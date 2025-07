Renée Ballard è basata su una persona reale? la storia vera dietro al personaggio

Il personaggio principale dello spin-off di Bosch: Legacy, ancora senza titolo, è ispirato a una persona reale. Lo spin-off di Ballard sarà il terzo show del franchise Bosch, iniziato con gli adattamenti dei libri di Michael Connelly. Nell’originale Bosch, il personaggio principale era un detective della polizia di Los Angeles, mentre nella serie revival è in pensione e sua figlia è una poliziotta. Bosch: Legacy è stato rinnovato per la terza stagione e andrà in onda in contemporanea con la nuova serie Ballard, piuttosto che come spin-off destinato a continuare la serie madre.

Bosch: Legacy ha spiegato chi era Renee Ballard in un episodio crossover della terza stagione, prima che il personaggio ottenesse una serie tutta sua, che avrà come protagonista Maggie Q. Ballard appare in sei romanzi di Connelly dedicati a Harry Bosch, tra cui Waiting, che non è ancora stato pubblicato. Nei romanzi, ha un passato tragico che l’ha spinta a dedicarsi alla risoluzione di casi irrisolti molto tempo dopo che tutti gli altri avevano rinunciato. Il personaggio di Renee Ballard è immaginario, ma Connelly si è ispirato a una vera detective della polizia di Los Angeles per crearlo.

Renée Ballard di Bosch è basata sulla poliziotta Mitzi Roberts

Roberts si è ritirata nel 2024 dopo 29 anni di servizio

Mitzi Roberts era ben nota nella polizia di Los Angeles come detective della omicidi specializzata in casi irrisolti e particolarmente interessata ai serial killer. Prima di diventare poliziotta, Roberts era una vera appassionata di crimini che parlava con gli agenti di polizia dei loro casi mentre li aspettava in una tavola calda di Los Angeles, spingendoli a suggerirle di cambiare carriera (via The Los Angeles Times). Ha fatto carriera fino a diventare detective della omicidi, nonostante la misoginia di cui è stata vittima. Si tratta di una storia avvincente di per sé, quindi non sorprende che Michael Connelly abbia deciso di basare un personaggio su di lei.

La descrizione di Ballard nei romanzi assomiglia a Roberts, con cui condivide anche la prontezza di spirito e l’amore per il surf.

La carriera di Roberts è ricca di storie pittoresche che potrebbero facilmente diventare trame della nuova serie. Due dei suoi casi più famosi includono un serial killer del 2018 che ha ucciso oltre 90 vittime prima di essere catturato da Roberts e un caso del 2014 in cui ha arrestato un uomo, Samuel Little, che aveva strangolato tre donne negli anni ’80. Sebbene non sia riuscita a provarlo, Roberts credeva che Little fosse coinvolto in altri omicidi irrisolti dello stesso periodo, rendendo questa storia potenzialmente interessante da adattare per la nuova serie su Renee Ballard.

Mitzi Roberts è apparsa in Bosch con un cameo

Ha consultato Bosch in “Blue Religion”

Mitzi Roberts non solo è a conoscenza del legame con i libri di Michael Connelly, ma è anche apparsa come se stessa in un episodio della serie. In “Blue Religion”, Bosch incontra Roberts a casa di una vittima, dove lei lo informa che la raccolta delle prove è quasi completa. Non è necessariamente importante guardare questo episodio di Bosch prima dell’inizio della nuova serie, ma farlo fornirebbe una base di confronto tra la Roberts reale e la Renee Ballard immaginaria.

Comprendere il legame tra Ballard e la detective della omicidi Mitzi Roberts aiuta ad apprezzare maggiormente la sua prima apparizione e ad aumentare l’attesa per lo spin-off di Ballard, ancora senza titolo.

