Bridgerton – Stagione 4: guida al cast e ai personaggi

È finalmente giunto il momento per Benedict di vivere la sua storia d’amore, e con Bridgerton – Stagione 4 arrivano diversi nuovi personaggi. Il secondogenito dei Bridgerton non si è mai immaginato un tipo da matrimonio, ma nel quarto capitolo della serie Netflix, potrebbe cambiare idea dopo un incontro romantico con l’affascinante Dama d’Argento al ballo in maschera di sua madre Violet.
Non sa che la donna misteriosa è in realtà una cameriera di nome Sophie Baek. Come Benedict, Sophie non si aspettava di trovare l’amore al ballo: sperava solo in una fuga temporanea dalla routine del lavoro come cameriera per la ferrea Lady Araminta e dalla cura delle frivole esigenze delle sue figlie di alto rango.
Oltre a queste nuove aggiunte, la maggior parte dell’amato cast di Bridgerton torna per la quarta stagione, dalla confidente di Benedict e sorella pecora nera, Eloise, alla coppia centrale della scorsa stagione, Colin e Penelope Bridgerton. Come al solito con Bridgerton, la trama principale non è l’unica storia d’amore della stagione, quindi aspettatevi molti cuori che palpiteranno.
Luke Thompson nel ruolo di Benedict Bridgerton
Attore: Nato a Southampton e cresciuto in Francia, Luke Thompson ha iniziato la sua carriera di attore a teatro nella sua nativa Inghilterra. Attore shakespeariano di formazione, Thompson ha debuttato professionalmente nel ruolo di Lisandro in una produzione del Globe Theatre di Sogno di una notte di mezza estate.
Thompson è poi passato al cinema, in particolare interpretando Simon nella serie drammatica della BBC, In the Club, dal 2014 al 2016, prima di debuttare al cinema nel cast di Dunkirk di Christopher Nolan come maresciallo. La sua interpretazione rivelazione nei panni di Benedict in Bridgerton rimane il ruolo più famoso di Thompson.
Personaggio: Secondogenito libero e spensierato del clan Bridgerton, Benedict preferisce scatenarsi e perseguire uno stile di vita bon vivant piuttosto che sistemarsi. Tuttavia, quando si innamora della Dama d’Argento, Benedict si impegna a trovarla, con grande gioia della madre. Nel frattempo, Benedict non può ignorare i suoi crescenti sentimenti per l’affascinante cameriera Sophie.
Yerin Ha nel ruolo di Sophie Baek
Attrice: Yerin Ha è nata a Sydney, in Australia, da genitori sudcoreani. Ha debuttato in TV nella serie poliziesca franco-americana Reef Break, interpretando Techie Jane, prima di recitare nella serie di videogiochi Halo della Paramount+ nel ruolo di Kwan Ha.
Tra gli altri ruoli televisivi degni di nota di ha figurano Alice in Bad Behaviour e la giovane Kasha in Dune: Prophecy. Per quanto riguarda il cinema, Ha è nota per aver interpretato Tracey nel film horror australiano del 2022, Sissy.
Personaggio: Sophie Baek è il principale interesse amoroso della quarta stagione di Bridgerton. Nonostante il suo umile status di cameriera, Sophie è intraprendente e intelligente, e il suo comportamento indipendente conquista immediatamente Benedict. Tuttavia, nonostante la reciproca attrazione, la concretezza di Sophie mantiene il suo cuore protetto.
Katie Leung nel ruolo di Araminta Gun
Attrice: Nata a Dundee, in Scozia, Katie Leung sarà immediatamente riconoscibile dai fan di Harry Potter nel ruolo di Cho Chang, il primo interesse amoroso del maghetto. Harry Potter e il calice di fuoco (2005) ha segnato il debutto cinematografico di Leung, un ruolo che ha ripreso per tutta la saga cinematografica di Harry Potter.
In televisione, Leung ha debuttato in un episodio di Poirot di Agatha Christie nel ruolo di Hsui Tai. È apparsa in diverse serie in ruoli ricorrenti, in particolare ne La Ruota del Tempo, nel ruolo di Yasicca. Leung è anche un’abile doppiatrice, avendo prestato la voce a Caitlyn Kiramman in 14 episodi della serie animata Arcane.
