Focus – Niente è come sembra: dal cast al sequel, tutte le curiosità sul film

La magia al cinema è da sempre un elemento vincente. Che sia o meno protagonista dei film in cui compare, questa risulta ancora oggi un elemento che, grazie agli effetti speciali, continua a sorprendere spettatori di ogni dove. La stessa figura del prestigiatore è divenuta particolarmente popolare sul grande schermo, con film come The Illusionist, The Prestige, Scoop e il più recente Now You See Me a dimostrarne il carisma e il fascino. Un altro titolo di buon successo appartenente a questo filone è Focus – Niente è come sembra (qui la recensione), scritto e diretto nel 2015 da Glenn Ficarra e John Requa.

I due sceneggiatori e registi, già celebri per il film Crazy, Stupid, Love, hanno qui dato vita ad una brillante commedia ambientata nel mondo della magia, delle truffe e del crimine. Con la supervisione del celebre illusionista Apollo Robbins, il film si svela dunque come una continua sorpresa tra inganni e seduzione, mettendo inoltre insieme una coppia cinematografica particolarmente vincente. Con un budget di 50 milioni di dollari, il film è arrivato a guadagnarne oltre 150 in tutto il mondo, confermando l’interesse degli spettatori per questa tipologia di film.

Focus – Niente è come sembra si dimostra infatti un perfetto titolo da intrattenimento, con momenti sinceramente divertenti e colpi di scena ben orchestrati. Tra heist movie e romance, la figura del truffatore che si avvale della magia colpisce ancora una volta il centro del bersaglio. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Focus – Niente è come sembra

Protagonista del film è Nicky Spurgeon, cresciuto in una famiglia di truffatori e ora divenutolo a sua volta. Tramite le sue incredibili doti da prestigiatore, egli riesce a portare a segno una numerosa serie di colpi, tramite i quali si arricchisce enormemente. La sua specialità, in particolare, consiste nel distrarre le sue vittime, facendole focalizzare su un dettaglio, mentre lui può concentrarsi sul vero obiettivo: il bottino da sottrarre, agendo indisturbato. Per lui le cose cambiano drasticamente quando una sera, a New Orleans, incontra una ragazza di nome Jess Barrett. La giovane gli chiede di insegnarle tutto ciò che sa sulla magia, poiché desidera diventare anche lei una truffatrice.

Ben presto, il rapporto tra i due si trasforma in un rapporto sentimentale particolarmente coinvolgente. Nicky insegna a Jess ogni cosa e i due arrivano a mettere a segno una truffa da due milioni di dollari. Spaventato però da ciò che prova per lei e dal modo in cui questo può distrarlo dalla sua attività, Nicky decide di abbandonarla lasciandole la sua parte della vincita. Tre anni dopo, tuttavia, i due si rincontreranno durante una gara automobilistica di Formula Uno. Jess è ora una truffatrice esperta e Nicky ricasca perdutamente nell’amore per lei. Lui è cambiato, lei è cambiata, ora una relazione tra di loro sembra possibile, non fosse per un uomo d’affari da loro truffato in cerca di vendetta.

Il cast del film

Per il ruolo dei due protagonisti, i registi volevano gli attori Ryan Gosling ed Emma Stone, che avevano già diretto in Crazy, Stupid, Love. I due tuttavia non si interessarono al progetto e ciò costrinse a valutare altri nomi. Per la parte di Nicky furono considerati anche Ben Affleck, Brad Pitt e Will Smith. I primi due rinunciarono per via di altri impegni, portando alla scelta di Smith per il ruolo. L’attore, affascinato dal ruolo, accettò subito di partecipare al progetto. Egli si preparò trascorrendo diverso tempo insieme ad Apollo Robbins, il consulente del film, il quale gli insegnò numerosi trucchi e illusioni. Per il ruolo della bella Jess, invece, dopo la Stone era stata scelta l’attrice Kristen Stewart.

Questa, tuttavia, rinunciò al progetto a causa della troppa differenza d’età tra lei e Smith. Al suo posto venne dunque scelta Margot Robbie, divenuta intanto celebre grazie a The Wolf of Wall Street. L’attrice venne convocata mentre si trovava in vacanza in Croazia. Rapidamente fece i bagagli e prese il primo volo per New York. A far ottenere la parte all’attrice fu la sua risposta alla notizia che Smith era in ritardo poiché veniva dal Queens. La Robbie esclamò infatti “Io arrivo da un’isola della Croazia eppure sono qui in orario”. Nel film è poi presente l’attore brasiliano Rodrigo Santoro, noto per essere stato Serse in 300, nei panni dell’antagonista Garriga. Gerald McRaney è invece il bravo destro di Garriga.

Ci sarà un Focus 2?

Nonostante il grande successo economico e sebbene il finale del film lo permetterebbe, Focus – Niente è come sembra non ha avuto – ad oggi – un sequel. Sono passati ormai 9 anni e non si è mai parlato di piani per raccontare nuove avventure di Nicky e Jess. Will Smith e Margot Robbie sono tornati poi a condividere lo schermo con Suicide Squad, ma anche in quell’occasione i due non hanno fatto riferimento ad un loro possibile terzo lavoro insieme con un seguito di questo lungometraggio del 2015. Bisogna dunque pensare che un sequel non ci sarà e che il finale del film è davvero da intendere come un lieto fine per i due protagonisti.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Focus – Niente è come sembra è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision, Now, Prime Video e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 10 dicembre alle ore 21:30 su 20 Mediaset.

Fonte: IMDb