Bridgerton – Stagione 4: guida al cast e ai personaggi

È finalmente giunto il momento per Benedict di vivere la sua storia d’amore, e con Bridgerton – Stagione 4 arrivano diversi nuovi personaggi. Il secondogenito dei Bridgerton non si è mai immaginato un tipo da matrimonio, ma nel quarto capitolo della serie Netflix, potrebbe cambiare idea dopo un incontro romantico con l’affascinante Dama d’Argento al ballo in maschera di sua madre Violet.

Non sa che la donna misteriosa è in realtà una cameriera di nome Sophie Baek. Come Benedict, Sophie non si aspettava di trovare l’amore al ballo: sperava solo in una fuga temporanea dalla routine del lavoro come cameriera per la ferrea Lady Araminta e dalla cura delle frivole esigenze delle sue figlie di alto rango.

Oltre a queste nuove aggiunte, la maggior parte dell’amato cast di Bridgerton torna per la quarta stagione, dalla confidente di Benedict e sorella pecora nera, Eloise, alla coppia centrale della scorsa stagione, Colin e Penelope Bridgerton. Come al solito con Bridgerton, la trama principale non è l’unica storia d’amore della stagione, quindi aspettatevi molti cuori che palpiteranno.

Luke Thompson nel ruolo di Benedict Bridgerton

Attore: Nato a Southampton e cresciuto in Francia, Luke Thompson ha iniziato la sua carriera di attore a teatro nella sua nativa Inghilterra. Attore shakespeariano di formazione, Thompson ha debuttato professionalmente nel ruolo di Lisandro in una produzione del Globe Theatre di Sogno di una notte di mezza estate.

Thompson è poi passato al cinema, in particolare interpretando Simon nella serie drammatica della BBC, In the Club, dal 2014 al 2016, prima di debuttare al cinema nel cast di Dunkirk di Christopher Nolan come maresciallo. La sua interpretazione rivelazione nei panni di Benedict in Bridgerton rimane il ruolo più famoso di Thompson.

Personaggio: Secondogenito libero e spensierato del clan Bridgerton, Benedict preferisce scatenarsi e perseguire uno stile di vita bon vivant piuttosto che sistemarsi. Tuttavia, quando si innamora della Dama d’Argento, Benedict si impegna a trovarla, con grande gioia della madre. Nel frattempo, Benedict non può ignorare i suoi crescenti sentimenti per l’affascinante cameriera Sophie.

Yerin Ha nel ruolo di Sophie Baek

Attrice: Yerin Ha è nata a Sydney, in Australia, da genitori sudcoreani. Ha debuttato in TV nella serie poliziesca franco-americana Reef Break, interpretando Techie Jane, prima di recitare nella serie di videogiochi Halo della Paramount+ nel ruolo di Kwan Ha.

Tra gli altri ruoli televisivi degni di nota di ha figurano Alice in Bad Behaviour e la giovane Kasha in Dune: Prophecy. Per quanto riguarda il cinema, Ha è nota per aver interpretato Tracey nel film horror australiano del 2022, Sissy.

Personaggio: Sophie Baek è il principale interesse amoroso della quarta stagione di Bridgerton. Nonostante il suo umile status di cameriera, Sophie è intraprendente e intelligente, e il suo comportamento indipendente conquista immediatamente Benedict. Tuttavia, nonostante la reciproca attrazione, la concretezza di Sophie mantiene il suo cuore protetto.

Katie Leung nel ruolo di Araminta Gun

Attrice: Nata a Dundee, in Scozia, Katie Leung sarà immediatamente riconoscibile dai fan di Harry Potter nel ruolo di Cho Chang, il primo interesse amoroso del maghetto. Harry Potter e il calice di fuoco (2005) ha segnato il debutto cinematografico di Leung, un ruolo che ha ripreso per tutta la saga cinematografica di Harry Potter.

In televisione, Leung ha debuttato in un episodio di Poirot di Agatha Christie nel ruolo di Hsui Tai. È apparsa in diverse serie in ruoli ricorrenti, in particolare ne La Ruota del Tempo, nel ruolo di Yasicca. Leung è anche un’abile doppiatrice, avendo prestato la voce a Caitlyn Kiramman in 14 episodi della serie animata Arcane.

Personaggio: Nella quarta stagione di Bridgerton, Lady Araminta Gun è una formidabile padrona di casa, rimasta due volte vedova, che cerca di farsi strada nella società sposando almeno una delle sue figlie durante la stagione mondana del ton. Gestisce la sua casa con il pugno di ferro, Araminta è particolarmente dura con Sophie.

Michelle Mao nel ruolo di Rosamund Li

Attrice: Nonostante sia relativamente sconosciuta, Michelle Mao, nata negli Stati Uniti, ha oltre 40 crediti a suo nome su IMDb. Il primo ruolo sullo schermo di Mao è nel cortometraggio del 2017 Irrevocable nel ruolo di Maggie, e la maggior parte della sua prima filmografia è composta da ruoli in cortometraggi e piccole parti. Nel 2025, ha interpretato Smitty nel cast di A Big Bold Beautiful Journey, il dramma fantasy romantico di Margot Robbie e Colin Farrell.

Personaggio: Rosamund Li è la figlia maggiore prediletta di Lady Araminta, desiderosa di trovare marito in questo periodo mondano – idealmente, Benedict Bridgerton. Come sua madre, Rosamund è fredda e calcolatrice, e vive il periodo come una partita a scacchi.

Isabella Wei nel ruolo di Posy Li

Attrice: Nata a Hong Kong, la filmografia di Isabella Wei potrebbe non essere così prolifica come quella dei suoi colleghi di Bridgerton, ma è sicuramente impressionante. Ha debuttato sullo schermo nella serie thriller Netflix 1899 nel ruolo di Ling Yi ed è apparsa anche nella serie di spionaggio Black Doves, con Keira Knightley, nel ruolo di Kai-Ming. Al cinema, Wei ha interpretato Zadie nel controverso remake del 2024 de Il Corvo.

Personaggio: Posy Li è la figlia minore di Lady Araminta che, insieme alla sorella, sta facendo il suo debutto in società. Sebbene Posy sia spesso considerata un ripensamento in casa sua, questo non attenua il suo carattere solare, ed è molto più gentile di Rosamund.

