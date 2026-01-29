God of War ha trovato il suo Dio del Tuono in Ólafur Darri Ólafsson

La star di Scissione Ólafur Darri Ólafsson è stata scelta per interpretare Thor nell’adattamento televisivo di Amazon Prime Video del popolare videogioco per PlayStation God of War. La serie segue Kratos e Atreus, padre e figlio, che intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della moglie e madre, Faye. Mentre attraversano il mondo antico, Kratos cerca di insegnare al figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di mostrare al padre come essere un essere umano migliore.

La descrizione del personaggio di Ólafur Darri Ólafsson riporta: “Il Dio del Tuono è un uomo gigantesco che ha resistito a molte battaglie nella sua vita, ma le cui azioni in una guerra combattuta molto tempo fa ora perseguitano le sue ore di veglia. Un tempo fedele soldato di Asgard e braccio destro di suo padre, Thor ora non è altro che l’ombra di se stesso, mentre si affoga nell’alcol e cerca di non pensare al prezzo che ha pagato. Tenere moglie e figli a distanza non ha fatto che aggravare il suo isolamento, ma il potere (e il pericolo) del Dio del Tuono è ancora lì, appena sotto la superficie.”

Ólafsson si unisce ai membri del cast precedentemente annunciati: Ryan Hurst (che interpreta Kratos), Max Parker (Heimdall) e Teresa Palmer (Sif).

God of War ha ricevuto un ordine per due stagioni da Amazon, con la pre-produzione attualmente in corso a Vancouver. Ronald D. Moore è lo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie per la sua Tall Ship Productions. La serie è coprodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions.

Tra gli altri produttori esecutivi figurano Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis sono co-produttori esecutivi della serie.