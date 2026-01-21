HomeSerie TvNews

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 3 tornerà quest’anno!

Di Chiara Guida

-

Photo Credit: Disney

Il finale sorprendente della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha debuttato oggi su Disney+, lasciando gli spettatori in fermento per la sua conclusione in sospeso. L’attesa per il nuovo capitolo non sarà lunga. A metà dei titoli di coda, il pubblico ha potuto assistere a una sorpresa: un primo sguardo alla terza stagione, che conferma il ritorno della serie entro la fine dell’anno.

Tutti gli episodi della seconda stagione della serie sono ora disponibili in streaming su Disney+.

La seconda stagione è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer, oltre che da un cast di attori ricorrenti e guest star, tra cui Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt, Toby Stephens e molti altri.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo vede nel ruolo di executive producer Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

I fan possono scoprire ulteriori contenuti su questo titolo con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Official Podcast, una serie di approfondimento unscripted che offre un accesso esclusivo al dietro le quinte della seconda stagione. Gli episodi del podcast sono disponibili per la visione su Disney+ e per l’ascolto su varie piattaforme di podcast.

La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è attualmente in produzione a Vancouver ed è basata su “La maledizione del Titano”, il terzo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori.

Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
