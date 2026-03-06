HomeCinema News2026

Star Wars: Starfighter, Daniel Ings elogia il film per la sua “atmosfera punk” e il finale “straordinario”

Di Gianmaria Cataldo

-

L’attore di Star Wars: Starfighter, Daniel Ings, ha elogiato il film del franchise del 2027 per la sua “atmosfera punk” e il finale “straordinario”. Ings, che interpreta il personaggio di Lyonel Baratheon nella serie HBO A Knight of the Seven Kingdoms, fa infatti parte del cast del prossimo film di Star Wars, anche se il suo ruolo e quelli di Ryan Gosling e degli altri co-protagonisti rimangono segreti. Il film, diretto da Shawn Levy e scritto da Jonathan Tropper, è ambientato circa cinque anni dopo L’ascesa di Skywalker e sarà un’avventura autonoma incentrata su nuovi personaggi.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per A Knight of the Seven Kingdoms, Ings ha dunque ora parlato dell’esperienza surreale di lavorare a un film di Star Wars, affermando: “Mi chiedo se forse non abbia ancora realizzato. È stata un’esperienza così divertente. Ho incontrato Shawn Levy, il regista, per leggere la parte, ed è una persona intrinsecamente giocosa che crea chiaramente un ambiente in cui le persone possono interagire tra loro e trovare cose sul momento”.

L’attore ha poi aggiunto: “Quindi, in un certo senso, qualsiasi tipo di nervosismo per l’entrare in qualcosa di così consolidato, amato e grande come Star Wars è svanito perché sono arrivato lì e ho pensato: “Oh, questo è divertente e giocoso”. E Ryan Gosling, con cui ho girato la maggior parte delle mie scene, era molto giocoso e alla ricerca di momenti interessanti. Sono riuscito a entrare nel personaggio e a pensare: “Sì, è un progetto enorme, ma mi sembra creativo come Lovesick o The Gentlemen o qualcosa del genere”. Mi è piaciuto molto”.

A Ings è stato anche chiesto della revisione creativa di cui Levy ha parlato per il finale di Star Wars: Starfighter e se alla fine si sente soddisfatto di come si conclude il film. “Mi sono sentito benissimo. Mi è piaciuto tantissimo. L’ho adorato. Non ho nulla da aggiungere. Non ho nulla, nessun problema. Ascolta, era Star Wars in tutto e per tutto. C’erano giorni in cui camminavo e c’erano droidi che rotolavano, teste animatroniche e centinaia di persone con questi costumi incredibili, ma con un tocco punk. L’ho adorato, quindi mi sono sentito benissimo”.

Questi commenti sono in gran parte in linea con quanto Gosling aveva precedentemente dichiarato a ScreenRant, ovvero che aveva “fiducia totale” in Levy durante la realizzazione di Star Wars: Starfighter. Con Gosling nel ruolo principale del film, non sorprende che Ings abbia condiviso la maggior parte delle scene con lui, ma questa è comunque la prima conferma che questi due attori specifici avranno la maggior parte delle scene insieme.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019.  Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Star Wars: Starfighter è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.

