Per sempre: la spiegazione del finale della serie Netflix

Basata sull’omonimo romanzo del 1975 di Judy Blume, la serie Netflix Per sempre inizia con l’incontro di Justin e Keisha a una festa di Capodanno. Entrambi liceali, i due sono immediatamente attratti l’uno dall’altra, ma la loro relazione ha un inizio piuttosto difficile. Justin viene subito a sapere che Keisha ha cambiato scuola dopo che un video di lei che fa sesso orale al suo ex ragazzo, Christian, ha iniziato a circolare su Internet. Come se non bastasse, Christian aveva anche tentato di rientrare nella vita di Keisha. Keisha e Justin si sono quindi messi in pausa a turno mentre risolvevano una serie di controversie relative a Christian e al video hard.

Il problema principale era che Keisha non voleva che sua madre sapesse quello che era successo tra lei e Christian, quindi era determinata a far credere che tutto fosse a posto. Questo includeva l’andare al ballo dell’ultimo anno con Christian, cosa che a Justin non andava giù. I due si sono quindi lasciati, ma hanno riavviato la loro relazione durante l’estate a Martha’s Vineyard. La relazione tra Justin e Keisha è poi filata più liscia durante l’ultimo anno raccontato in Per sempre, ma i loro progetti dopo il liceo hanno reso le cose più complicate.

Keisha e Justin restano insieme nel finale di Per sempre?

Justin e Keisha sono stati il primo amore l’uno dell’altro e si sono promessi di stare insieme per sempre. Justin lo ha ricordato regalando a Keisha una collana con il simbolo dell’infinito, che lei ha continuato a indossare per tutta la serie. Tuttavia, con l’avvicinarsi del diploma, le cose si complicarono. Gli obiettivi di Keisha erano fissati, mentre Justin aveva difficoltà a pianificare il suo futuro. Aveva paura di deludere i suoi genitori, ma si rendeva anche conto che il fatto di concentrarsi su Keisha rendeva difficile decidere cosa volesse per se stesso. Non poteva fare a meno di pensare che il suo futuro fosse tutto incentrato su di lei.

Alla fine, Justin ha quindi deciso di rompere con Keisha nel finale di Per sempre. L’amava ancora e ha lottato immensamente contro questa decisione. Tuttavia, sapeva che era l’unico modo per avere lo spazio per guardarsi dentro e decidere cosa voleva per il suo futuro. Keisha aveva il cuore spezzato, ma una grande parte di sé lo capiva. Prima della fine della serie, la stessa Keisha aveva pensato (o temuto) che Justin avrebbe potuto seguirla a Howard. Anche lei desidera spazio per scoprire chi sarebbe diventata in questa prossima fase della vita. È stata una rottura dolorosa ma netta. Tuttavia, Keisha ha incoraggiato Justin a parlare con i suoi genitori della Northwestern.

La spiegazione dei piani di Justin e Keisha dopo la laurea

Keisha è quindi rimasta ferma in Forever sulle sue decisioni riguardanti il futuro. Il suo obiettivo è sempre stato quello di frequentare la Howard University, dove si è guadagnata un posto grazie all’eccellenza accademica e a una borsa di studio per l’atletica leggera. La certezza di Keisha rendeva ancora più evidente la confusione generale di Justin. Per lui la scuola non era facile a causa dell’ADHD, ma aveva lavorato sodo e si era guadagnato un posto alla Northwestern University. Tuttavia, questo era ciò che la madre di Justin voleva per lui. Non riusciva a dirle che non voleva continuare quella strada.

Dopo la rottura, Justin segue quindi l’ultimo consiglio di Keisha e parla con i suoi genitori. Sua madre è arrabbiata per il fatto che lui non volesse frequentare la Northwestern, ma sembra che alla fine si sia rassegnata all’idea che Justin voglia intraprendere la carriera di produttore musicale. Alla fine di Per sempre, Justin e Keisha si incontrano un’ultima volta prima di partire per il loro futuro. Keisha ha rivelato, senza sorpresa, che presto sarebbe partita per Howard e Justin ha annunciato che una delle sue canzoni è stata venduta. Anche se non è chiaro quale sia il loro futuro, entrambi hanno realizzato i loro sogni dopo il liceo.

