentre si trovava sotto la superficie, fu sorpresa di scoprire una strana nebbia increspata che emetteva lo stesso ronzio delle pietre da viaggio.

Giunsero alla conclusione che Bree aveva scoperto una ley line e che il luogo in cui tali linee si intersecano è quello in cui erano state erette le pietre.

Brianna attraversò la nebbia senza problemi e arrivò a casa con il suo tempo. Dopo averne discusso con Roger e aver esaminato alcune mappe, hanno concluso che Bree aveva scoperto una linea di ley line e che il luogo in cui tali linee si intersecano è quello in cui sono state erette le pietre. Pertanto, è stato stabilito che il viaggio nel tempo è collegato alle linee di ley line in tutto il mondo.

Rob Cameron ha rapito Jemmy per trovare l’oro giacobita nascosto

Uno dei colleghi di Brianna, Rob Cameron, ha cercato di avvicinarsi ai MacKenzie, e alla fine si è capito il perché in Outlander stagione 7, parte 1. Dopo che Bree ha accidentalmente impacchettato il manoscritto di Roger, che descriveva le loro avventure nel viaggio nel tempo e l’oro giacobita nascosto (e chissà dove è nascosto), insieme al suo materiale didattico, Cameron se ne è impossessato e ha letto tutto il materiale.

Cameron finge di non credere a ciò che Roger ha scritto, definendolo fantascienza. Tuttavia, la verità viene rivelata quando invita Jemmy a vedere un film con lui e suo nipote. Non sospettando nulla, Brianna e Roger accettano, ma Buck e la piccola Amanda intuiscono che c’è dell’altro. Dopo essersi recati alle pietre, Roger e Brianna scoprono la sciarpa di Jemmy e concludono che Cameron ha portato il ragazzo a trovare l’oro giacobita.

Roger e Buck hanno attraversato le pietre per trovare Jemmy

L’ultima volta che vediamo Roger e Buck nella stagione 7 di Outlander, parte 1, stanno attraversando le pietre per trovare Cameron e riportare indietro Jemmy. Il problema è che questi personaggi non hanno ancora capito bene come funziona il viaggio nel tempo. Non è chiaro quando Cameron abbia viaggiato, quindi Roger può solo pensare a suo figlio e sperare che venga portato da lui.

Brianna è rimasta con la piccola Mandy nel caso in cui Cameron e Jemmy fossero tornati. Tuttavia, l’affermazione di Mandy di non riuscire più a sentire Jemmy (i due condividono un profondo legame invisibile) implica fortemente che il ragazzo sia stato portato in un altro tempo. Naturalmente, solo il tempo potrà dirlo con certezza.

Jamie, Claire e Ian tornano in Scozia

Jamie e Claire sono stati desiderosi di tornare in Scozia per tutta la stagione 7, parte 1, di Outlander, ma qualcosa riusciva sempre a ostacolarli. Tuttavia, hanno finalmente ottenuto il loro desiderio quando a Jamie è stato chiesto di accompagnare il corpo del Brigadiere-Genere Simon Fraser nella sua terra natale. Non si tratterà di un viaggio permanente: Jamie e Claire hanno già fissato il luogo in cui vogliono costruire la loro nuova casa a Fraser’s Ridge. Tuttavia, l’ambientazione scozzese della stagione 7, parte 2, di Outlander sarà sicuramente un’emozionante rimpatriata.