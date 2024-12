Shrinking – stagione 2, la spiegazione del finale: Jimmy salva Louis?

La seconda stagione di Shrinking si conclude quasi in un punto oscuro per Louis (Brett Goldstein). Da quando è stato rivelato all’inizio della seconda stagione come il guidatore ubriaco coinvolto nell’incidente d’auto che ha ucciso Tia (Lilan Bowden), il personaggio di Shrinking di Brett Goldstein è diventato una delle parti più importanti della serie di Apple TV+. Due dei personaggi di Shrinking, Brian (Michael Urie) e Alice (Lukita Maxwell), sono diventati amici intimi di Louis e hanno cercato di aiutarlo a superare il dolore del senso di colpa e del trauma.

Questi legami aiutano Louis ad andare avanti, ma i progressi fatti vengono compromessi da Jimmy (Jason Segel) che costringe Louis a smettere di parlare e di passare del tempo con Alice. Quando Alice incontra Louis nel penultimo episodio della seconda stagione di Shrinking, il ragazzo sta bene, soprattutto grazie all’amico che ha al lavoro. Tuttavia, quell’amico non invita Louis al Ringraziamento e taglia i ponti con lui dopo aver saputo del suo passato. Questo porta Louis a togliersi quasi la vita saltando sui binari del treno nel finale della seconda stagione, per poi essere inaspettatamente salvato da Jimmy.

Perché Jimmy salva Louis

Nonostante il suo precedente disprezzo, Jimmy salva Louis per Alice, per Tia e per se stesso. Come Jimmy ha spiegato in precedenza, il vero motivo per cui non voleva Louis nella sua vita o in quella di sua figlia era che ricordava a Jimmy il suo mancato sostegno ad Alice nell’anno successivo alla morte di Tia. Dopo aver chiamato Paul (Harrison Ford) durante il suo esaurimento nella seconda stagione, episodio 11, Jimmy inizia ad affrontare alcuni dei dolori che ha evitato, tra cui quello di fare ammenda con Louis.

Jimmy sa che Louis è importante per Alice, che Tia ha sempre fatto la cosa giusta e che Jimmy si è sempre vantato di essere in grado di aiutare le persone. Per tutti questi motivi, si reca alla stazione ferroviaria e riesce a raggiungere Louis prima che sia troppo tardi. Mentre Jimmy e Louis si siedono insieme sulla panchina della stazione, si commiserano e giocano persino al gioco che Louis faceva con la sua ragazza, i due uomini riescono finalmente a legare e ad aiutarsi a vicenda a superare le loro difficoltà.

Che cosa significa il discorso di Paul per la terza stagione di Shrinking?

Alla cena del Ringraziamento organizzata da Gaby (Jessica Williams), tutti gli ospiti condividono a turno i loro ringraziamenti, che vanno da confessioni sincere a battute comiche. Paul trascorre questa parte della festa rosicchiando una coscia di tacchino e solo più tardi si rende conto di non aver condiviso ciò per cui è grato in questo momento della sua vita. È sincero sull’aggravarsi dei sintomi del suo morbo di Parkinson e si preoccupa di quanto tempo gli rimanga prima che la sua condizione diventi più grave.

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “la malattia di Parkinson è una patologia cerebrale che causa problemi di movimento, salute mentale, sonno, dolore e altri problemi di salute”.

Paul riconosce anche quanto sia fortunato ad avere il sostegno di tutti i presenti. Anche se sa che il suo futuro sarà sempre più difficile, sa di poterlo superare grazie alla sua ragazza, Julie Baram (Wendie Malick), e ai suoi amici e colleghi. Per la terza stagione di Shrinking, questo significa che le lotte di Paul contro il morbo di Parkinson peggioreranno e, anche se non ama apparire vulnerabile, essere al centro dell’attenzione o chiedere aiuto, dovrà fare affidamento sui suoi cari.

Gaby si riconcilia con sua madre e con Derrick?

Due dei suoi cari non hanno voluto partecipare alla sua cena del Ringraziamento

Nel finale della seconda stagione di Shrinking, i rapporti di Gaby con sua madre (Vernee Johnson) e Derrick (Damon Wayans Jr.) sono tesi. La madre serba rancore nei confronti di Gaby per averle rivelato che non voleva che si trasferisse da lei e Derrick era frustrato dal fatto che Gaby sabotasse la loro relazione. Durante la prima metà del finale, Gaby chiama entrambi per incoraggiarli a venire al Ringraziamento nonostante l’attuale tensione nei loro rapporti.

