Tell Me Lies, il must watch di Disney+ che ha spodestato Percy Jackson

Anche se Tell Me Lies potrebbe non essere il titolo più conosciuto su Disney+, c’è un motivo per cui questo dramma psicologico è riuscito a spodestare Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Basato sull’omonimo romanzo di Carola Lovering, Tell Me Lies è un dramma psicologico dark attualmente disponibile in streaming su Disney+.

La serie ha creato scalpore, un paio di settimane fa, sui social media quando Tell Me Lies ha scalzato la seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo dalla prima posizione della piattaforma di streaming, nonostante l’enorme successo dell’adattamento di Rick Riordan. Non è una novità, visto che l’adattamento di Harlan Coben, Run Away, aveva scalzato Stranger Things dalla prima posizione di Netflix una settimana prima.

Di cosa parla Tell Me Lies?

Tuttavia, è piuttosto degno di nota che Tell Me Lies non fosse una novità quando la serie surclassò Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, a differenza di Run Away. La serie, invece, è iniziata nel 2022. Tell Me Lies vede protagonisti Jackson White nei panni di Stephen DeMarco e Grace Van Patten in quelli di Lucy Albright, una coppia di studenti universitari la cui storia d’amore tossica si protrae per otto anni durante la serie.

Sebbene la terza stagione di Tell Me Lies cambi in qualche modo la storia, il fulcro della serie è la relazione distruttiva tra i suoi personaggi principali. Al tempo stesso una storia d’amore e un dramma dark, Tell Me Lies esplora il legame contorto tra Stephen e Grace a un ritmo sorprendentemente lento. Gli spettatori stanchi delle dinamiche tossiche tra i personaggi faranno fatica a seguirlo, ma tutti gli altri ne saranno conquistati.

In che modo Tell Me Lies si differenzia dalle altre serie romantiche

Stephen e Grace sono innegabilmente cattivi l’uno per l’altra, ma la coppia non riesce a smettere di riformarsi per tutta la serie. La principale differenza tra Tell Me Lies e molte altre serie romantiche è che la serie Disney non romanticizza il legame malsano tra i suoi eroi, lasciando spesso gli spettatori a chiedersi se la coppia debba lasciarsi.

Questa dinamica è stata incarnata nel finale della seconda stagione di Tell Me Lies, con un colpo di scena oscuro che ha fatto sembrare la coppia centrale della serie più mal accoppiata che mai. Tell Me Lies ha diviso gli spettatori online, con alcuni critici che elogiano la complessità della sua relazione malsana al centro, mentre altri la definiscono un melodramma eccessivo e disordinato.