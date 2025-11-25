Scissione – Stagione 3: conferma e tutto quello che sappiamo

La serie fantascientifica e misteriosa di Apple TV+ Scissione (Severance) è finalmente tornata dopo una pausa di diversi anni all’inizio del 2025, e Lumon aprirà presto i battenti nella terza stagione. Creata per il piccolo schermo da Dan Erickson, la serie racconta la storia dei dipendenti di una società chiamata Lumon Industries che accettano di sottoporsi a un processo chiamato “severance” in cui i loro ricordi lavorativi e personali vengono separati chirurgicamente. Mark Scout (Adam Scott) è uno di questi dipendenti, ma presto scopre che la sua vita ‘interna’ e quella “esterna” iniziano a sovrapporsi, portandolo a imbattersi in misteri che non avrebbe mai dovuto vedere.

La prima stagione di Severance è stata un vero e proprio successo e, al suo debutto nel 2022, è diventata uno dei programmi originali di maggior successo di Apple TV+. Purtroppo, una serie di eventi reali e vari ritardi nel settore hanno tenuto la serie misteriosa fuori onda per quasi tre anni. Fortunatamente, il programma prodotto da Ben Stiller non ha perso un colpo e ha ripreso Mark nella seconda stagione, mentre lui sprofonda sempre più nei misteri di Lumon e nell’impatto dell’azienda sulla sua vita “outie”. Il destino di Scissione (Severance) non è mai stato davvero in pericolo e Apple TV+ ha deciso di rinnovare lo show per una terza stagione.

Ultime notizie su Scissione (Severance) – Stagione 3

Lo show è stato rinnovato per la terza stagione

In concomitanza con l’attesissimo finale della seconda stagione, le ultime notizie confermano che Scissione è stato rinnovato per una terza stagione. La decisione non è particolarmente sorprendente, considerando l’enorme successo dell’originale Apple TV+ e il fatto che le discussioni sulla terza stagione erano iniziate non appena la seconda stagione aveva iniziato ad andare in onda all’inizio del 2025. Anche se al momento si sa poco della prossima stagione, i cervelli dietro l’operazione sono tutti pronti a tornare ai loro ruoli.

Il produttore Ben Stiller, la star Adam Scott, il creatore della serie Dan Erickson e il responsabile della programmazione di Apple TV+ Matt Cherniss hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo alla terza stagione:

Stiller: Realizzare “Severance” è stata una delle esperienze più stimolanti dal punto di vista creativo a cui abbia mai partecipato.

Anche se non ne ho alcun ricordo, mi è stato detto che realizzare la terza stagione sarà altrettanto divertente, anche se qualsiasi ricordo di questi eventi futuri sarà per sempre e irrevocabilmente cancellato dalla mia memoria.

Scott: Non potrei essere più entusiasta di tornare a lavorare con Ben, Dan, il cast e la troupe incredibili, Apple e tutto il team di “Severance”. Oh, ehi, non è una cosa importante, ma se vedete il mio ombelico, per favore non ditegli nulla di tutto questo. Grazie.

Erickson: L’idea di poter realizzare altri episodi di “Severance” con il miglior cast e la miglior troupe del mondo mi emoziona più di tutti i giochi con le dita del mondo messi insieme. Non vedo l’ora di continuare a diffondere dolore, allegria, terrore e malizia con queste persone davvero incredibili.

Cheriss: Quello che Ben, Dan, Adam e il talentuoso cast e la troupe dietro “Severance” hanno portato sullo schermo è una magia innegabile. Siamo molto orgogliosi di essere la casa di questa brillante serie e non vediamo l’ora che il pubblico scopra cosa ha in serbo la terza stagione.

La terza stagione di Scissione è confermata

Sebbene Apple TV+ abbia già ottenuto alcuni grandi successi in passato, non c’è dubbio che Severance sia diventata l’immagine televisiva del marchio tecnologico. Per questo motivo, le discussioni sulla terza stagione erano già in corso quando è stata trasmessa la seconda, e sembrava che il rinnovo della serie fosse solo una questione di tempo. L’ordine è finalmente arrivato lo stesso giorno del finale della terza stagione, e Apple TV+ ha ufficialmente rinnovato Severance per una terza stagione. Per ora non si sa quasi nulla della stagione e la tempistica rimane incerta.

Severance – stagione 2 è stata trasmessa per la prima volta il 17 gennaio 2025 e si è conclusa il 21 marzo.

Una cosa quasi certa riguardo alla terza stagione di Severance è che non ci vorrà così tanto tempo prima che arrivi come la sua immediata predecessora. La seconda stagione è stata ritardata dagli scioperi di Hollywood del 2023 e da una serie di eventi che hanno bloccato la produzione per mesi. Non si prevede che la terza stagione dovrà affrontare tali difficoltà e, considerando la popolarità della serie, probabilmente arriverà sullo schermo prima piuttosto che dopo.

Dettagli sul cast della terza stagione di Severance

Chi tornerà al lavoro nella terza stagione?

Sebbene non ci siano conferme riguardo al cast della terza stagione di Severance, la serie ha tracciato un percorso piuttosto chiaro per molti dei personaggi che torneranno. Si presume che Mark Scout (interpretato da Adam Scott) tornerà, poiché è stata la sua discesa personale nei misteri di Lumon a portare avanti la serie fino a questo punto. Si prevede che torneranno anche i suoi colleghi “innies” e “outies”, tra cui Dylan George di Zach Cherry e Helly Riggs di Britt Lower. Inoltre, altri colleghi di Mark come Irving Bailiff (interpretato da John Turturro) torneranno probabilmente insieme a Seth Milchick di Tramell Tillman.

Harmony Cobel, interpretata da Patricia Arquette, è stata licenziata dalla Lumon nella seconda stagione, ma la sua missione di distruggere la Lumon è solo all’inizio. Nel frattempo, Gemma/Ms. Casey (interpretata da Dichen Lachman) si è rivelata una figura chiave per gli obiettivi della Lumon nella seconda stagione e dovrà tornare per concludere la sua storia.