Reacher – Stagione 3: cosa significa HGH? La spiegazione della battuta di Reacher a Paulie

Nell’episodio 1 della terza stagione (qui la recensione) di Reacher, il personaggio di Alan Ritchson prende in giro la taglia di Paulie chiedendogli dell’“HGH”, lasciando la curiosità di capire cosa stia cercando di insinuare. Per quanto riguarda la rappresentazione del personaggio principale, Jack Reacher, la serie poliziesca di Prime Video è rimasta fedele al materiale di partenza. Anche se la versione della serie parla un po’ troppo, sfidando il tropo del “Reacher non ha detto niente”, è comunque ancora un uomo di poche parole.

Come nei libri, il personaggio di Alan Ritchson si limita quindi a qualche battuta di circostanza. Altre volte, la sua sola presenza è sufficiente a incutere timore ai suoi nemici e a ottenere il rispetto dei suoi alleati. Nella terza stagione, tuttavia, il personaggio si dota di gag relative alle dimensioni del cattivo perché, per la prima volta, si imbatte in una persona alta molto più di lui. Quando quindi incontra per la prima volta il cattivo, Paulie, non si trattiene dal chiedergli se sta cercando HGH.

Cosa significa l’insulto “HGH” a Paulie

Quando Reacher arriva per la prima volta alla residenza di Zachary Beck nell’episodio 1 della terza stagione, incontra Paulie. Poiché Reacher incrocia raramente persone più alte e più larghe di lui, la mastodontica statura di Paulie lo coglie di sorpresa. Tuttavia, invece di sentirsi intimidito dalla presenza di Paulie, lo affronta quando inizia a perquisirlo alla ricerca di armi. Chiede a Paulie se si aspetta di trovare HGH e un ago ipodermico. Poiché l’ormone sintetico della crescita umana (HGH) è spesso usato dai culturisti per migliorare le prestazioni e aumentare le dimensioni, Reacher accusa Paulie di fare uso di steroidi.

Lo chiama apertamente in causa per il suo uso di steroidi, insinuando che le sue dimensioni massicce siano solo il risultato di miglioramenti chimici piuttosto che di una forza naturale. Reacher raddoppia poi la sua posizione in un’altra scena in cui Paulie lo sfida a fare più panca di lui in palestra. Invece di accettare la sfida, Reacher smaschera abilmente Paulie perché è tutto muscoli e niente cervello, facendo sì che si dia un pugno da solo. Questi momenti esilaranti tra il protagonista e Paulie stabiliscono che, anche se per una volta Reacher si trova ad affrontare qualcuno più grande di lui, i suoi insulti intelligenti e la sua prontezza di spirito sono sufficienti a livellare il campo di gioco.

Reacher probabilmente conosce una serie di insulti basati sull’altezza per esperienza personale

Quando Reacher dice a Neagley che Paulie è ancora più grosso di lui, lei dice scherzando che l’ultima volta che ha visto qualcuno così grosso è stato sul monte Rushmore. D’altronde, non è la prima volta che qualcuno prende in giro le sue di dimensioni. La battuta di Neagley stabilisce che Reacher ha ricevuto molte battute basate sull’altezza per tutta la vita. Perciò, per esperienza personale, probabilmente ha molti altri arguti assi nella manica per sviare le affermazioni di Paulie di essere più forte e più grosso di lui.

Anche se queste battute potrebbero non essere sufficienti per sconfiggere Paulie in una sfida uno contro uno, potrebbe entrare nella testa del cattivo della terza stagione e rompere la sua fiducia con i suoi giochi psicologici. Di solito, nei libri originali, il protagonista non dovrebbe essere un gran chiacchierone. Tuttavia, il fatto che debba affidarsi maggiormente alle parole e agli stratagemmi per stabilire la sua superiorità su Paulie suggerisce che il personaggio di Olivier Richters è una vera e propria minaccia nella terza stagione di Reacher.