Sebbene sia la madre di Gaby che Derrick non accettino l’invito mentre parlano al telefono, alla fine arrivano. Gaby riesce a riconciliarsi sia con la madre che con Derrick, ottenendo una vittoria tanto necessaria dopo una stagione piena di sfide personali e battute d’arresto. Questo rende ancora più probabile che Shrinking eviti un tropo da sitcom, abbandonando del tutto la dinamica “voglio e non voglio” di Jimmy e Gaby e concentrandosi invece sul futuro romantico di Gaby con Derrick.

Spiegato lo scopo di Liz New in Shrinking

Liz ha avuto una stagione 2 tumultuosa, in cui ha lottato per trovare il suo scopo. Questa lotta ha quasi distrutto il matrimonio di Liz con il personaggio migliore di Shrinking, Derek (Ted McGinley), quando ha baciato Mac (Josh Hopkins). Il matrimonio di Liz e Derek fortunatamente è sopravvissuto, ma Liz non ha ancora trovato il suo scopo. Derek mantiene la sua promessa di essere un marito migliore e più attento, incoraggiando Brian e Charlie (Devin Kawaoka) a fare di Liz la loro tata part-time, dato che la tata che hanno assunto non può lavorare due giorni alla settimana.

Dato che Liz è stata coinvolta per tutta la stagione nell’aiutare Brian e Charlie con il processo di adozione, oltre a condurre i colloqui per le tate, ha senso che continui a essere coinvolta nell’aiuto alla loro famiglia.

Sebbene Liz sia inizialmente riluttante ad accettare l’offerta di Brian e Charlie, Derek le ricorda che lei è una madre meravigliosa che ama crescere i bambini e che non deve trascurare questa parte di sé. Liz accetta volentieri, a condizione che possa occuparsi dell’altra tata. Dato che Liz è stata coinvolta per tutta la stagione nell’aiutare Brian e Charlie con il processo di adozione, oltre a condurre i colloqui per le tate, ha senso che continui a essere coinvolta nell’aiuto alla loro famiglia.

Perché Alice perdona Jimmy

Quando Alice viene a sapere che Jimmy ha detto a Louis di non parlarle, si arrabbia, si trasferisce a casa di Gaby e smette di comunicare con lui. Tuttavia, Alice si rende conto che non era giusto costringere Jimmy a parlare con Louis e che ama troppo suo padre per tagliarlo fuori dalla sua vita. Le viene ricordato quanto Jimmy sia una brava persona e come si metta in gioco per gli altri quando, all’inizio dell’episodio, aiuta la sua migliore amica, Summer (Rachel Stubington), dopo che questa è stata beccata mentre cercava di rubare il Piano B.

Alice ricorda anche come, anche durante l’anno successivo alla morte della madre, quando Jimmy era al suo punto più basso, c’è stata una notte in cui è svenuta sul divano dopo essere stata esausta per gli allenamenti di calcio e che quando si è svegliata al mattino era nel suo letto. Alice ricorda che anche quando Jimmy era al limite, si prendeva sempre cura di lei. Jimmy e Alice riescono a riconciliarsi e questa riconciliazione sarà probabilmente ancora più forte, visto che Jimmy aiuterà Louis nel finale.

Il vero significato del finale di Shrinking – Stagione 2

Il finale, e tutta la seconda stagione di Shrinking, è incentrato sull’importanza del perdono e della comunità. Il conflitto principale della stagione è radicato nell’incapacità di Jimmy di perdonare Louis e nell’incapacità dei due uomini di perdonare se stessi. L’enorme scena di Alice e Louis nella stagione 2, episodio 6, in cui lei perdona Louis, è un punto di svolta essenziale per entrambi i personaggi. Louis non solo ha bisogno del perdono per iniziare a guarire, ma ha anche bisogno del sostegno degli altri, che trova in Alice, Brian e Jimmy.

Il perdono è altrettanto importante quando si tratta del matrimonio di Liz e Derek, del rapporto tra Sean (Luke Tennie) e suo padre (Kenajuan Bentley), dell’amicizia tra Alice e Summer e dei rapporti di Gaby con sua madre e Derrick. Quando Jimmy ha un esaurimento nervoso, riesce a superarlo solo grazie al sostegno di Paul, che è in grado di affrontare meglio le sue sfide con il morbo di Parkinson grazie al supporto dei suoi cari. Anche il fatto che Brian e Charlie diventino genitori è reso più facile dal sostegno che ricevono da Liz, che rafforza ulteriormente i temi della seconda stagione di Shrinking.