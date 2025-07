Guida al cast e ai personaggi di Ballard: scopri i volti dello spin-off di Bosch

Lo spin-off di Bosch su Prime Video, Ballard, vede protagonisti un gruppo di attori di grande talento che interpretano la squadra della polizia di Los Angeles incaricata di risolvere casi irrisolti, oltre agli altri abitanti della città. L’autore Michael Connelly è il creatore di tantissime storie e personaggi fantastici. La serie Bosch ha riscosso un enorme successo su Prime Video, dando vita a due spin-off: Bosch: Legacy e Ballard.

Ballard segue le vicende della detective Renee Ballard, incaricata di dirigere la squadra che si occupa dei casi irrisolti della polizia di Los Angeles. Mentre indaga su una serie di omicidi, scopre un complotto di proporzioni enormi. Sebbene la detective Renee Ballard sia il personaggio principale, è circondata da un gruppo di personaggi dinamici e altrettanto interessanti. Questi attori affermati contribuiscono a rendere Ballard una serie TV avvincente e degna di essere vista.

Actor Character Maggie Q Renee Ballard Courtney Taylor Samira Parker Michael Mosley Ted Rawls Rebecca Field Colleen Hatteras Victoria Moroles Martina Castro Amy Hill Tutu John Carroll Lynch Thomas Laffont Noah Bean Jake Pearlman Hector Hugo Captain Bercham Michael Cassidy Aaron Ricardo Chavira Robert Olivas Alain Uy Nelson Hastings Colin McCalla Santos Brendan Sexton III Anthony Driscoll Jim Rash Leo Sharif Atkins Damani Titus Welliver Harry Bosch

Maggie Q nel ruolo di Renee Ballard

Attrice: Margaret Quigley, meglio conosciuta come Maggie Q, è nata a Honolulu, nelle Hawaii. Ha ottenuto il successo nel 2006 quando ha recitato in Mission: Impossible III nel ruolo di Zhen, al fianco di Tom Cruise. Da allora ha intrapreso una carriera di successo, recitando principalmente in film d’azione e serie TV.

Personaggio: Renee Ballard è una detective del dipartimento di polizia di Los Angeles costretta a guidare la nuova squadra che si occupa dei casi irrisolti, composta da volontari e agenti di polizia di riserva. Deve affrontare una montagna di casi e scarsi finanziamenti.

Courtney Taylor nel ruolo di Samira Parker

Attrice: Courtney Taylor ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel 2022 interpretando Nicole Cooper nella serie TV comica Send Help. Sebbene abbia un curriculum ancora breve, si è rapidamente affermata come attrice comica di grande talento. Il suo ruolo più famoso è quello di Erika in Abbott Elementary.

Personaggio: Samira Parker è un’ex agente di polizia che inizia ad aiutare Renee Ballard nella squadra che si occupa dei casi irrisolti.

Michael Mosley nel ruolo di Ted Rawls

Attore: Michael Mosley è nato a Iowa City, Iowa, e ha ottenuto il suo primo ruolo importante interpretando Drew Suffin dal 2009 al 2010 in Scrubs. Da allora è apparso spesso in serie poliziesche e mediche, rendendolo la scelta perfetta per Ballard.

Personaggio: Ted Rawls è un agente di polizia di riserva che viene assegnato alla squadra dei casi irrisolti per tenere d’occhio la detective Renee Ballard.

Rebecca Field nel ruolo di Colleen Hatteras

Attrice: Rebecca Field è nata a Lenox Dale, nel Massachusetts, e ha ottenuto il successo interpretando Lacey Jean Locklin in The Client List dal 2012 al 2013.

Personaggio: Colleen Hatteras è una volontaria troppo entusiasta che aiuta la squadra che si occupa dei casi irrisolti. È nota per la sua fede nella magia e nell’intuizione come strumenti per risolvere i casi.

Victoria Moroles nel ruolo di Martina Castro

Attrice: Victoria Moroles è nata a Corpus Christi, in Texas, e ha ottenuto il suo primo ruolo importante interpretando Hayden Romero in Teen Wolf dal 2015 al 2017. Inoltre, ha recitato su Disney Channel e nel cast di Never Have I Ever di Netflix.

Personaggio: Martina Castro è una stagista che lavora nel team dei casi irrisolti con Ballard e attualmente studia all’università.

