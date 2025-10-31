The Witcher – Stagione 4: spiegazione del finale

The Witcher non è mai stato molto bravo con i finali, dato che è uno dei gioielli della corona di Netflix e fa guadagnare un sacco di soldi, quindi è stato progettato per non finire mai davvero. Questo vale per la quarta stagione come per tutte le altre, ma il suo finale, “Baptism of Fire”, ha almeno la decenza di lasciarci con ogni trama narrativa che ha raggiunto un punto di svolta chiaro e ovvio.

Cosa succede in The Witcher – Stagione 4

In breve: Geralt sa dove sta andando, ma potrebbe essere ostacolato nei suoi sforzi per arrivarci; Yennefer ha dato la caccia a Vilgefortz, anche se, bisogna ammetterlo, per combatterlo sul suo territorio e dopo aver lasciato la responsabilità di ricostruire Aretuza nelle mani dei maghi sopravvissuti all’attacco a Montecalvo; La perdita dell’innocenza di Ciri le è costata la famiglia che aveva trovato e l’ha lasciata nelle grinfie di un sociopatico letale; ed Emhyr sa che deve trovare e uccidere Geralt per assicurarsi che la Profezia di Ithlinne si avveri.

Non c’è quindi una conclusione. La stagione 5 potrà occuparsene. Questo è un finale di transizione per una stagione in gran parte di transizione, incentrata sui viaggi, le relazioni e l’introspezione. Spesso non è stata molto buona. Ma ci ha comunque lasciato molto di cui parlare.

La Loggia delle Streghe

In questa stagione abbiamo imparato alcune lezioni, e una di queste è che radunare un esercito cinque minuti prima di una battaglia non porta mai a nulla di buono. Yennefer ha imparato questa lezione in modo piuttosto duro durante il fiasco di Montecalvo, che è costato la vita a Istredd, Margarita e Vesemir. Anche se ci sono altre cose di cui deve occuparsi, tra cui dare la caccia a Vilgefortz e riportare indietro Ciri, i maghi sopravvissuti devono darsi da fare per creare una casa in cui Ciri possa tornare, un centro di influenza magica e politica che loro controllano. La Loggia delle Streghe.

La costruzione della Loggia, però, sarà responsabilità di Triss e degli altri, dato che Yennefer sta dando la caccia a Vilgefortz. Chiede a Triss di usare il coltello con cui Vesemir lo ha pugnalato per aprire un portale verso il castello di Stygga, dove lui si nasconde e sta uccidendo gli unici tre maghi sopravvissuti a Montecalvo a causa della loro codardia.

Yen emerge in mezzo a un oceano agitato e inizia a nuotare verso un vortice nelle vicinanze. Questo è un modo per nascondere un castello.

Vivere come un ratto…

Ciri trascorre gran parte di questo finale correndo indietro per cercare di salvare i Ratti dopo aver appreso da Hotspurn che erano stati attirati in una trappola. Tuttavia, non riesce ad arrivare in tempo.

In assenza di Ciri, i Ratti cercano di affrontare Leo Bonhart, credendo di avere un vantaggio, ma lui li fa a pezzi come se fossero nulla. È una scena brutale, perché anche se i Ratti non sono esattamente i buoni alla Robin Hood che hanno sempre voluto apparire e non hanno avuto problemi a svolgere incarichi per Nilfgaard, sono per lo più solo dei ragazzini. Leo non si limita a ucciderli, ma lo fa con piacere. Quando Ciri arriva, la maggior parte di loro è stata massacrata e smembrata, e solo Mistle è ancora vivo, ma a malapena.

Ciri cerca di affrontare Leo, ma viene sopraffatta abbastanza facilmente. Lui però non la uccide, ma la lascia in vita per costringerla a guardarlo mentre decapita i suoi amici. A quanto pare, la taglia sui Ratti era più alta se venivano consegnati vivi. Dato che “Falka” era la più famosa tra loro, possiamo solo supporre che lui voglia tenerla in vita per incassare la taglia. Ma sembra piuttosto determinato a tormentarla in ogni momento.

Alzati, Sir Geralt di Rivia

Durante tutta la quarta stagione di The Witcher, Geralt ha ficcato il naso negli affari altrui, e questo gli costa caro nel finale, anche se in modo indiretto. Forse Geralt sognava segretamente di diventare cavaliere fin da bambino, ma non aveva previsto che le responsabilità cavalleresche gli avrebbero impedito di perseguire il suo vero scopo.

Mentre navigano lungo un fiume diretti a Caed Dhu, la hansa di Geralt viene attaccata dalle forze di Nilfgaard e del nord, che stanno combattendo tra loro dall’altra parte del fiume. I nilfgaardiani stanno cercando di conquistare un ponte che funge da punto di passaggio chiave nella zona, mentre i nordici – di Lyria e Rivia, come scopriremo in seguito – stanno lottando per respingerli. Quando la Hansa riesce finalmente ad approdare, Milva sta avendo un aborto spontaneo e l’unico modo per guadagnare tempo affinché Regis possa curarla è che Geralt e Cahir si arrampichino sul ponte e guidino la carica contro i Nilfgaardiani.

La battaglia, una divertente scena con una coreografia fantastica e una lotta contro un troll gigante per buona misura, è un successo, e Geralt e Cahir, ormai chiaramente migliori amici per la vita, respingono le forze nilfgaardiane. Per questo, Geralt viene nominato cavaliere, realizzando un vecchio sogno. Ma questo significa giurare fedeltà alla sua nuova regina, e solo a lei, il che renderà un po’ difficile passare rapidamente alla sua prossima destinazione. Il tipico epiteto di quattro lettere di Geralt riassume piuttosto bene i suoi pensieri sulla sua nuova situazione.