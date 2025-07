Una notte al museo: in arrivo un reboot!

La 20th Century Studios sta ufficialmente lavorando a un reboot di Una notte al museo, con la 21 Laps Entertainment che ha ingaggiato Tripper Clancy per scrivere la sceneggiatura. Tra i precedenti lavori di Clancy come sceneggiatore figurano “Stuber – Autista d’assalto”, la serie “I Am Not Okay With This”, “Die Hart” e “Die Hart 2: Die Harter”. Al momento, come riportato da Variety, i dettagli della trama sono ancora segreti, ma si dice che il film racconterà una nuova storia ambientata nel museo con nuovi personaggi.

Nessuna notizia, per ora, su chi dirigerà il film, né sugli attori che potrebbero far parte del progetto. Tuttavia, se la 20th Century Studios deciderà di procedere spedita con il progetto, è possibile che il processo di casting non si farà attendere troppo. Al momento, oltre a quello di Clancy, gli unici altri nomi legati al reboot sono quelli di Shawn Levy (già regista dei primi tre film) e Dan Levine sono i produttori per la 21 Laps, mentre Emily Morris supervisiona il progetto per conto della società.

Di cosa parla Una notte al museo?

La serie Una notte al museo, iniziata nel 2006 con il film omonimo, ha dato vita a tre sequel: “Una notte al museo 2 – La fuga” (2009), “Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone” (2014) e il film d’animazione “Una notte al museo 4: La vendetta di Kahmunrah” (2022). Ben Stiller ha recitato nei primi tre film nel ruolo di Larry Daley, guardia notturna del museo, che scopre che i reperti storici del suo posto di lavoro prendono vita durante la notte. Nel corso della trilogia hanno recitato anche Robin Williams, Owen Wilson, Ricky Gervais, Mickey Rooney, Brad Garrett, Dick Van Dyke e Rami Malek.

La trilogia di Una notte al museo ha conquistato un’enorme popolarità fin dal primo capitolo, uscito nel 2006, grazie al suo mix di comicità, avventura e magia. La saga ha saputo intrattenere sia adulti che bambini, trasformando l’ambiente museale in un luogo di meraviglia e azione. Il successo al botteghino e l’affetto del pubblico hanno reso i tre film dei veri e propri classici del cinema family degli anni 2000. Non sorprende dunque che si voglia ora in qualche modo rilanciare quella storia, aggiornandola per una nuova generazione di spettatori.