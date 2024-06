Sugar – stagione 2? il produttore ci crede “C’è molto di più da scavare”

La seconda stagione di Sugar riceve un aggiornamento ottimistico dal produttore Audrey Chon. Debuttata ad aprile, la serie originale per Apple TV+ segue Colin Farrell nei panni dell’investigatore privato John Sugar mentre cerca di risolvere il mistero di una scomparsa legata alla ricca famiglia Siegel. Con un cast che comprende anche Kirby, Amy Ryan, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Alex Hernandez, Anna Gunn, Sydney Chandler e James Cromwell, Sugar ha fatto notizia per un colpo di scena che viene rivelato solo alla fine della storia.

In un’intervista a TheWrap, Chon ha fornito un aggiornamento ottimistico sulle possibilità di realizzare la seconda stagione di Sugar (la nostra recensione). Chon, produttore esecutivo insieme a Farrell, ha parlato del colpo di scena e di come la storia potrebbe evolversi in caso di rinnovo dello show, ma ha anche confermato che gli elementi della prima stagione continueranno. Ha detto in parte: “C’è molto altro da approfondire in termini di esplorazione del personaggio [di John]”. Leggete le osservazioni complete qui sotto:

Ci piacerebbe avere una seconda stagione e siamo pronti a realizzarla. Mi piacerebbe vedere l’evoluzione del personaggio di Sugar. C’erano così tante cose che dovevamo nascondere la palla. C’è ancora molto da scavare in termini di esplorazione del suo personaggio. Ma ci sarebbero altri elementi della Stagione 1 che amiamo e che ovviamente continueremmo.

Ci è sembrato molto organico che il PI e la rivelazione dell’alieno si fondessero insieme. Ci è piaciuto molto il fatto che sia stato possibile intercambiare i due personaggi e che funzionasse, perché si vede il mondo attraverso una prospettiva molto diversa.

La seconda stagione di Sugar ha una tonnellata di storie potenziali

Il finale della stagione 1 di Sugar non si conclude con un cliffhanger completo che richiede un seguito. L’indagine viene risolta e il colpo di scena del personaggio di Colin Farrell, che è un alieno, viene svelato alla fine dell’episodio 8. Il resto degli alieni, soprattutto a causa del fatto che sono stati smascherati e devono affrontare le pressioni degli umani, decide di tornare a casa. John Sugar, invece, sceglie di rimanere sulla Terra. Ma anche in una conclusione in gran parte contenuta, come indica Chon, ci sono strade da percorrere.

L’episodio conclusivo di Sugar, scritto da Donald Joh e Sam Catlin, con la regia di Fernando Meirelles, rivela che il compagno alieno Henry (Jason Butler Harner) è rimasto seduto a guardare un essere umano torturato. Anche Henry si rifiuta di lasciare la Terra e Sugar ritiene che sia sua responsabilità trovare Henry e controllare quelli che sembrano essere gli impulsi oscuri del personaggio. C’è anche il fatto che gli alieni rimasti vengono cacciati e uccisi, causando un rischio enorme per il personaggio principale di Farrell.

La prima puntata del dramma poliziesco di Apple TV+ ha fatto di tutto per mantenere il segreto sulla rivelazione degli alieni, anche se ha fatto capire la sua inclinazione fantascientifica. Se verrà rinnovata, la seconda stagione di Sugar potrebbe andare più apertamente in quella direzione, soprattutto ora che Henry potrebbe essere dietro la scomparsa della sorella di John. Questo dà alla loro amicizia macchiata un sacco di carburante per portare avanti la narrazione. Al momento, però, non ci sono indicazioni sul rinnovo o sulla cancellazione della serie.