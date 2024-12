The Expatriate – In fuga dal nemico: la spiegazione del finale del film

Dopo aver interpretato Harvey Dent alias Due Facce in Il cavaliere oscuro, l’attore Aaron Eckhart ha avuto modo di recitare in ruoli di rilievo nei film Attacco al potere – Olympus Has Fallen, The Rum Diary – Cronache di una passione e The Expatriate – In fuga dal nemico. In quest’ultimo, è protagonista di una vicenda che lo vede alle prese con un pericoloso complotto. Un thriller d’azione, dunque, diretto nel 2012 da Philipp Stölzl, regista tedesco noto anche per opere come North Face – Una storia vera e Il re degli scacchi.

Per gli appassionati del genere, si tratta dunque di un film da non perdere, capace di regalare colpi di scena e sano intrattenimento. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Expatriate – In fuga dal nemico. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Expatriate – In fuga dal nemico

Protagonista del film è Ben Logan (Aaron Eckhart), un ingegnere vedono che si è trasferito da New York ad Anversa con la figlia adolescente Amy (Liana Liberato), per lavorare in una succursale della Halgate Group, una multinazionale che si occupa di tecnologie. Ligio al dovere, quando uno dei suoi colleghi gli fa notare che un brevetto della società è sbagliato, Ben lo fa subito presente a Derek Kohler (Neil Napier), il capo della sede. Quello che succede di lì a poco è sconcertante: quando l’ingegnere si reca di nuovo in ufficio per recuperare un oggetto dimenticato, lo trova completamente vuoto, senza persone nè mobili.

Confuso e scioccato, scopre che il suo conto bancario e tutti i registri delle sue email e telefonate non esistono più: è come se qualcuno voglia eliminare la sua esistenza. A un certo punto lui e la figlia vengono così rapiti da un collaboratore di Derek, ma Ben riesce ad ucciderlo. Rivelando di essere un ex agente della CIA, Ben scopre di trovarsi nel bel mezzo di un’enorme cospirazione internazionale. Riuscirà a mettere in salvo se stesso e sua figlia Amy? Per farlo, dovrà scoprire cosa sta accadendo e cosa c’è dietro quel misterioso brevetto sbagliato a partire dal quale tutto sembra essersi scatenato.

La spiegazione del finale del film

Grazie al suo addestramento, Ben capisce che tutti i suoi colleghi non sono morti per cause naturali e che c’è proprio lo zampino della CIA in tutta questa faccenda, tesi che viene avvalorata quando scopre che i brevetti di cui si stava occupando e della Halgate erano in realtà materiale della CIA. Nel corso del film, dunque, Logan e Amy vengono braccati dall’agenzia, dalla polizia belga e da un assassino assoldato da James Halgate III, un dirigente dell’azienda. La squadra della CIA è guidata da Anna Brandt, ex amante di Logan, anch’essa sul libro paga di Halgate, che lo aveva raccomandato alla società di copertura per le sue capacità di ingegneria della sicurezza.

Dopo ripetuti tentativi falliti di catturare Logan, i due finalmente si incontrano e lui la convince che ha perso la sua bussola morale. Brandt si schiera quindi con lui e cerca di aiutarlo. Amy viene però catturata dall’assassino e Brandt viene uccisa nel tentativo di salvarla. Logan insegue a quel punto i suoi ex datori di lavoro corrotti e organizza la consegna di se stesso e dei documenti, in cambio della vita di Amy. Prima però, crea esplosivi fatti in casa e un meccanismo di innesco e li mette in una valigetta. Riesce a salutare Amy prima di scambiare la valigetta con Halgate e il suo assistente, vedendola partire con l’amico algerino Nabil.

Halgate dice all’assassino che Amy e suo nonno, l’unico altro membro della sua famiglia, devono essere uccisi entro una settimana. Pochi secondi dopo Halgate, il suo assistente e l’assassino vengono però uccisi dalla bomba nascosta nella valigetta con i documenti. Logan e Amy si riuniscono infine all’aeroporto. Si tratta di un ritorno alla normalità non solo per quanto riguarda la condizione dei due, che ormai hanno superato le loro incomprensioni iniziali, ma anche per quanto riguarda lo svelamento del complotto. La realtà fittizia in cui Ben e la figlia si trovavano viene infatti smascherata con l’ennesimo colpo di scena, che porta a ristabilire l’ordine naturale delle cose.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Seven grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 9 dicembre alle ore 21:25 sul canale Cielo.