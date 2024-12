SEAL Team 7, episodio 4: la spiegazione del finale

Jason Hayes e la sua squadra rimangono in Asia durante l’episodio 4 della stagione 7 di SEAL Team e, anche se non succede molto durante l’ora, il personaggio di David Boreanaz continua ad avere una spirale e il resto di Bravo inizia a prenderne atto. La serie televisiva drammatica militare di Paramount+, creata da Benjamin Cavell, è quasi a metà della sua ultima stagione e il Bravo Team è ancora in bilico. Quasi tutti i membri stanno affrontando problemi personali, alcuni dei quali sono più evidenti di altri. Ma con il procedere della stagione 7 di SEAL Team, le decisioni sul futuro inizieranno a diventare più chiare.

Paramount+ rilascia i nuovi episodi della stagione 7 di SEAL Team la domenica alle 12:00 PT. Il finale di serie del dramma militare, “L’ultima parola”, è previsto per il 6 ottobre 2024.

Come alcuni ricorderanno, nella stagione 7, episodio 3, il Comando ha inviato Bravo all’estero per aiutare la DEA in una task force congiunta contro i Sai Lou, un’organizzazione criminale cinese che si occupa di traffico di droga. Sebbene siano stati quasi compromessi durante la loro ultima missione di raccolta di informazioni sui Sai Lou, Bravo ne è uscito vivo (in gran parte grazie a Drew Franklin). Nonostante l’operazione sfiorata nell’episodio 3, la squadra di Jason riceverà una missione ancora più pericolosa e ad alto rischio nella stagione 7 delSEAL Team, episodio 4, “Eroi e criminali”.

Spiegazione dell’operazione della squadra Bravo in Myanmar

La DEA affida al Bravo Team un’altra missione che ha come obiettivo i Sai Lou nella stagione 7, episodio 4, di Paramount+ SEAL Team. Jason, Sonny Quinn, Omar Hamza, Brock Reynolds, Drew Franklin e Trent Sawyer hanno il compito di raccogliere informazioni da una fabbrica di precursori del fentanyl Sai Lou in Myanmar (per collegare Pechino alla Sai Lou). Poi, devono farla esplodere per ostacolare le operazioni del sindacato. Tuttavia, Bravo vuole garantire di ridurre al minimo il numero di vittime assicurandosi che gli operai della fabbrica non si trovino nell’edificio.

I SEAL riescono a fuggire e a far saltare in aria la fabbrica, proteggendo cittadini innocenti e portando a termine la loro missione nella stagione 7, episodio 4, del SEAL Team.

Sebbene la squadra pensi di aver escogitato un piano decente per proteggere la maggior parte dei cittadini e allo stesso tempo danneggiare Sai Lou, Jason dice loro che non va bene (perché ci sarebbero comunque delle vittime) e che devono affrontare l’operazione da un’altra prospettiva. Così, i personaggi del SEAL Team prendono di mira il veicolo che consegna gli assegni agli operai della fabbrica. L’idea è che se gli operai non vengono pagati, non si presenteranno al loro turno in fabbrica e non verranno fatti saltare in aria durante la missione di Bravo. Purtroppo, Sai Lou costringe gli operai sotto la minaccia delle armi a recarsi al lavoro, interrompendo l’operazione.

Tuttavia, Bravo, sempre all’erta, impedisce agli operai di entrare nella fabbrica facendo piovere denaro su di loro. Mentre sono distratti, il resto della squadra prepara gli esplosivi. In seguito, i SEAL riescono a fuggire e a far esplodere la fabbrica, proteggendo cittadini innocenti e portando a termine la loro missione nella stagione 7, episodio 4, del SEAL Team.

Perché Jason ha preso delle decisioni discutibili durante la missione in Myanmar

Dopo il traumatico attacco terroristico avvenuto in Svezia nella stagione 7, episodio 2, del SEAL Team, Jason continua la sua spirale negativa nell’episodio 4. La sua lesione cerebrale traumatica (TBI) fa i capricci e ovviamente non sta bene (e potrebbe non essere in grado di guidare Bravo). Sfortunatamente, Jason non si sta aprendo con nessuno riguardo alle sue difficoltà, il che sta danneggiando non solo se stesso, ma anche la sua squadra, come si vede nell’episodio 4.

Bravo è sorpreso quando Jason blocca il loro primo piano per l’operazione in Myanmar nella stagione 7, episodio 4, del SEAL Team. Commentano che non è da lui e Drew sostiene addirittura che Jason sia spaventato. La squadra trova un milione di ragioni per spiegare perché Jason si stia comportando in questo modo (come se fosse iperprotettivo nei loro confronti). Tuttavia, la risposta più semplice arriva da Drew: Jason ha paura di se stesso e di ciò che potrebbe accadere quando si trova in situazioni di alta pressione.

Perché Ray sospetta delle intenzioni di Jason con Bravo

Ray conosce Jason più di chiunque altro, ed è per questo che è lui ad affrontare il personaggio di David Boreanaz nella stagione 7, episodio 4, di SEAL Team. La missione di Bravo in Myanmar alla fine ha successo, ma questo non impedisce a Ray di andare da Jason con le sue preoccupazioni alla fine dell’ora nella bettola. Jason prende alcune decisioni discutibili e fuori dal personaggio durante l’operazione e Ray vuole sapere perché.

Jason si giustifica dicendo che sta solo proteggendo i suoi uomini. Ray, invece, crede che Jason stia proteggendo se stesso (e non ha torto). Solo il tempo ci dirà se questa conversazione porterà Jason ad aprirsi finalmente con Ray nei prossimi episodi della stagione 7 del SEAL Team.

Sonny o Omar fanno progressi nel tentativo di convincere Drew ad aprirsi?

Una delle più grandi domande della stagione 7 di SEAL Team riguarda Drew e il suo misterioso passato, ma l’episodio 4 purtroppo non fornisce agli spettatori molte altre informazioni sul nuovo personaggio. Sonny e Omar continuano a fare pressione su Drew affinché si apra, ma lui continua a rifiutare. Cercano anche di costringerlo a sottoporsi all’iniziazione di Bravo per i nuovi membri, ma Jason lo respinge rapidamente. Come alcuni ricorderanno, Jason è perfettamente a conoscenza di quanto accaduto a Drew. Sembra quindi che Bravo-1 stia proteggendo il suo nuovo membro della squadra, con il risultato che Sonny e Omar non riescono ad avvicinarsi a Drew.

Spiegata l’esitazione di Ray sul pensionamento

Sonny e Omar non sono gli unici a tentare di sfondare i muri di Drew nella storia della stagione 7, episodio 4, di SEAL Team: anche Ray prova a parlare con il nuovo arrivato alla fine dell’ora. Nel tentativo di farlo aprire (un piano che alla fine fallisce), Ray diventa vulnerabile con Drew. Spiega che più si avvicina alla pensione, più è difficile allontanarsi dai SEAL a causa della famiglia che ha formato.

I compagni di squadra di Ray sono suoi fratelli. Di conseguenza, il legame con loro lo fa esitare nei suoi piani di pensionamento. Tuttavia, Ray continuerà senza dubbio a ritirarsi nella stagione 7 del SEAL Team, ma sembra che sia più difficile di quanto pensasse.