Audrey Hepburn: scelta la protagonista del nuovo film biografico

Un nuovo film biografico su Audrey Hepburn sta attualmente cercando l’attrice perfetta per interpretare la Hepburn, ma non sarà Lily Collins, che per anni è stata considerata dai fan la candidata ideale per interpretare la defunta attrice.

Deadline ha riportato che il nuovo film biografico su Hepburn, intitolato Dinner With Audrey, ha scelto come protagonista Thomasin McKenzie, nota per i suoi ruoli in Late Night in Soho e Jojo Rabbit. Ansel Elgort apparirà al fianco della Hepburn interpretata da McKenzie nel ruolo dello stilista Hubert de Givenchy. Michael Shannon, due volte candidato all’Oscar, potrebbe partecipare al progetto.

Dinner With Audrey è diretto da Abe Sylvia, che ha al suo attivo Palm Royale, Dead to Me e The Eyes of Tammy Faye. Il film esplorerà i 40 anni di amicizia tra la Hepburn e lo stilista de Givenchy nel corso di una magica notte a Parigi. La cena ha dato il via alla loro lunga collaborazione sugli abiti più iconici della Hepburn, tra cui quelli di Colazione da Tiffany, Cenerentola a Parigi, Sciarada e Sabrina.

Kara Holden, nota per Clouds e Carrie Pibly, sta scrivendo la sceneggiatura. Ashok Amritraj e Priya Amritraj produrranno il film biografico attraverso Hyde Park insieme a Mad Chance e Wayfarer.

McKenzie reciterà nella parodia britannica Fackham Hall al fianco di Tom Felton ed è la voce narrante dell’ultimo film di Mona Fastvold, The Testament of Anne Lee, al fianco di Amanda Seyfried. Elgort è noto per The Fault in Our Stars, West Side Story e Baby Driver.

L’amicizia tra la Hepburn e de Givenchy iniziò nel 1953 e durò fino alla morte dell’attrice, avvenuta nel 1993 all’età di 63 anni a causa di un tumore all’appendice. De Givenchy descriveva spesso la defunta attrice come sua sorella e musa ispiratrice. Si incontrarono per la prima volta quando la Hepburn entrò nell’atelier parigino di Givenchy nel 1953, mentre lui stava aspettando Katharine Hepburn. La loro prima collaborazione fu il guardaroba per il suo ruolo in Sabrina.

Givenchy si ritirò dalla moda nel 1995 e pubblicò un libro con bozzetti di moda intitolato To Audrey with Love, che fu poi oggetto di una mostra nel 2016. Lo stilista francese morì all’età di 91 anni nel 2018.

Molti hanno spesso immaginato Collins nei panni della Hepburn per via delle loro somiglianze fisiche, e la Collins rende spesso omaggio allo stile unico e iconico della Hepburn nella sua ultima serie Netflix, Emily in Paris. Tuttavia, la McKenzie ha un tono di voce morbido e lineamenti simili a quelli della Hepburn e ha offerto interpretazioni crude ed emozionanti nei suoi ultimi ruoli, che possono essere paragonati a quelli della Hepburn.