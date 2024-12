Secret Level: tutti i videogiochi omaggiati nella serie Prime Video

Secret Level di Prime Video è disponibile dal 10 dicembre, e sappiamo che la serie (qui la nostra recensione) offre una rilettura di 15 videogiochi, uno per episodio, dei quali alcuni sono molto amati e noti e altri lo sono un po’ meno. Gli adattamenti di videogiochi sono stati in ascesa negli ultimi anni e Secret Level tenterà di seguire il successo di Fallout di Prime Video continuando la tendenza di portare IP affermate in un formato televisivo. Tant’è che la piattaforma sta già lavorando a un adattamento seriale di Tomb Raider. Ogni episodio di Secret Level, come detto e come immaginato dal suo creatore, Tim Miller (qui la nostra intervista), seguirà una IP diversa, e uno di essi sarà addirittura un mash-up di vari personaggi PlayStation. Di conseguenza, ecco l’elenco di tutte le IP e i giochi che la serie ripropone e omaggia:

Armored Core

Lo sparatutto in terza persona di FromSoftware si concentra sul combattimento trai mech

Armored Core potrebbe non essere stato uno dei primi franchise che le persone si aspettavano che Secret Level di Prime Video adattasse, ma la serie di videogiochi ha molto da offrire. Ambientato in una versione della Terra in cui la società è stata costretta a nascondersi, lo sparatutto in terza persona vede le corporazioni combattere per il controllo del nuovo mondo, affrontandosi tramite scontri tra mecha. I giocatori sono in grado di personalizzare i loro robot per combattere nemici specifici, creando alcune battaglie uniche per la serie. Nonostante il debutto nel 1997, Armored Core rimane rilevante oggi, poiché lo stile futuristico della guerra continua a reinventarsi a ogni puntata.

Powered by

Concord

Lo sparatutto eroico cancellato di PlayStation non è mai decollato

Nonostante il suo enorme potenziale, Concord era ben lontano dalla storia di successo che Sony stava cercando. Avendo presumibilmente un costo di oltre 200 milioni di dollari, l’episodio Secret Level di Concord sembra ancora più strano dopo la sua cancellazione, poiché Sony ha staccato la spina al progetto solo poche settimane dopo la sua uscita. Lo sparatutto eroico avrebbe dovuto competere con titoli come Overwatch, ma la mancanza di personaggi interessanti o idee uniche ha portato alla sua rapida scomparsa.

I giocatori hanno gareggiato in squadre di cinque contro cinque giocatori in una varietà di modalità di gioco, con 16 personaggi unici tra cui scegliere. Nonostante la sua ambientazione futuristica, il roster non si è distinto abbastanza dai suoi concorrenti e il prezzo di 40 dollari non ha aiutato. Concord aveva delle meccaniche divertenti che funzionavano bene e anche la grafica era impressionante, ma alla fine il gioco seguiva la stessa formula degli sparatutto già presenti sul mercato e non è riuscito a farsi un pubblico suo.

Crossfire

Lo sparatutto tattico in prima persona ha avuto molto successo in Asia

A differenza di Concord, il regno di Crossfire è durato molto più a lungo, poiché lo sparatutto tattico in prima persona è diventato uno degli sparatutto più popolari in Asia. Sebbene non sia un grande nome in Occidente, Crossfire ha trovato il suo pubblico grazie al suo gameplay semplicistico e alla natura competitiva. Il gioco free-to-play vede i giocatori affrontarsi in modalità di gioco classiche, come Team Deathmatch e Free for all. Nonostante molti giocatori non ne fossero a conoscenza, il gioco ha guadagnato oltre 10 miliardi di dollari, diventando uno dei giochi con i maggiori incassi di tutti i tempi, oltre a generare adattamenti sia cinematografici che televisivi.

Dungeons & Dragons

Uno dei giochi di ruolo da tavolo più popolari di sempre ha generato numerosi videogiochi

Partito come gioco da tavolo, Dungeons & Dragons si è fatto strada nel mondo dei videogiochi con numerosi spin-off. La premessa originale prevede che un Dungeon Master racconti storie sui personaggi dei giocatori, individualmente o come parte di un gruppo, con il loro destino determinato da decisioni e tiri di dado. Le sue controparti nei videogiochi tendono a essere giochi di ruolo ambientati in un mondo fantasy, con i giocatori che affrontano nemici unici e formano relazioni con altri personaggi e, sebbene abbiano tutti avuto vari gradi di successo, la vittoria del gioco dell’anno di Baldur’s Gate 3 del 2023 ha evidenziato la lunga eredità del franchise.

