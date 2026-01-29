HomeSerie TvApprofondimenti

Tell Me Lies, il must watch di Disney+ che ha spodestato Percy Jackson

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Tell Me Lies

Anche se Tell Me Lies potrebbe non essere il titolo più conosciuto su Disney+, c’è un motivo per cui questo dramma psicologico è riuscito a spodestare Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Basato sull’omonimo romanzo di Carola Lovering, Tell Me Lies è un dramma psicologico dark attualmente disponibile in streaming su Disney+.

La serie ha creato scalpore, un paio di settimane fa, sui social media quando Tell Me Lies ha scalzato la seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo dalla prima posizione della piattaforma di streaming, nonostante l’enorme successo dell’adattamento di Rick Riordan. Non è una novità, visto che l’adattamento di Harlan Coben, Run Away, aveva scalzato Stranger Things dalla prima posizione di Netflix una settimana prima.

Di cosa parla Tell Me Lies?

Tuttavia, è piuttosto degno di nota che Tell Me Lies non fosse una novità quando la serie surclassò Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, a differenza di Run Away. La serie, invece, è iniziata nel 2022. Tell Me Lies vede protagonisti Jackson White nei panni di Stephen DeMarco e Grace Van Patten in quelli di Lucy Albright, una coppia di studenti universitari la cui storia d’amore tossica si protrae per otto anni durante la serie.

Sebbene la terza stagione di Tell Me Lies cambi in qualche modo la storia, il fulcro della serie è la relazione distruttiva tra i suoi personaggi principali. Al tempo stesso una storia d’amore e un dramma dark, Tell Me Lies esplora il legame contorto tra Stephen e Grace a un ritmo sorprendentemente lento. Gli spettatori stanchi delle dinamiche tossiche tra i personaggi faranno fatica a seguirlo, ma tutti gli altri ne saranno conquistati.

Cortesia Disney+

In che modo Tell Me Lies si differenzia dalle altre serie romantiche

Stephen e Grace sono innegabilmente cattivi l’uno per l’altra, ma la coppia non riesce a smettere di riformarsi per tutta la serie. La principale differenza tra Tell Me Lies e molte altre serie romantiche è che la serie Disney non romanticizza il legame malsano tra i suoi eroi, lasciando spesso gli spettatori a chiedersi se la coppia debba lasciarsi.

Questa dinamica è stata incarnata nel finale della seconda stagione di Tell Me Lies, con un colpo di scena oscuro che ha fatto sembrare la coppia centrale della serie più mal accoppiata che mai. Tell Me Lies ha diviso gli spettatori online, con alcuni critici che elogiano la complessità della sua relazione malsana al centro, mentre altri la definiscono un melodramma eccessivo e disordinato.

Articolo precedente
God of War ha trovato il suo Dio del Tuono in Ólafur Darri Ólafsson
Articolo successivo
Fratelli demolitori, la spiegazione del finale: chi ha davvero ucciso Walter Hale?
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved