Andor – stagione 3 non si farà: la spiegazione del perché il piano di cinque stagioni di Tony Gilroy non accadrà

Purtroppo, Andor non tornerà per la terza stagione, nonostante il creatore Tony Gilroy avesse inizialmente presentato la serie con l’idea di realizzarne altre. Quando è stato annunciato che Star Wars avrebbe prodotto uno spin-off basato su Rogue One: A Star Wars Story – nientemeno che un prequel incentrato su un personaggio morto eroicamente durante l’audace piano della Ribellione per rubare i piani della Morte Nera – molti hanno messo in dubbio il valore che avrebbe apportato al patrimonio complessivo di Star Wars. Dopotutto, il regno dell’Impero è uno dei periodi più documentati nella storia di Star Wars. C’era davvero qualcosa di nuovo da scoprire?

Fortunatamente, Gilroy e il suo team non si sono lasciati scoraggiare e hanno creato non solo la prima serie TV di Star Wars matura e orientata agli adulti, ma anche una delle storie di Star Wars più impactanti di tutti i tempi. Questa serie, che parla del costo della rivoluzione e delle terribili conseguenze dell’oppressione, è un capolavoro di sceneggiatura, produzione, recitazione, montaggio e molto altro ancora. È normale desiderare che una serie così bella continui, ma Andor – stagione 2 è davvero la fine. Tuttavia, non era sempre stato previsto. Gilroy ha comprensibilmente cambiato idea durante la produzione della stagione 1.

Tony Gilroy aveva inizialmente proposto alla Lucasfilm una serie di cinque stagioni

Quando Gilroy ha contattato per la prima volta la Disney per Andor, aveva inizialmente immaginato una serie di cinque stagioni. Ogni stagione sarebbe stata composta da 12 episodi, strutturati in modo molto simile alla stagione 1 di Andor, che avrebbero coperto un anno della vita di Cassian Andor e la crescita tentativa dell’Alleanza Ribelle. La stagione finale avrebbe portato direttamente agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, con Cassian diretto agli Anelli di Kafrene per incontrare un informatore.

Con Rogue One ambientato nel 1 BBY, l’ultimo anno prima della Battaglia di Yavin, quando la prima Morte Nera fu distrutta nel film originale di Star Wars, il piano iniziale di Gilroy per cinque stagioni avrebbe coperto gli ultimi cinque anni della vita di Cassian Andor, dal 5 BBY al 1 BBY.

Come ora sappiamo, la serie esplora comunque tutti quegli anni, ma Gilroy e il protagonista Diego Luna hanno deciso di affrontare la premessa iniziale della serie in modo diverso.

Perché Tony Gilroy ha ridotto Andor a due stagioni

In un’intervista del 2024 con la rivista Empire, Gilroy ha confessato di essersi sentito in qualche modo intrappolato dal suo concetto originale mentre la produzione della prima stagione era in corso. Dopo aver realizzato quanto fosse davvero arduo il compito che si era prefissato, si è rivolto a Luna e, davanti a un bicchiere di scotch, hanno elaborato un nuovo piano: due stagioni invece di cinque.

“Gilroy si rese conto che non aveva alcun modo realistico per portare a termine il progetto. ‘Oh mio Dio, dovremo inventarci altre 12 ore di storia?’, ricorda di aver pensato quando doveva iniziare a lavorare alla seconda stagione. ‘Ero già nel panico. Avevamo già detto che avremmo fatto cinque anni [di timeline], quello era il concept. Come potevamo uscirne?

Naturalmente, la seconda e ultima stagione di Andor copre ancora gli ultimi quattro anni della vita di Cassian. Ogni blocco di tre episodi salta avanti di un anno, concentrandosi su alcuni momenti chiave della sua vita e su eventi di grande importanza per la galassia e la creazione della Ribellione, come il massacro di Ghorman. Ci si potrebbe chiedere cosa sia successo nel frattempo, ma Star Wars ha altri mezzi per dare vita a quelle storie.

Con la sua struttura in due stagioni, Andor può almeno concludersi secondo i propri termini senza costringere il cast e la troupe a esaurirsi. Gilroy ha mantenuto la sua promessa originale su una scala più intima.

Quando ScreenRant ha parlato con Gilroy alla Star Wars Celebration di quest’anno, lo showrunner ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a modificare il grandioso progetto originale della serie.

“Penso di aver dato davvero molto e credo che sia giunto il momento di dedicarmi ad altro. Sto cercando di realizzare un film. Insomma, non dirò mai mai, ma sono passati cinque anni e mezzo, sei anni. E se ci aggiungi Rogue, arriviamo a dieci.

Insomma, ho cercato di lasciare le cose in condizioni migliori rispetto a quando sono arrivato cinque anni fa, e le ho lasciate in condizioni migliori rispetto a come le ho trovate. E questo mi fa sentire bene. E in questo momento vorrei lasciare le cose così come stanno”.

Non si tratta solo della quantità di storia da raccontare, ma anche della fattibilità di produrre una versione di Andor in cinque stagioni. Come ha detto Gilroy, ci sono voluti più di cinque anni per mandare in onda anche solo queste due stagioni, in parte a causa della lodevole dedizione della serie agli effetti pratici, ai set e alle riprese in esterni. Andor è anche la serie Star Wars più costosa mai prodotta. Con la sua struttura in due stagioni, Andor può almeno concludersi secondo i propri termini senza costringere il cast e la troupe a esaurirsi. Gilroy ha mantenuto la sua promessa originale su una scala più intima.

Alcuni attori sono interessati agli spin-off di Andor

Questo non significa che nessuno degli attori coinvolti abbia espresso interesse o curiosità per i potenziali spin-off di Andor. La star Adria Arjona, che interpreta Bix Calleen, ha parlato con Variety del potenziale di uno spin-off in futuro: “Sento che uno spin-off importante potrebbe arrivare più avanti nella mia carriera. Sto cercando di garantirmi la sicurezza del lavoro in futuro. Sto cercando di allungarla. Mi sono fatta un tatuaggio per Bix. Me l’ha fatto il mio truccatore della serie nella mia roulotte”.

L’attrice ama sinceramente il personaggio di Bix, e c’è ancora molto che non sappiamo di ciò che ha vissuto tra la prima e la seconda stagione, e tra gli episodi 1-3 e 4-6 della seconda stagione. Diego Luna ha espresso un interesse simile nell’esplorare l’anno trascorso insieme da Bix e Cassian tra il 4BBY e il 3BBY, dopo il traumatico incontro di Bix con un ufficiale imperiale e la morte di Brasso. Tuttavia, Luna ha anche detto in precedenza a People che sapere che Andor sarebbe durato solo due stagioni era “molto importante per la [sua] salute mentale”.

Sebbene Andor possa non sembrare simile a nessun altro progetto Star Wars prodotto in precedenza, fa comunque parte di una galassia lontana lontana, il che significa che ci sono infiniti modi per Lucasfilm di continuare l’eredità di Andor senza la pressione di creare una nuova serie TV. Libri e fumetti sono stati a lungo utilizzati per colmare le lacune nella cronologia di Star Wars. La struttura ben congegnata della seconda stagione di Andor lascia ampio spazio per esplorare ulteriormente le vite coraggiose e terrificanti di Cassian, Bix, Mon Mothma, Wilmon, Luthen e Kleya.

Andor’s series finale premierà martedì 13 maggio alle 21:00 EST/18:00 PST in esclusiva su Disney+.