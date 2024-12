Una poltrona per due: il significato del titolo e del finale del film

Ormai immancabile cult natalizio, anche quest’anno su Italia 1 si propone Una poltrona per due, in originale intitolato Trading Places, la brillante commedia diretta nel 1983 dal regista John Landis, già celebre per titoli come The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra. Pur non essendo propriamente un film di Natale, dato che è ambientato in quel periodo dell’anno il film è più volte stato indicato come uno dei migliori titoli da vedere in questo periodo. A partire dal 1997 il film viene dunque trasmesso regolarmente da Italia 1 la sera della vigilia di Natale, rendendolo di fatto un classico moderno della programmazione festiva.

Più che di Natale, però, si parla di soldi, di arrivismo, di disuguaglianze sociali e di diversi altri temi di questo genere. L’idea alla base della storia nacque nello sceneggiatore Timothy Harris nel momento in cui venne a conoscenza della rivalità tra due benestanti fratelli operanti nel mondo della finanza. Si è così costruito un film che riflette sulle disparità e sulla speculazione che spesso si fa di esse, portando sempre ad una società consumistica che costringe tanti a farsi la guerra per pochi posti, facendo dunque sviluppare un certo cinismo e anche una certa violenza.

Sono a loro modi temi che anche con il Natale trovano una certa correlazione, dato che in questo periodo vale il detto di essere tutti “più buoni”, un suggerimento da fare anche ai protagonisti di questo film che, invece, attuano una serie di comportamenti tutt’altro che positivi. In questo articolo approfondiamo quindi ulterioriormente il significato del titolo e del finale del film. Infine, si riporterà anche un elenco delle principali piattaforme streaming dove è possibile ritrovare il titolo per una comoda visione casalinga.

La trama di Una poltrona per due

Protagonista del film è Louis Winthorpe III, un agente di cambio di grande successo. La sua vita trascorre tranquilla tra il lavoro, le partite di tennis al circolo e le serate con la fidanzata. Il lavoro di broker presso la società Duke & Duke gli permette infatti di godere di tutto ciò. Al contrario, Billie Ray Valentine è invece uno straccione, che mendica elemosina per strada. Per una scommessa-esperimento tra i ricchi fratelli Mortimer e Randolph Duke, i due si vedono scambiati nelle rispettive vite. Louis e Billie si ritroveranno così catapultati in ruoli che non gli appartengono e dovranno entrambi faticare molto per potersi affermare e conquistare ciò che gli spetta.

Il significato del titolo e del finale

Si è molto dibattuto sul titolo del film. Quello originale, Trading Places, fa riferimento ai luoghi di scambi commerciali, ma data la vicenda dei due protagonisti va anche a significare il loro scambiarsi di posto. Un gioco di senso che con il titolo italiano, Una poltrona per due si è però perso. Tuttavia, il titolo italiano evidenzia l’aspetto per cui i due protagonisti starebbero entrambi cercando di sedersi sulla stessa poltrona, ovvero di far parte di un contesto agiato che ad uno è sempre stato negato, mentre all’altro viene negato solo in un secondo momento.

La scommessa fatta dai due fratelli si basa infatti sul loro disaccordo sulle motivazioni che spingono un uomo alla criminalità. Da una parte Mortimer sostiene che alcune persone siano geneticamente predisposte alla delinquenza o al successo fin dalla nascita, mentre il fratello Randolph è invece convinto che sia l’ambiente nel quale si vive a determinare l’agire e le abitudini di un individuo. Il titolo originale vuole dunque suggerire anche questa visione, mentre quello italiano rimanda più al concetto di competizione verso un determinato obiettivo. Come noto, il regista John Landis si è sempre detto contrariato dal titolo dato al suo film in Italia, ritenendolo inadeguato.

Per quanto riguarda il finale, invece, quando i due protagonisti scoprono che i Duke non solo sono responsabili del loro scambio di ruoli, ma vogliono anche mettere in atto una grande speculazione a Wall Street, decidono di vendicarsi mandandoli sul lastrico. Louis e Billie Ray intercettano quindi un rapporto sul prezzo del succo d’arancia destinato ai Duke e inviano loro un’altro rapporto che riporta però l’esatto contrario di quanto stabilito in quello vero. I due credono così che il raccolto sia andato male e che il prezzo sia destinato a salire (in realtà, a punto, è l’esatto contrario) e li induce a dilapidare il loro patrimonio in contratti futures. Si tratta di contratti derivati che impegnano le parti ad acquistare o vendere, a una data futura, una determinata quantità di merce a un prezzo prefissato.

Convinti che il prezzo salirà notevolmente, i due fratelli decidono dunque di impegnarsi a comprare immediatamente il più possibile, subito imitati dal resto dei broker di Wall Street. Aumentando la domanda, il prezzo del succo finisce per alzarsi. Entrano a questo punto in scena Winthorpe e Valentine, che iniziano a vendere futures allo scoperto. Altri li imitano e il prezzo ricomincia dunque a scendere e quando il vero rapporto del Governo sul raccolto viene reso pubblico dal Segretario dell’Agricoltura, il prezzo dei futures crolla vertiginosamente. I Duke perdono tutto, mentre i nostri eroi (che hanno ricomprato a un prezzo bassissimo) diventano milionari e ottengono la loro rivincita.

