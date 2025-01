Squid Game – Stagione 3: cast, trama e tutto quello che sappiamo

Squid Game di Netflix è finalmente tornato per la sua seconda stagione alla fine del 2024, e ora il popolare dramma coreano è stato rinnovato per la sua terza e ultima stagione. Debuttato nel 2021, il thriller distopico coinvolge un game show che arruola giocatori disperati per partecipare a giochi familiari per bambini e vincere denaro. Sfortunatamente, questi giochi comportano conseguenze mortali che si svolgono per il divertimento della ricca élite nazionale. La stagione 1 ha fatto il giro del mondo quando ha debuttato a livello internazionale ed è diventata uno dei programmi di streamer più importanti di tutti i tempi.

Nonostante la sua popolarità, la seconda stagione di Squid Game non è stata prodotta in fretta e furia e ci sono voluti più di tre anni prima che il seguito arrivasse. Seguendo ancora una volta il sopravvissuto Gi-hun, la seconda stagione cambia un po’ tono e cerca di distruggere i giochi distopici dall’interno. Senza rinunciare ai giochi deliziosamente mortali di Squid Game, la seconda stagione alza la posta in gioco: l’obiettivo non è solo sopravvivere e vincere, ma anche distruggere l’istituzione malvagia che organizza i giochi. La terza stagione è già confermata, ma sarà anche l’ultima.

Squid Game – Stagione 3 Ultime notizie

Il creatore della serie spiega perché lo show sta per finire

Mentre molti si stanno ancora riprendendo dagli eventi scioccanti della seconda stagione, le ultime notizie riguardano il creatore della serie che spiega perché la terza stagione terminerà Squid Game. Quando è stato annunciato il ritorno di Squid Game per una terza stagione, è stato anche rivelato che sarebbe stata la sua conclusione. La notizia non è stata particolarmente sorprendente, ma il creatore Hwang Dong-hyuk ha finalmente chiarito il motivo per cui ha optato per un piano di tre stagioni. “Penso che mi sia venuto spontaneo pensare che questo fosse il finale”, ha detto Dong-hyuk.

La struttura in tre atti è comune a tutte le forme di narrazione, e un chiaro inizio, una parte centrale e una fine è qualcosa che servirà particolarmente bene a Squid Game . Mentre parlava della sua decisione di strutturare lo show in questo modo, Hwang Dong-hyuk si è anche lasciato sfuggire che “haquasi finito la parte di montaggio della terza stagione”. Questa è una rivelazione se si considera la lunga attesa tra le stagioni 1 e 2, e serve come ulteriore prova che la finestra di uscita del 2025 è più che fattibile.

“Quando stavo pensando all’idea per il finale della terza stagione, credo che mi sia venuto spontaneo pensare che questo fosse il finale. Ho pensato che con quella storia ero riuscito a raccontare tutto quello che volevo raccontare attraverso la storia di Squid Game e anche nella prospettiva di Gi-hun come personaggio, e ho pensato che non c’era bisogno di altre storie da qui in poi”.

Essendo una delle serie più grandi della storia di Netflix, non è stata una sorpresa che la seconda stagione di Squid Game sia stata rapidamente autorizzata. Tuttavia, l’attesa prolungata tra una stagione e l’altra avrebbe potuto compromettere l’eventuale ritorno della serie nel 2024 e rovinare la possibilità di una terza stagione. Questi timori erano però infondati, poiché Netflix ha scelto di rinnovare la terza stagione di Squid Game pochi mesi prima dell’arrivo del secondo episodio. L’annuncio dell’agosto 2024 è stato accompagnato da una lettera ai fan del creatore Hwang Dong-hyuk, che ringrazia il mondo per la calorosa accoglienza riservata a Squid Game.

