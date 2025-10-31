Slow Horses – Stagione 5, spiegazione del finale: Il futuro dell’MI5

Con la conclusione di un’altra stagione di Slow Horses, il futuro della popolare serie televisiva britannica dedicata al mondo dello spionaggio sembra destinato a cambiare radicalmente. La quinta stagione di Slow Horses è stata ricca di colpi di scena, con il team di Slough House che ha commesso alcuni dei più gravi errori della propria carriera prima di salvare Londra e l’MI5 da disastri catastrofici.

Sebbene la quinta stagione sembrasse procedere a un ritmo più lento e l’attenzione fosse molto più ristretta, con quasi tutte le avventure che si svolgevano in un raggio ristretto, il finale è stato avvincente. River Cartwright è stato redento per alcuni dei suoi errori, Jackson Lamb ha dimostrato ancora una volta perché è un agente eccezionale e l’MI5 ha subito un grande sconvolgimento.

Tutto questo è stato accompagnato da alcuni grandi colpi di scena e rivelazioni a sorpresa che hanno contribuito a definire ulteriormente questi personaggi e a rendere la storia ancora più ricca. Inoltre, ha anche fatto un ottimo lavoro nel preparare il terreno per alcuni nuovi entusiasmanti sviluppi nella sesta stagione di Slow Horses e oltre.

Diana Taverner assume la guida dell’MI5

Claude Whelan ha assunto la carica di First Desk dell’MI5 nella quarta stagione di Slow Horses. Da allora, ha dimostrato di non essere adatto al ruolo e ha trascorso gran parte del suo tempo cercando di affrontare situazioni personali piuttosto che dirigere effettivamente l’MI5. Nel frattempo, la Second Desk Diana Taverner, che ha trascorso anni al servizio dell’organizzazione, ha guidato l’organizzazione al suo posto.

Ciò è ulteriormente esemplificato nel finale, quando Tara, una delle terroriste che ricattano l’MI5, chiama e chiede di parlare con il responsabile, riferendosi a Diana e ignorando Claude. Più avanti nell’episodio, questo si rivela utile quando Jackson Lamb usa una registrazione di Claude per garantire il futuro di Slough House e costringere Claude a dimettersi.

In seguito, Diana Taverner ha finalmente assunto la carica di capo dell’MI5, che era stata un’ambizione costante del personaggio sin dalla prima stagione. La vasta esperienza di Diana le garantisce di poter svolgere questo ruolo ad alto livello, ma ci saranno sicuramente nuove sfide con Taverner al comando.

Londra è di nuovo al sicuro dopo un attacco terroristico penetrante

Per gran parte della stagione 5 di Slow Horses, l’identità delle persone che hanno causato il caos a Londra è rimasta inconcludente. Sebbene gli aggressori siano apparsi nel primo episodio, la loro identità e le loro motivazioni sono rimaste nascoste fino a molto più tardi. Ma gli episodi 5 e 6 li hanno smascherati come un piccolo gruppo di libici scontenti che in precedenza avevano partecipato a proteste pacifiche.

Stanchi del modo in cui il loro Paese era trattato dalle forze armate britanniche e lasciato a se stesso, questi radicali si sono uniti per mettere in atto un piano di vendetta contro Claude Whelan. La speranza era quella di mettere in imbarazzo e smascherare il capo dell’MI5 a causa del suo coinvolgimento come consulente che aveva raccomandato al Regno Unito di lasciare la Libia a causa dei costi troppo elevati e senza ritorni significativi.

Si è trattato quindi di un attacco molto personale, compiuto su una grande piattaforma, che ha causato decine di vittime e persino la morte di un gruppo di innocenti pinguini. Fortunatamente, Jackson Lamb e la sua squadra hanno capito in tempo cosa stava succedendo e sono riusciti a impedire l’assassinio del sindaco Jaffrey e a salvare Claude Whelan.

I piedi deformi di Jackson Lamb rivelano una verità oscura sul suo passato

Una delle rivelazioni più sorprendenti nel finale della quinta stagione arriva da un primo piano piuttosto grottesco del piede di Jackson Lamb. All’inizio della stagione, nell’episodio 3, Slough House riesce a sfuggire al blocco imposto dall’MI5 quando Lamb racconta una storia oscura su una spia che è stata torturata durante una missione in Russia.

Lamb racconta come questa giovane spia fosse stata interrogata nel tentativo di ottenere informazioni riservate e, quando non ha risposto ai suoi interrogatori, anche sotto estrema sofferenza e dolore, questi hanno optato per un metodo di tortura diverso. Gli interrogatori hanno portato, torturato e ucciso una giovane donna con cui la spia aveva una relazione sentimentale e che era anche incinta di suo figlio.

La storia suggeriva sottilmente alla squadra di Lamb di unirsi e usare oggetti comuni come armi, ma rivelava anche una verità straziante sul passato di Lamb. Quando Catherine Standish gli chiese se fosse lui la spia della storia, Lamb respinse l’idea, ma le ustioni sul suo piede rivelano che era lui l’uomo della storia che aveva assistito all’omicidio della sua compagna incinta davanti ai suoi occhi.

River Cartwright non tornerà al Park

La quinta stagione di Slow Horses ha quasi visto River Cartwright riconquistare il suo posto al Park dopo aver salvato la vita a Claude Whelan. In qualità di First Desk, Whelan aveva il potere di riportare Cartwright al suo posto, e sembra che questa fosse la sua intenzione. Tuttavia, quando Lamb ricatta Whelan affinché si dimetta, il futuro di Cartwright alla Slough House viene confermato.

Lamb non lo ha fatto per vendicarsi di Cartwright, ma perché doveva impedire a Whelan di chiudere Slough House. E con Diana ora al comando, è improbabile che Cartwright torni mai al quartier generale dell’MI5, considerando il fatto che lei personalmente non lo apprezza dopo che le sue prime azioni nell’MI5 hanno portato Cartwright a scoprire dettagli personali su Taverner che lei vorrebbe tenere nascosti.

Come il finale della quinta stagione di Slow Horses prepara la sesta stagione

La quinta stagione di Slow Horses si conclude con una serie di elementi che preparano la prossima stagione. Evidentemente, il cambio di leadership avrà sicuramente un ruolo importante nel futuro del team di Slough House, ma visto il ruolo fondamentale che hanno svolto nel catturare i terroristi e proteggere l’MI5, sarebbe logico che ottenessero un po’ più di rispetto.

Tuttavia, il teaser trailer della sesta stagione alla fine smentisce questa ipotesi, rivelando che Slough House è stata eliminata dal sistema, lasciando Lamb e la sua squadra nella posizione più precaria mai vista fino ad ora. La sesta stagione di Slow Horses sarà sicuramente ricca di colpi di scena, con grandi cambiamenti in vista per la squadra e l’MI5.