Personaggio: Nella quarta stagione di Bridgerton, Lady Araminta Gun è una formidabile padrona di casa, rimasta due volte vedova, che cerca di farsi strada nella società sposando almeno una delle sue figlie durante la stagione mondana del ton. Gestisce la sua casa con il pugno di ferro, Araminta è particolarmente dura con Sophie.
Michelle Mao nel ruolo di Rosamund Li
Attrice: Nonostante sia relativamente sconosciuta, Michelle Mao, nata negli Stati Uniti, ha oltre 40 crediti a suo nome su IMDb. Il primo ruolo sullo schermo di Mao è nel cortometraggio del 2017 Irrevocable nel ruolo di Maggie, e la maggior parte della sua prima filmografia è composta da ruoli in cortometraggi e piccole parti. Nel 2025, ha interpretato Smitty nel cast di A Big Bold Beautiful Journey, il dramma fantasy romantico di Margot Robbie e Colin Farrell.
Personaggio: Rosamund Li è la figlia maggiore prediletta di Lady Araminta, desiderosa di trovare marito in questo periodo mondano – idealmente, Benedict Bridgerton. Come sua madre, Rosamund è fredda e calcolatrice, e vive il periodo come una partita a scacchi.
Isabella Wei nel ruolo di Posy Li
Attrice: Nata a Hong Kong, la filmografia di Isabella Wei potrebbe non essere così prolifica come quella dei suoi colleghi di Bridgerton, ma è sicuramente impressionante. Ha debuttato sullo schermo nella serie thriller Netflix 1899 nel ruolo di Ling Yi ed è apparsa anche nella serie di spionaggio Black Doves, con Keira Knightley, nel ruolo di Kai-Ming. Al cinema, Wei ha interpretato Zadie nel controverso remake del 2024 de Il Corvo.
Personaggio: Posy Li è la figlia minore di Lady Araminta che, insieme alla sorella, sta facendo il suo debutto in società. Sebbene Posy sia spesso considerata un ripensamento in casa sua, questo non attenua il suo carattere solare, ed è molto più gentile di Rosamund.
Tutti i personaggi che ritornano in Bridgerton – Stagione 4
- Jonathan Bailey nel ruolo di Anthony Bridgerton – Bailey interpreta il visconte Anthony Bridgerton, felicemente sposato. Da quando ha diretto la seconda stagione di Bridgerton, la carriera di Bailey è esplosa e l’attore ha recitato in diversi film di successo recenti, tra cui i film di Wicked e Jurassic World Rebirth.
- Simone Ashley nel ruolo di Kate Bridgerton – La moglie sicura di sé di Anthony, la viscontessa Kate Bridgerton (nata Sharma), tornerà nella quarta stagione. Ashley è anche nota per la sua apparizione nella serie Netflix Sex Education.
- Victor Alli nel ruolo di John Stirling – Introdotto nella terza stagione, Alli interpreta Lord John Stirling, il marito introverso di Francesca. Tra gli altri ruoli di Alli ci sono Gangs of London e Assassinio sul Nilo del 2022.
- Adjoa Andoh nel ruolo di Lady Danbury – Lady Danbury continuerà a dare prova della sua formidabile presenza come confidente più fidata della regina nella quarta stagione. Oltre a Bridgerton, i ruoli più importanti di Andoh sono produzioni dalla sua parte dell’oceano, tra cui Doctor Who, Casualty e EastEnders.
- Julie Andrews nel ruolo di Lady Whistledown – Andrews torna a Bridgerton per stuzzicare i cari e gentili spettatori nei panni di Lady Whistledown. Veterana iconica della recitazione, Julie Andrews è famosa per aver recitato in Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente.
- Lorraine Ashbourne nel ruolo della signora Varley – Ashbourne interpreta la signora Varley, la governante di Lady Featherington, che ha sofferto a lungo. L’attrice ha interpretato Barbara Castle in The Crown e ha prestato la sua voce a Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim.
