Per sempre – Stagione 2: la showrunner non esclude nuovi episodi della serie Netflix

Recentemente arrivata su Netflix con Lovie Simone e Michael Cooper Jr. nei ruoli principali, la serie in otto episodi Per sempre è una rivisitazione dell’influente romanzo del 1975 dell’autrice Judy Blume. Segue due adolescenti neri, Keisha Clark (Simone) e Justin Edwards (Cooper Jr.), mentre iniziano un’epica storia d’amore ed esplorano le loro identità. Keisha e Justin diventano così goffamente l’uno il primo dell’altra. Il finale della serie lascia poi aperta la porta a ulteriori esplorazioni della loro relazione.

In un’intervista a Entertainment Weekly, la showrunner Mara Brock Akil è stata interrogata sulla possibilità che ci sia anche una seconda stagione. La produttrice si è mostrata ottimista, affermando che: “c’è assolutamente spazio per questo. In questa forma d’arte, non la faccio per me stessa. Lo faccio per il pubblico. Credo che il pubblico voglia storie d’amore complesse e incentrate sui personaggi. Se il pubblico vuole di più, io voglio di più. Facciamolo.”

Cosa significherebbe una seconda stagione di Per sempre?

Per sempre ha debuttato con recensioni positive, attualmente è al 95% su Rotten Tomatoes, sulla base di 20 recensioni. Il punteggio del pubblico è altrettanto alto (94%), anche se si basa su un campione più piccolo. Sebbene i consensi della critica e del pubblico siano importanti, il vero banco di prova per il rinnovo della serie sarà la sua presenza e le ore di visione su Netflix. Se l’adattamento troverà un pubblico, probabilmente si aprirà la strada a discussioni sul rinnovo della seconda stagione.

Per i fan che sperano di vedere la storia di Justin e Keisha, sarà dunque importante vedere come si posizionerà nella classifica settimanale Top 10 di Netflix e come si colloca rispetto a serie simili che possono essere classificate nello stesso genere. L’adattamento funziona come una singola stagione indipendente. Tuttavia, Brock Akil fa sapere che c’è spazio per altre stagioni. Se Per sempre colpirà gli spettatori, è chiaro che la serie potrebbe continuare. Al momento, in Italia si trova al terzo posto nella Top 10, mentre negli Stati Uniti è al secondo e globalmente al quinto posto delle seri più viste.