Exodus

Il gioco di ruolo fantascientifico è ambientato su un pianeta ostile

Sebbene il gioco non abbia ancora una data di uscita, Exodus è presente in Secret Level. Poiché il gioco deve ancora debuttare, i dettagli sono limitati, ma la storia si svolge su un pianeta ostile dopo che gli umani sono costretti a lasciare la Terra. Nel tentativo di sopravvivere, i giocatori combatteranno contro forze aliene note come Celestiali, con il gioco d’azione fantascientifico che ha già rilasciato molti trailer per il prossimo progetto. Non è chiaro quanto diventerà popolare Exodus rispetto agli altri giochi di Secret Level, ma la storia unica e le riprese di qualità sono un segnale positivo iniziale.

Honor of Kings

Honor Of Kings ha dimostrato la popolarità dei giochi online per dispositivi mobili

Piuttosto che cercare semplicemente di assicurarsi grandi IP, Secret Level ha dimostrato amore per tutte le forme di gioco, incluso Honor of Kings. Nonostante sia un gioco per dispositivi mobili, ha comunque ottenuto molto successo, diventando uno dei più grandi MOBA dell’ultimo decennio. I giocatori controllano personaggi unici mentre loro e i loro compagni di squadra cercano di distruggere il cristallo degli avversari, situato all’interno della base nemica. Il gameplay imita titoli come League of Legends e Dota, con i giocatori che hanno anche l’opportunità di far salire di livello i loro personaggi e account individuali per potenziare le abilità.

Mega Man

Il gioco platform di Capcom è in auge dagli anni ’80

Mega Man che compare ampiamente nel trailer di Secret Level non sorprende, data la grandezza della serie platform. Capcom può avere diverse IP popolari, ma Mega Man esiste dagli anni ’80 ed è amato dal pubblico di tutto il mondo. Con il Dr. Wily che riprogramma i robot del Dr. Light, Mega ha il compito di difendere il mondo in un gioco pieno di azione e dal ritmo serrato che ha mantenuto il suo status di serie preferita dai fan. Il classico gioco a scorrimento laterale 2D prevede che i giocatori prendano il controllo del simpatico protagonista e si facciano strada tra i nemici per raggiungere la fine di ogni livello usando il suo braccio robotico.

New World

Il gioco di ruolo soprannaturale potrebbe avere un grande futuro

New World è un popolare MMORPG che ha tutti gli attributi che assoceresti al genere. Dall’artigianato agli elementi PvP alle missioni quasi infinite, New World non manca di funzionalità di qualità che lo hanno aiutato a diventare così popolare. New World: Aeternum non è un gioco nuovo, ma i cambiamenti e gli aggiornamenti lo rendono piuttosto unico rispetto al progetto originale del 2021, con gli elementi soprannaturali che aiutano l’IP a distinguersi. La varietà di classi e modi di giocare diversi rende facile dedicarci molte ore e l’universo distinto dovrebbe renderlo un ottimo adattamento.

Pac-Man

Uno dei più grandi giochi arcade mai realizzati

La maggior parte delle persone ha molta familiarità con il classico gioco arcade Pac-Man, ma il franchise si è reinventato nel corso degli anni. Il gioco originale richiede semplicemente ai giocatori di aiutare Pac-Man a raccogliere tutti i punti in un labirinto senza farsi catturare dai quattro fantasmi che lo inseguono. Sin dal suo inizio nel 1980, Pac-Man si è immerso nei giochi platform e sportivi, insieme a una varietà di altri generi, ricevendo persino diversi programmi TV. Anche lo spin-off di Ms. Pac-Man ha avuto molto successo e ha reso la proprietà intellettuale ancora più grande, il che non sorprende che Secret Level l’abbia scelta per un adattamento unico.

