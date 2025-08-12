Spider-Man: Brand New Day, si vocifera che MJ avrà un ruolo “importante”

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono in corso a Glasgow e la sicurezza è stata rafforzata mentre il regista Destin Daniel Cretton continua a girare quella che sembra essere una delle scene più importanti del film.

Questa volta, Spidey è stato avvistato mentre usava i suoi poteri di arrampicarsi sui muri per stare sul lato del carro armato del Punitore mentre sfrecciava per le strade di New York. È chiaro che il tutto è stato girato fuori sequenza, con i pezzi assemblati in post-produzione. Sfortunatamente per noi, questo rende più difficile capire cosa stia succedendo. Si ipotizza ancora che potremmo vedere Frank Castle o Scorpion sul set, anche se immaginiamo che qualsiasi spoiler del genere non verrà girato sul set.

In altre notizie, lo scooper @MyTimeToShineH ha affermato che “MJ ha un ruolo IMPORTANTE in Brand New Day”. Questo contraddice quanto abbiamo sentito da altri che hanno suggerito che il tempo di Zendaya sullo schermo in Spider-Man: Brand New Day sarà limitato.

Recenti foto dal set sembrano mostrare Zendaya di nuovo nei panni di Michelle “MJ” Jones, quindi solo il tempo dirà quanto importante sarà il ruolo del personaggio nel film dopo che l’incantesimo di Doctor Strange le ha fatto dimenticare Peter Parker. Spider-Man: No Way Home si è concluso suggerendo che il suo amore per l’eroe potrebbe significare che ha qualche ricordo della sua esistenza.

Con la star di Stranger Things Sadie Sink che si vocifera interpreterà Gwen Stacy in Spider-Man: Brand New Day, Peter potrebbe trovare un nuovo interesse amoroso mentre la sua storia nell’MCU continua. Le foto dal set hanno suggerito che sono passati tre anni dal film precedente, aprendo la porta al fatto che la lancia-ragnatele abbia voltato pagina.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.