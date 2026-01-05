Simu Liu conferma la sua presenza in Avengers: Secret Wars

Il cast di Avengers: Secret Wars continua ad ampliarsi in vista dell’inizio delle riprese del film Marvel Cinematic Universe. Mancano infatti meno di due anni alla conclusione della Saga del Multiverso, con i prossimi due film degli Avengers destinati a concludere la trama principale. Or, in un’intervista con People, Simu Liu, che riprenderà il ruolo di Shang-Chi in Avengers: Doomsday, ha confermato che tornerà per Avengers: Secret Wars.

“Penso che la novità più immediata sia ovviamente Avengers: Doomsday. Sì, uscirà quest’anno, ho avuto la fortuna di farne parte e avrò la fortuna di far parte anche del suo successore, Secret Wars”. Come noto, il cast di Avengers: Doomsday ha terminato le riprese del grande film del 2026 nel settembre 2025. Mentre le riprese aggiuntive avranno luogo questa primavera, le riprese principali di Avengers: Secret Wars inizieranno in estate.

Con Shang-Chi confermato nel cast di Avengers: Secret Wars, il personaggio si unisce a una manciata di star già confermate. Robert Downey Jr., che farà il suo debutto completo nei panni di Dottor Destino in Avengers: Doomsday, tornerà ovviamente per il finale della Fase 6 e ci si aspetta che così sarà anche per molti degli altri principali eroi del franchise. Al momento, però, non è dato sapere in che modo gli effetti del primo film si ripercuoteranno sul secondo.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).