- Masali Baduza nel ruolo di Michaela Stirling – La cugina di John, Michaela Stirling, torna nella quarta stagione di Bridgerton. Tra gli altri ruoli cinematografici e televisivi di Baduza figurano Noughts + Crosses e The Woman King.
- Nicola Coughlan nel ruolo di Penelope Bridgerton – Coughlan lascia i riflettori di Bridgerton nei panni di Penelope Bridgerton, che ora ha abbandonato il ruolo di Lady Whistledown e si gode la vita da madre e donna felicemente sposata. L’attrice irlandese è nota anche per il suo ruolo in Derry Girls.
- Hannah Dodd nel ruolo di Francesca Stirling – Francesca, la sorella più introversa e appena sposata dei Bridgerton, torna a Bridgerton. Tra gli altri ruoli degni di nota di Dodd ci sono Eternals e Enola Holmes 2.
- Daniel Francis nel ruolo di Lord Marcus Anderson – Lord Marcus Anderson è l’affascinante fratello di Lady Danbury che cattura l’attenzione di Violet Bridgerton. Francis è apparso anche in C’era una volta e La ruota del tempo.
- Ruth Gemmell nel ruolo di Violet Bridgerton – Gemmell torna a interpretare Violet, la matriarca della famiglia Bridgerton. Come altri attori veterani britannici del cast, i ruoli di Gemmell provengono principalmente dalla sua nativa Inghilterra, tra cui Casualty, EastEnders e Penny Dreadful.
- Florence Hunt nel ruolo di Hyacinth Bridgerton – La più giovane delle Bridgerton, Hyacinth, intrattiene la quarta stagione di Bridgerton con la sua presenza solare. Hunt è apparsa anche nelle serie TV Cursed e Mix Tape.
- Martins Imhangbe nel ruolo di Will Mondrich – L’ex pugile Will Mondrich si sta ancora adattando all’aristocrazia nella quarta stagione di Bridgerton. Celebre attore teatrale, Imhangbe ha pochi ruoli sullo schermo, il più noto dei quali è una produzione teatrale registrata de La tragedia di Re Riccardo II.
- Claudia Jessie nel ruolo di Eloise Bridgerton – L’Eloise Bridgerton di Jessie continua a essere socialmente ribelle come sempre, ma la strada che ha scelto potrebbe avere un prezzo. Tra gli altri ruoli dell’attrice figurano Jonathan Strange & Mr Norrell e Toxic Town.
- Luke Newton nel ruolo di Colin Bridgerton – Colin Bridgerton si è ambientato splendidamente alla vita matrimoniale e alla paternità nella quarta stagione. Oltre a Bridgerton, Newton è noto per i suoi ruoli in The Cut e The Lodge.
- Emma Naomi nel ruolo di Alice Mondrich – Nella quarta stagione di Bridgerton, Alice Mondrich continua a godersi una vita agiata con il marito Will. Naomi è apparsa anche nella serie TV Professor T.
- Golda Rosheuvel nel ruolo della Regina Carlotta – Nonostante Lady Whistledown sia stata smascherata, la sete di pettegolezzi della Regina Carlotta rimane insaziabile come sempre. Oltre alla miniserie prequel Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Rosheuvel ha recitato anche in Lady Macbeth e Dune.
- Hugh Sachs nel ruolo di Brimsley – Brimsley, il pettegolo segretario della Regina, torna nella quarta stagione di Bridgerton. Sachs ha ripreso il suo ruolo in Queen Charlotte: A Bridgerton Story ed è apparso anche nella serie di Star Wars, Andor.
- Will Tilston nel ruolo di Gregory Bridgerton – Il figlio più giovane dei Bridgerton, Gregory torna dagli studi all’Eton College. Tilston ha interpretato in particolare una versione giovane del ruolo principale in Goodbye Christopher Robin.
- Polly Walker nel ruolo di Portia Featherington – Portia Featherington torna per altre disavventure di cattivo gusto nella quarta stagione di Bridgerton. Il pubblico britannico riconoscerà la Walker per i suoi ruoli in Prisoners’ Wives e Line of Duty.