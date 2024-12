Hayden Christensen lancia un’eccitante allusione al suo futuro in Star Wars: “Abbiamo qualcosa che bolle in pentola”

In un aggiornamento assolutamente elettrizzante, l’attore di Anakin Skywalker/Darth Vader Hayden Christensen ha suggerito che Star Wars ha in cantiere qualcosa che vedrà Christensen e l’attore di Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor tornare nei film e negli show televisividi Star Wars. Star Wars è notoriamente bravo a mantenere i segreti, e gli attori veterani di Star Wars sono abili nel fare sottili riferimenti a progetti imminenti (o nel nascondere completamente un prossimo show o film in cui sono coinvolti). Christensen non fa eccezione: i suoi commenti su una potenziale riunione di Anakin e Obi-Wan sono perfettamente vaghi, ma comunque eccitanti.

Un post condiviso da crabtree_cody su X indica che Hayden Christensen ha alluso a un possibile prossimo progetto di Star Wars che includa Christensen e Ewan McGregor. Evidentemente, Christensen ha indicato che c’è “qualcosa che bolle in pentola” che potrebbe vedere Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi di nuovo insieme in Star Wars.

Sebbene i commenti di Christensen diano ai fan di Star Wars ben poco su cui basarsi, arrivano sulla scia di una serie di sottili riferimenti a un possibile progetto su Obi-Wan e Anakin, tra cui la recente dichiarazione di McGregor secondo cui c’è ancora molta storia da raccontare su Obi-Wan Kenobi.

Cosa significano i commenti di Hayden Christensen su Star Wars

Il commento di Christensen su “alcune cose che si stanno preparando” è ben lontano dal confermare che un film o uno show con Obi-Wan e Anakin sia in lavorazione, ma c’è una buona possibilità che qualcosa sia in arrivo. Sarebbe incredibilmente strano che Christensen facesse una dichiarazione del genere se non fosse in trattativa con Star Wars, e questo è senza dubbio il massimo che potrebbe dire. È anche molto di più di quanto Star Wars abbia rivelato in passato, come nel caso di Ewan McGregor che ha completamente nascosto il suo ritorno in Obi-Wan Kenobi (anche quando gli è stato chiesto direttamente).

I film di Star Wars in uscita sono numerosi e a vari livelli di produzione, ma al momento sono pochi gli show di Star Wars confermati. Con Skeleton Crew che ha già pubblicato degli episodi, la seconda stagione di Andor e la seconda stagione di Ahsoka sono gli unici show di cui Star Wars ha confermato l’arrivo. La cosa più probabile è che una riunione tra Obi-Wan e Anakin avvenga in uno show, anche se nemmeno questo si può dire con certezza.