L’annuncio è stato accompagnato da una triste notizia: è stato confermato che l’imminente terza stagione di Squid Game sarà anche l’ultima. D’altra parte, Hwang Dong-hyuk ha promesso che Squid Game arriverà nel 2025, un’uscita molto più rapida rispetto alla seconda stagione. Dopo l’annuncio, Dong-hyuk ha rivelato che la stagione finale sta per terminare la fase di editing, mentre la produzione delle stagioni 2 e 3 avverrà in contemporanea per accelerare il processo. È stata annunciata anche una finestra di uscita per la terza stagione: Squid Game tornerà nell’estate o nell’autunno del 2025.

Dettagli sul cast della stagione 3 di Squid Game

Sebbene molti personaggi siano morti durante gli eventi della seconda stagione di Squid Game , ci sono stati anche molti sopravvissuti che torneranno sicuramente nella terza stagione. Ancora intrappolato nei giochi da incubo, Gi-hun di Lee Jung-jae sarà probabilmente il protagonista principale della terza stagione, soprattutto dopo il suo fallito tentativo di rivolta. Non è l’unico partecipante alla rivolta che ha superato la seconda stagione, poiché Dae-ho (Kang Ha-neul) e Hyun-ju (Park Sung-hoon) sono presumibilmente sopravvissuti, dato che erano tornati nei dormitori quando gli Uomini Mascherati hanno ristabilito l’ordine.

I concorrenti meno combattivi, come la coppia madre-figlio Geum-ja (Kang Ae-sim) e Yong-sik (Yang Dong-geun), ce l’hanno fatta e non c’è motivo di pensare che la rosa cambierà molto tra una stagione e l’altra. Jun-hee (Jo Yu-ri), Myung-gi (Im Si-wan), Nam-gyu (Roh Jae-won) e Seon-nyeo (Chae Kook-hee) contribuiranno a completare il roster mentre i giochi continueranno presumibilmente nella terza e ultima stagione. Lo scellerato Front Man (Lee Byung-hun) è una necessità nella terza stagione e l ‘avvincente trama B che coinvolge il traditore Capitano Park (Oh Dal-su) significa che la squadra di Jun-ho (Wi Ha-jun) dovrà riprendere i propri ruoli anche nella terza stagione.

Il cast della terza stagione di Squid Game comprenderà probabilmente:

Attore Ruolo Lee Jung-jae Gi-hun Kang Ha-neul Dae-ho Park Sung-hoon Hyun-ju Kang Ae-sim Geum-ja Yang Dong-geun Yong-sik Jo Yu-ri Jun-hee Im Si-wan Myung-gi Roh Jae-won Nam-gyu Chae Kook-hee Seon-nyeo Lee Byung-hun The Front Man Wi Ha-jun Jun-ho Oh Dal-su Captain Park Jeon Seok-ho Woo-seok Gong Yoo The Salesma

Dettagli sulla storia della terza stagione di Squid Game

Dopo una conclusione caotica e sorprendentemente violenta della seconda stagione di Squid Game , le cose sono chiaramente impostate per una conclusione epica nella terza e ultima stagione. Il piano di Gi-hun di distruggere i giochi dall’interno non solo è fallito in modo spettacolare, ma gli è costato un caro amico e forse anche la sua sanità mentale. Dimostrando di poter spezzare il suo spirito a piacimento, le menti dietro i giochi hanno deciso di lasciare in vita Gi-hun, anche se era il capofila della ribellione. Ora, Gi-hun deve decidere se vuole continuare la sua missione donchisciottesca o se vuole solo cercare di sopravvivere all’ultimo gioco.

Altrove, la missione di Jun-ho di infiltrarsi nei giochi dall’esterno ha avuto un intoppo quando è stato rivelato che il bruno capitano della nave, Park, era in realtà un agente doppiogiochista. Questo non solo mette in pericolo le vite di Jun-ho e Woo-seok, ma probabilmente significa che Gi-hun non avrà alcun aiuto esterno nell’ultima tappa del suo viaggio attraverso lo Squid Game. Anche se ci si aspetta una serie di colpi di scena scioccanti, la stagione finale probabilmente continuerà il gioco mortale fino alla sua conclusione. La sequenza a metà dei titoli di coda dà una nuova veste al classico gioco di luci rosse e verdi, suggerendo che ogni compito diventa sempre più letale.