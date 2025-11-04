Respira: la serie tv spagnola di Netflix è basata su una storia vera?

La serie televisiva spagnola di Netflix Respira (Breathless) offre un’esperienza avvincente ai suoi spettatori. Ambientata nell’ospedale Joaquín Sorolla di Valencia, in Spagna, i personaggi centrali si uniscono per creare un dramma medico che è allo stesso tempo accattivante e stimolante. La serie, originariamente intitolata “Respira”, segue Biel, un medico interno di un ospedale pubblico che affronta giornate frenetiche piene di cure d’emergenza e gestione delle risorse per fornire il miglior trattamento possibile ai suoi pazienti. Tuttavia, le sue sfide rivelano che la realtà è ben lontana dall’ideale.

In un sistema sanitario pubblico alle prese con la carenza di risorse, le condizioni di lavoro dei medici negli ospedali sono ben lontane da quelle che meritano. Quando arriva un paziente di alto profilo, le tensioni latenti vengono a galla. Viene annunciato uno sciopero dei professionisti del settore medico, lasciando Biel combattuto tra il sostegno alla causa e il suo impegno nei confronti dei pazienti, che secondo lui non dovrebbero soffrire a causa di queste circostanze. Creata da Carlos Montero, noto per “Elite”, la serie solleva questioni importanti e, date le crescenti crisi sociali e istituzionali, ci si potrebbe chiedere se gli eventi siano basati su una storia vera.

I creatori di Respira hanno prestato grande attenzione all’accuratezza sul set

Scritta da Carlos Montero, Carlos Ruano, Guillermo Escribano e Pablo Saiz, la serie TV di otto episodi non è basata su alcuna storia o incidente reale. Tuttavia, il team ha condotto ricerche approfondite e lavori preparatori per cogliere l’essenza del settore sanitario pubblico del Paese. Il risultato è un ambiente iperrealistico in cui personaggi di fantasia si incontrano e interagiscono. In questo modo, sono riusciti a sollevare questioni di grande rilevanza per il dibattito politico in Spagna e nel mondo.

L’ospedale Joaquín Sorolla, dove è ambientata la serie, è stato realizzato con meticolosa attenzione ai dettagli. Il set è quasi una struttura permanente, con solo alcune pareti progettate per essere mobili per facilitare le riprese. I creatori e tutti i membri del team di produzione si sono impegnati a rendere l’ospedale il più realistico possibile, prestando molta attenzione anche ai minimi dettagli. Ad esempio, i nomi sulle liste d’attesa dei pazienti, i poster alle pareti e persino le etichette sui flaconi dei medicinali sono stati creati con grande precisione. Ci sono voluti quasi sei mesi per completare il set, migliorando notevolmente l’esperienza immersiva degli spettatori.

In un’intervista, Montero ha detto di essere rimasto impressionato da ciò che era stato creato la prima volta che è entrato sul set. Tuttavia, a differenza di un ospedale perfettamente funzionante, ha notato che tutto era troppo ordinato e pulito. Durante le riprese sono stati aggiunti graffi, carrelli abbandonati, scarabocchi sui muri e altri piccoli dettagli per aumentare l’autenticità. Questi tocchi hanno reso il set più simile a un vero ospedale, conferendo alla serie un maggiore senso di realismo.

Echi delle proteste della vita reale in Respira

Inoltre, lo sciopero dei professionisti del settore medico non è raro nella storia spagnola. La prima grande protesta è avvenuta nel 2012, durante il picco della crisi finanziaria spagnola. Conosciuta come il movimento “Marea Bianca”, questa serie di manifestazioni ha visto gli operatori sanitari di tutto il paese scendere in piazza per opporsi alle misure di austerità imposte dal governo. Queste misure includevano tagli al bilancio, privatizzazione dei servizi sanitari e licenziamenti del personale, con gravi ripercussioni sulla qualità dell’assistenza. I professionisti del settore medico, vestiti con camici bianchi, hanno guidato massicce manifestazioni in città come Madrid e Barcellona, protestando contro il deterioramento del sistema sanitario pubblico.

Un’altra importante protesta medica in Spagna si è verificata nel 2018, quando i medici di base della Catalogna hanno organizzato uno sciopero di cinque giorni per chiedere migliori condizioni di lavoro e più tempo da dedicare ai pazienti. Questa protesta ha messo in evidenza la cronica carenza di personale e il sovraccarico di lavoro dei medici, che spesso erano costretti a visitare fino a 40 pazienti al giorno con poco tempo a disposizione per fornire cure di qualità. L’opinione pubblica ha ampiamente sostenuto lo sciopero, poiché molte persone erano frustrate dai lunghi tempi di attesa e dal calo degli standard nell’assistenza sanitaria di base. Le proteste hanno risposto ad anni di tagli ai finanziamenti sanitari, che avevano lasciato il sistema a corto di risorse e sovraccarico. A seguito dello sciopero, il governo catalano ha accettato di assumere più medici e ridurre il carico di pazienti, riconoscendo le questioni critiche sollevate dai manifestanti.

Pertanto, Respira non è solo un’opera creativa che esiste in modo isolato e senza contesto. Oltre al suo obiettivo di intrattenere il pubblico con un dramma ad alto rischio, sottolinea anche il potere della voce del popolo e il suo potenziale di apportare cambiamenti sostanziali. Evidenziando un incidente, anche se fittizio, la serie svolge un ruolo significativo nel fissarlo nella memoria del pubblico e nel ricordargli che il cambiamento è sempre a portata di mano.