Playtime

L’episodio PlayStation di Secret Level sembra destinato a presentare alcuni nomi iconici

Playtime presenta più proprietà intellettuali PlayStation in un singolo episodio. Di conseguenza, è difficile prevedere l’episodio, e infatti la sua struttura è meno coesa rispetto agli altri. Tra le PI più famose spicca God of Wars. La pluripremiata serie d’azione in terza persona è diventata un titolo di punta per Sony che probabilmente continuerà per gli anni a venire. Jin Sakai è presente anche nel trailer di Secret Level e, considerando che è in lavorazione un film su Ghost of Tsushima, vedere lo straordinario gioco di avventura open-world prendere vita nel nuovo show di Prime Video sarà un buon indicatore del suo potenziale per il grande schermo.

Sifu

Un gioco moderno di picchiaduro unico e mozzafiato

Sifu è un gioco di combattimento magistralmente realizzato basato su una storia di vendetta. I giocatori controllano il protagonista, uno studente di arti marziali che cerca vendetta sui responsabili della morte di suo padre. Le immagini artistiche conferiscono una nuova sensazione all’ambientazione cinese e il gioco ha una forte storia lineare con un fantastico sistema di spare or kill. Dopo aver combattuto contro ondate di nemici, i giocatori incontreranno il boss che possono uccidere o rompere la loro struttura una seconda volta per risparmiare, portando a un finale più pacifico. Sifu ha anche un sistema unico che invecchia il personaggio dopo ogni sconfitta.

Spelunky

Nonostante abbia uno sviluppatore indipendente, Spelunky è diventato uno dei più grandi platform del 21° secolo

I giochi indipendenti di successo sono diventati più comuni nel corso degli anni, ma pochi hanno eguagliato i risultati di Spelunky. Debuttando nel 2008, il platform ha fatto un’enorme impressione mentre i giocatori navigano attraverso le caverne nel tentativo di trovare tesori evitando trappole e nemici. È una premessa semplice, ma i livelli generati casualmente gli conferiscono una quantità infinita di ri-giocabilità e ci sono anche segreti da trovare. Il gioco ha anche avuto un sequel che è più complesso e ha molti più contenuti, il mondo affascinante di Spelunky e la tradizione dinamica rende divertente l’episodio di Secret Level.

The Outer Worlds

Il gioco di ruolo futuristico di Obsidian ha una rigiocabilità quasi infinita

Uno dei più grandi successi del 2019 è diventato un classico istantaneo al suo debutto, quando The Outer Worlds ha trovato i suoi piedi nel genere dei giochi di ruolo. Ambientato in un futuro distopico, le megacorporazioni iniziano a colonizzare lo spazio, con la storia che si svolge in un sistema stellare chiamato Halcyon. The Outer World offre una varietà di armi per i personaggi personalizzati dei giocatori e ci sono sei categorie in cui investire punti abilità, offrendo un’esperienza unica per tutti. Con così tante location e personaggi unici, The Outer World è identificabile come Fallout, il che spiega l’interesse di Prime Video per la proprietà intellettuale.

Unreal Tournament

Il classico sparatutto in arena non ha avuto un nuovo gioco da anni

Unreal Tournament ha contribuito a creare il genere degli sparatutto in arena, con i giocatori che competono tra loro in più modalità di gioco. Mentre la maggior parte è orientata al gioco di squadra, c’è una modalità Free for all accanto alla maggior parte dei giochi che hanno una campagna, offrendo anche un’esperienza divertente in solitaria. Ogni versione di Unreal Tournament offre qualcosa di leggermente diverso, ma l’attenzione è rivolta ai giocatori in spazi ristretti che cercano di spararsi a vicenda e completare un obiettivo specifico mentre raccolgono armi e armature. Il concetto semplice significa che il franchise non è stato eccessivamente attivo negli ultimi anni, ma Unreal Tournament è ancora una parte fondamentale degli sparatutto moderni.

Warhammer 40.000

Warhammer 40.000 è un altro gioco da tavolo che ha avuto un enorme successo nel mondo dei videogiochi

Infine, Secret Level ha un episodio di Warhammer 40.000, un altro gioco da tavolo che si è fatto strada nella scena dei videogiochi. Le regole sono abbastanza complicate per chi non lo sapesse, ma essenzialmente ruota attorno ai giocatori che si alternano nello spostare le loro miniature sul campo di battaglia, affrontando i guerrieri dell’avversario. Nonostante il suo concetto relativamente di nicchia, il franchise è diventato enorme e ha lanciato molti videogiochi di conseguenza, poiché il combattimento futuristico contiene alcune tradizioni interessanti, motivo per cui si adatta così bene al mondo dei videogiochi e sta persino ottenendo una serie TV.