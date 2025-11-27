Il finale sospeso della stagione 5, volume 1 di Stranger Things con Will e Vecna affrontato dalla star

Dopo anni di worldbuilding, la quinta stagione di Stranger Things sta finalmente iniziando a chiarire i piani di Vecna, con il finale del volume 1 che lascia anche lui e Will, interpretato da Noah Schnapp, in un grande cliffhanger. L’inizio dell’ultima stagione della serie horror fantascientifica di Netflix ha confermato che il personaggio di Jamie Campbell Bower era dietro alla scomparsa iniziale di Will nell’Upside Down, avendo mandato i Demogorgon a catturarlo.

Verso la fine del volume 1 della quinta stagione di Stranger Things, viene rivelato che Will è uno dei 12 bambini che Vecna deve aggiungere alla sua mente collettiva per poter iniziare a mettere in atto i suoi piani di portare l’Upside Down nel mondo reale. Dopo un teso confronto tra i due, in cui il cattivo spiega che quelli che sceglie sono deboli di mente e quindi più facili da spezzare e controllare, Will riesce a impedire a un Demogorgon di attaccare Lucas, interpretato da Caleb McLaughlin, grazie ai suoi nuovi poteri telecinetici.

Riflettendo su questo finale scioccante in un’intervista con ScreenRant, Bower ha rivelato i suoi pensieri molto intriganti sulla dinamica tra Will e Vecna nella quinta stagione di Stranger Things. La star ha spiegato innanzitutto che, a causa del suo approccio empatico al lavoro, in cui un attore finisce per “provare così tanto per il proprio personaggio”, era in realtà “leggermente frustrato” nel vedere Vecna fermato brevemente da Will.

Tuttavia, senza svelare cosa succederà nel volume 2, in uscita il giorno di Natale, e nel finale della serie, che debutterà su Netflix alla vigilia di Capodanno e nei cinema il giorno di Capodanno, Bower ha espresso il suo entusiasmo per come il cliffhanger di Will e Vecna cambierà le cose in futuro, soprattutto considerando che i poteri di Will sono un “sottoprodotto della connessione che hanno tra loro”:

Penso che sia molto, molto emozionante avere ora quasi due avversari invece di uno solo. E come vedrete, man mano che la serie va avanti, [Will] diventa più fastidioso di quanto non lo sia già stato.

Da quando Vecna è stato rivelato come la vera mente dietro gli attacchi dell’Upside Down a Hawkins in Stranger Things, sono fiorite teorie sul suo coinvolgimento nel rapimento di Will, con alcuni che credono che sia stato lui stesso a rapire Will, mentre altri ritengono che abbia mandato le forze inferiori dei Demogorgon e dei Mind Flayer a cercarlo. Alcuni hanno persino ipotizzato che Will potesse essere nuovamente posseduto e usato da Vecna per cercare di sconfiggere Eleven e i suoi amici, sfruttando qualsiasi legame il personaggio di Schnapp avesse ancora con l’Upside Down.

Una cosa che il finale della stagione 5 volume 1 di Stranger Things ha rivelato come sorpresa è stata che Will possiede veri e propri poteri telecinetici, dopo che in precedenza la cosa più vicina a qualsiasi tipo di potere che avesse era la sua capacità di percepire quando Vecna e le sue forze erano nelle vicinanze. Questo non serve necessariamente a riscrivere completamente la storia di entrambi nella serie, dato che il sangue di Henry Creel è stato usato nella speranza di infondere poteri a molti dei soggetti del dottor Brenner, compresa Eleven stessa.

Con l’inizio della stagione che mostra Will costretto a ingerire qualcosa in un tubo carnoso da Vecna durante il suo primo periodo nell’Upside Down, sembra probabile che si trattasse di qualcosa di più delle semplici uova di Demogorgon, come la stagione 2 ha fatto credere. Questo spiegherebbe anche perché Will ed Eleven sembrano essere più sensibili a Vecna e al collegamento continuo con l’Upside Down rispetto a Kali della stagione 2, anche se lei è stata sottoposta agli stessi esperimenti.

Passando al resto della stagione 5 di Stranger Things, la conferma dei poteri di Will sarà una grande risorsa nella lotta del gruppo per sconfiggere Vecna. Anche se al momento sembra avere solo poteri telecinetici, il volume 2 potrebbe mostrare che ha le stesse capacità di lettura del pensiero di El, il che sarebbe utile per salvare Holly, Max e il resto dei ragazzi dalle grinfie di Vecna. Qualunque sia il risultato, però, dai commenti di Bower è chiaro che l’epico scontro che sperava tra i personaggi sta per diventare realtà.