Cast secondario e personaggi di Ballard

Amy Hill nel ruolo di Tutu: In Ballard, Amy Hill interpreta Tutu, la nonna di Renee Ballard. Hill ha ottenuto il suo primo ruolo importante interpretando Yung-hee “Grandma” Kim in All-American Girl dal 1994 al 1995. Tra i suoi ruoli più importanti sul grande schermo figurano Sue in 50 First Dates, Mrs. Kwan in The Cat in the Hat e il giudice Eva Fwae Wun in Let’s Go to Prison. Ha anche doppiato Mrs. Hasagawa nel film d’animazione Lilo & Stitch.

John Carroll Lynch nel ruolo di Thomas Laffont: Thomas Laffont, interpretato da John Carroll Lynch, è un membro della squadra che si occupa dei casi irrisolti. Ha ottenuto il suo grande successo interpretando Norm Gunderson nel film del 1996 Fargo. Da allora, ha costruito una carriera di attore di tutto rispetto. È noto soprattutto per aver interpretato Mac McDonald in The Founder, Moses Buggs in Paul e Mr. Jingles/Twisty the Clown/John Wayne Gacy in American Horror Story.

Noah Bean nel ruolo di Jake Pearlman: Noah Bean ha ottenuto il suo primo ruolo importante interpretando David Connor dal 2007 al 2012 nella serie Damages. Tra i suoi altri ruoli più riconoscibili figurano Ryan Fletcher in Nikita, Aaron Marker in 12 Monkeys e David Bowie in Vinyl.

Hector Hugo nel ruolo del capitano Bercham: Hector Hugo ha ottenuto il suo grande successo interpretando il detective Aviles e Munoz in Snowfall dal 2018 al 2019. Tra gli altri ruoli degni di nota ricordiamo Tender Bar Earl in The Iceman, Alejandro Montez in Veep e il detective Sam Ogilvie in Criminal Minds.

Michael Cassidy nel ruolo di Aaron: Michael Cassidy ha ottenuto il suo primo ruolo importante interpretando Zach Stevens in The O.C. È apparso anche come Grant Gabriel in Smallville e Jimmy Olsen in Batman v Superman: Dawn of Justice. Ha anche interpretato Dylan West, alias il supereroe Houdini, in Zoom.

Ricardo Chavira nel ruolo di Robert Olivas: Ricardo Chavira ha ottenuto il suo grande successo interpretando Carlos Solis dal 2004 al 2012 nel cast di Desperate Housewives. Tra gli altri ruoli degni di nota ricordiamo Sam in Piranha 3D, Francisco Vargas in Scandal e Teddy in Glamorous.

Alain Uy nel ruolo di Nelson Hastings: Alain Uy ha ottenuto il suo grande successo interpretando Danny nel film d’azione e commedia del 2020 The Paper Tigers. Tra i suoi ruoli più riconoscibili figurano Chris Yen in Helstrom, il capitano Pat Aquino in Station 19 e l’assistente procuratore federale Bill Tseng in Power Book IV: Force.

Colin McCalla nel ruolo di Santos: Colin McCalla ha ottenuto il suo primo ruolo importante interpretando River nella serie poliziesca Ruthless dal 2020 al 2025. Tra gli altri ruoli degni di nota ricordiamo Marco Galvez in All American, River in The Oval e Connor in 9-1-1.

Brendan Sexton III nel ruolo di Anthony Driscoll: Brendan Sexton III ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel film del 1995 Welcome to the Dollhouse, interpretando Brandon McCarthy. Tra gli altri ruoli degni di nota ricordiamo Tom Nissen in Boys Don’t Cry, Warren in Empire Records e Horse nel cast della serie TV Russian Dolls.

Jim Rash nel ruolo di Leo: Jim Rash ha ottenuto il suo grande successo interpretando Dean Pelton nella serie TV comica Community, e dovrebbe tornare per il film Community. Tra gli altri ruoli degni di nota ricordiamo Lewis in The Way Way Back, Ken Bacon in American Crime Story e Mr. Grayson in Sky High.

Sharif Atkins nel ruolo di Damani: Sharif Atkins ha ottenuto il successo interpretando Michael Gallant nella serie televisiva ER, dal 2001 al 2006. Tra gli altri ruoli degni di nota ricordiamo Nova Arresting Pilot in Guardiani della Galassia, Darren Kennedy in Me e Norman “Boom Boom” Gates in NCIS: Hawaii.

Titus Welliver nel ruolo di Harry Bosch: L’attore Titus Welliver è famoso soprattutto per aver interpretato Harry Bosch nelle serie Bosch e Bosch: Legacy. Come anticipato dal trailer, riprende il ruolo in qualità di guest star in Ballard, spin-off della serie omonima con protagonista Titus Welliver.