Justin e Keisha non avrebbero raggiunto i propri obiettivi senza l’altro

Anche se è sempre possibile che Justin e Keisha si ritrovino dopo le rispettive avventure post-scolastiche, al momento sembra improbabile. In Per sempre è chiaro che si ricorderanno sempre l’uno dell’altra, ma rimanere insieme per tutta la vita non era realistico. Gli obiettivi di Justin e Keisha alla fine non sono riusciti a conciliarsi, ma non li avrebbero mai raggiunti se non si fossero frequentati. Durante l’incontro finale della coppia nel finale, Justin ha detto di essere tornato alla musica solo grazie all’incontro con Keisha.

È stato messo in punizione dopo aver dirottato l’auto del corso di guida per andare a scusarsi con Keisha, il che significa che ha dovuto usare il vecchio portatile di sua madre per completare i suoi compiti. Nel farlo, Justin ha però scoperto le tracce salvate che aveva fatto da bambino. Inoltre, Justin non si sarebbe impegnato in un futuro da produttore musicale se Keisha non lo avesse incoraggiato a parlare con i suoi genitori della Northwestern University. Allo stesso modo, il futuro di Keisha non sarebbe stato altrettanto brillante senza Justin.

Ha tenuto nascosta la verità sul video hard a sua madre e questo aveva avuto un forte impatto sulla sua salute mentale. Justin l’ha incoraggiata a confessare e, sebbene sia stato necessario un ultimatum da parte di sua madre perché Keisha le dicesse tutto, alla fine l’ha fatto. Keisha stava quindi usando Howard come un modo per fuggire dai suoi problemi. Tuttavia, una volta affrontati quei segreti oscuri, la sua esperienza universitaria è diventata un futuro luminoso piuttosto che un metodo di fuga.

Le differenze nel finale tra il libro e la serie di Netflix

Per sempre di Netflix è una rivisitazione unica del romanzo originale di Judy Blume del 1975. Non c’è dubbio che gli adolescenti di oggi vivano vite molto diverse da quelle di 50 anni fa, ma entrambe le versioni di questa storia dimostrano alcune somiglianze senza tempo. La serie di Netflix è stata ideata da Mara Brock Akil, che ha voluto dare un taglio moderno alla storia e mettere in primo piano i temi della cultura black. Questo si riflette in ogni fase della relazione tra Justin e Keisha e porta a un finale significativamente diverso dal romanzo della Blume.

In esso, i protagonisti si chiamano Katherine e Michael. La storia ruota prevalentemente intorno alla sessualità e all’espressione sessuale, mentre questa coppia esplora cosa significhi innamorarsi ed essere intimi in questa giovane fase della vita. Questo aspetto è stato di grande impatto negli anni Settanta, quando gli adolescenti non erano così apertamente esposti al sesso e alla sessualità nei media YA.

La versione di Akil della storia si concentra meno sul sesso in sé e più su come appare l’intimità degli adolescenti di questi anni. I dettagli dei rispettivi finali sono quindi diversi. Nel libro, infatti, Katherine semplicemente si innamora di un altro ragazzo, motivo per cui la sua relazione con Michael finisce. Tuttavia, l’idea generale che l’impatto dell’amore giovanile dura per sempre, anche se la relazione non dura, rimane costante da una versione all’altra di Per sempre.

La spiegazione del titolo e il vero significato di Per sempre

Il titolo Per sempre è dunque un po’ ironico, poiché la coppia centrale non rimane effettivamente insieme per sempre. Tuttavia, l’obiettivo di questa serie e del romanzo originale della Blume è quello di esplorare la sensazione che si prova nell’amore giovanile di essere tutto. Justin e Keisha si sono amati così tanto da credere che sarebbero stati sempre insieme, ma in genere questo non è realistico. Tuttavia, questo non vuol dire che quello che provavano l’uno per l’altra non sia reale o significativo.

La relazione di Justin e Keisha ha avuto un impatto enorme sulle vite di entrambi, il che significa che la ricorderanno per sempre. Nel bene e nel male, questo vale per la maggior parte delle storie d’amore tra adolescenti. L’effetto potrebbe non essere così positivo come per questi due, ed è per questo che è importante che gli adolescenti scelgano con cura e facciano tutti i migliori errori. Dopo tutto, i segni che queste giovani storie d’amore lasciano nei nostri cuori sono, quelli sì, per sempre.