HomeCinema News2025

James Cameron ha quasi diretto Wicked, ma ha rifiutato per un motivo

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
James Cameron di Gage Skidmore
James Cameron parla al San Diego Comic Con International 2016, per "Aliens: 30th Anniversary", al San Diego Convention Center di San Diego, California. FOTO di © Gage Skidmore - creativecommons Attribuzione-ShareAlike 2.0 generico (CC BY-SA 2.0)

James Cameron rivela che ha quasi diretto Wicked anni prima degli adattamenti di Jon M. Chu, di cui la Parte 2 è ora al cinema (leggi qui la nostra recensione). Da Titanic ai film di Avatar, la maggior parte dei film di Cameron sono stati grandi successi. Ha infatti diretto tre dei quattro film di maggior incasso di tutti i tempi, ma non ha mai diretto un film musicale prima d’ora.

Mentre parlava dell’importanza che i film siano percepiti come “un evento” nel podcast The Town with Matthew Belloni, Cameron ha però dunque rivelato di aver quasi diretto Wicked e ha confermato di aver persino incontrato la Universal Pictures per discuterne. “Il tipo di film che mi piace guardare, diciamo Dune o anche Wicked. All’epoca stavo per realizzare Wicked. Adoro la storia, voglio dire, Il mago di Oz è uno dei miei film preferiti. Questo risale a 15 anni fa”.

Alla fine non se n’è fatto nulla perché Cameron “non riusciva a trovare la canzone giusta”, ma ammette di essere ancora aperto alla possibilità di realizzare un film musicale, soprattutto perché “il mio film preferito è un musical, Il mago di Oz”. Cameron fa riferimento al fatto che il suo incontro con la Universal Pictures è avvenuto quasi 15 anni fa, più o meno il tempo che ci è voluto per realizzare il primo film di Wicked.

Sono stati fatti molti tentativi di adattamento di Wicked, ma nessuno è andato a buon fine dopo la pubblicazione del romanzo di Gregory Maguire nel 1995 e il debutto del musical a Broadway nel 2003. Whoopi Goldberg, Salma Hayek, Nicole Kidman, Lady Gaga, Emma Thompson, Claire Danes, Laurie Metcalf e Michelle Pfeiffer sono tra le star che sono state coinvolte in vari tentativi nel corso degli anni.

Secondo quanto riferito, anche J.J. Abrams, Ryan Murphy, James Mangold e Rob Marshall sono stati presi in considerazione per dirigere Wicked. Come la maggior parte dei film di Cameron, Wicked e Wicked – Parte 2 hanno riscosso un enorme successo al botteghino. Il primo episodio ha incassato 756 milioni di dollari in tutto il mondo e il weekend di apertura di For Good ha registrato un incasso globale di 226 milioni di dollari.

L’approccio di Cameron a Wicked sarebbe stato inevitabilmente molto diverso da quello di Chu. Cameron ha un’esperienza senza pari nella realizzazione di blockbuster ambiziosi e nello sviluppo di un mondo immaginario come Pandora nei film di Avatar. Chu, invece, è arrivato a Wicked dopo aver diretto Into the Heights, mentre per Cameron sarebbe stato il primo film musicale.

Anche se James Cameron è ancora interessato a realizzare un film musicale a distanza di anni dal quasi progetto di Wicked, al momento è impegnato con i prossimi film di Avatar e diversi altri progetti. Tra questi, la sceneggiatura del settimo film di Terminator e l’adattamento di Last Train from Hiroshima, che racconta la storia di un giapponese sopravvissuto alle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki.

Articolo precedente
House Of The Dragon – Stagione 3 conferma ufficialmente un importante cambiamento rispetto al libro su Rhaenyra
Articolo successivo
Il finale sospeso della stagione 5, volume 1 di Stranger Things con Will e Vecna affrontato dalla star
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved