The Madness, la spiegazione del finale: chi ha incastrato Muncie Daniels?

Il finale del thriller di Netflix con Colman Domingo The Madness vede il protagonista Muncie Daniels dimostrare finalmente la sua innocenza. Creato dal drammaturgo Stephen Belber, The Madness segue la vita di Muncie che si sgretola rapidamente dopo aver scoperto un cadavere in una baita isolata vicino alla sua casa in affitto nel bosco. Muncie è stato incastrato per l’omicidio di un uomo di nome Mark Simon, una figura di spicco online e capofila di un gruppo di suprematisti bianchi chiamato The Forge.

Nel corso degli otto episodi di The Madness, Muncie deve evitare di essere incastrato per l’omicidio di Simon e destreggiarsi in una rete oscura di personaggi potenti che desiderano farlo tacere. Muncie cerca l’aiuto della sua famiglia per ripararsi dall’implacabile Julia Jayne. Dopo che Muncie riesce a liberarsi di Jayne, si ritrova a dover fare i conti con Rodney Kraintz, un investitore silenzioso della società Revitalize. Cerca anche di sistemare i problemi familiari con il figlio Demetrius e l’ex moglie Elena, che è stata quasi uccisa da Julia nel tentativo di proteggere Muncie. Alla fine, Muncie si ritrova faccia a faccia con l’uomo che ha cercato di farlo tacere e deve fare una scelta cruciale: lasciarlo vivere o ucciderlo.

Chi era Mark Simon, alias Brother14?

Mark Simon era il vicino apparentemente amichevole alla guida del camion che ha incontrato Muncie nel primo episodio di The Madness. Muncie scopre che Simon era un noto suprematista bianco che aveva un seguito di oltre 5 milioni di persone online ed era il leader del gruppo terroristico interno noto come The Forge. Era pagato da Stu Magnusson e Revitalize per spingere i politici a votare in un certo modo, influenzare le elezioni e influenzare il consenso pubblico a scopo di lucro. In breve, Simon era uno strumento prezioso utilizzato da Revitalize e Brother14 è il suo alias online che ha raccolto un seguito e un fandom prima della sua morte.

Chi ha ucciso Mark Simon?

Mark Simon è stato ucciso da Ant, un membro di Profane Discord, e Don Sloss Jr, un ex militare che è stato assunto da Revitalize per uccidere Mark. Erano loro i due uomini che indossavano passamontagna all’inizio di The Madness e hanno tentato di uccidere Muncie nel bosco. Muncie ha pugnalato uno di loro al collo con la sua penna prima di essere incastrato per l’omicidio dopo averlo denunciato alla polizia locale, che ha iniziato a sospettare immediatamente di lui. Nonostante i vari tentativi di incastrare Muncie per il brutale omicidio di Mark Simon, le identità dei due assassini mascherati sono state alla fine svelate.

Chi ha incastrato Muncie Daniels per l’omicidio di Mark Simon?

Julia Jayne era una tramite che lavorava per Rodney Kraintz, che si rivela essere un investitore nella società Revitalize. Julia assunse Don e Ant per uccidere Mark per conto di Rodney Kraintz. Poiché Muncie si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, lo incastrarono per convenienza. Questo viene spiegato a Muncie durante il suo ultimo confronto con Kraintz, che si definisce un “ingranaggio della macchina” e facilmente sacrificabile. Inizialmente Muncie credeva di essere stato preso di mira per essere incastrato a causa del suo ruolo di attivista e collaboratore della CNN e per essere il figlio di un famigerato attivista. Alla fine, Muncie è stato incastrato dalle circostanze.

Come Muncie Daniels ha riabilitato il suo nome ed è stato scagionato

Muncie è finalmente riuscito a scagionarsi dall’omicidio di Mark Simon ed è stato legittimamente in grado di riabilitare il suo nome. Spinge Julia a commettere un errore dopo che lei ha ripetutamente cercato di ucciderlo e ha quasi ucciso membri importanti della sua famiglia. Avendo finalmente battuto Julia al suo stesso gioco, Muncie è stato in grado di mettere in atto una serie di eventi che si sono conclusi con la sua morte. Unendo questo alle prove trovate nella sua auto e sul suo computer portatile, l’uomo dimostra la sua innocenza al pubblico dopo una lunga e ardua lotta.

La spiegazione della morte di Rodney Kraintz

Verso la fine di The Madness, Muncie finalmente si fa strada fino alla persona responsabile di averlo incastrato per l’omicidio di Mark Simon in primo luogo: Rodney Kraintz. Muncie lotta con la decisione se seguire o meno Kraintz una volta scoperto dove si trova. Suo figlio, Demetrius, spinge Muncie a ricorrere alla violenza come un modo per porre fine a questa situazione da incubo una volta per tutte e per vendicarsi di Kraintz per aver minacciato la sua vita e la sua famiglia. Una scena cruciale mostra Muncie che punta una pistola alla testa di Kraintz ma alla fine Muncie non è in grado di premere il grilletto, scegliendo la strada più alta, a differenza di suo padre.

Muncie sapeva che non sarebbe stato in grado di uccidere Rodney Kraintz senza correre il rischio di morire. Muncie aveva provato di tutto per impedire che la sua situazione andasse oltre e aveva scelto di porre fine alle cose alle sue condizioni, senza dover far definire il suo obiettivo da un omicidio. Di conseguenza, Muncie racconta a Lucie (ex moglie di Mark Simon) la verità che circondava Kraintz, che a sua volta la racconta ai membri della Forge. Un membro in particolare della Forge decide di vendicarsi, uccidendo Rodney Kraintz stesso, anche dopo che il procuratore distrettuale aveva respinto le accuse.

Qual è il vero significato di The Madness?

I temi centrali di The Madness sono riassunti in modo abbastanza chiaro nelle scene finali della serie. Muncie ce lo spiega nella sua dichiarazione al mondo sulla CNN prima di allontanarsi definitivamente dalla sua vita pubblica. Muncie definisce l’intero circuito dei media, sia quelli basati su Internet che quelli delle reti di trasmissione tradizionali, un grande circo. Denuncia la follia del sistema e come tutti ne siano vittime e apparentemente non riescano a sfuggirgli ora che il mondo è troppo coinvolto. Muncie si allontana dalla “follia” e sceglie di riconcentrare la sua energia e il suo prezioso tempo su ciò che ha trascurato di più: la sua famiglia.

Come dimostra il titolo del finale della serie, “No More Madness“, Muncie non sta solo mettendo fine alla situazione folle in cui si è trovato, ma anche alla follia del suo piccolo ruolo nel pericoloso e “selvaggio” mondo dei media e della politica. Muncie sta in definitiva appendendo le sue credenziali mediatiche per sempre e mira a riparare i suoi tesi rapporti con la sua famiglia, il che sembra rimediare agli errori che suo padre ha commesso anni prima. Il mondo ha richiesto a Muncie di sacrificare troppo del suo vero sé, motivo per cui alla fine sceglie di mettersi tutto alle spalle.