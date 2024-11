Renfield 2: tutto quello che sappiamo sul possibile sequel con il Dracula di Nicolas Cage

Sebbene Renfield (Nicholas Hoult) abbia sconfitto con successo Dracula (Nicolas Cage) alla fine di Renfield (qui la recensione), si parla ancora di un Renfield 2, ma la probabilità di un sequel dipendeva dal successo del primo film (che, come noto, non è andato bene economicamente). Il film del 2023 segue Renfield che si libera dal suo ex datore di lavoro, e ciò che segue è una faida che porta a un bagno di sangue dopo l’altro. Ci sono anche molte allusioni a un universo di mostri molto più grande. Anche se Renfield uccide Dracula, egli ha ancora il suo superpotere quando mangia gli insetti e ha un secchio di sangue di Dracula che aspetta solo di essere usato.

Sebbene Renfield abbia ricevuto recensioni contrastanti, con un “marcio” 58% su Rotten Tomatoes, ciò significa che i critici lo apprezzano più di quelli che non lo apprezzano. Inoltre, anche se non è stato un grande successo al botteghino come forse avrebbe potuto essere, è comunque un buon successo di pubblico. Tra la comicità, le interpretazioni deliziosamente bizzarre e l’estetica vivace, Renfield ha molto da offrire. Da questo punto di vista, è anche l’inizio di una serie più promettente di qualsiasi altro film sui mostri della Universal del 21° secolo. Tuttavia, anche se ci sono abbastanza elementi positivi del film a cui aggrapparsi, ciò non è necessariamente sufficiente per far sì che la Universal dia il via libera a Renfield 2. Ma vediamo tutto quello che ad oggi sappiamo su un possibile sequel.

Le notizie più recenti su un Renfield 2

Le ultime notizie su Renfield 2 provengono dal regista del primo film, Chris McKay, secondo il quale potrebbe esserci ancora un sequel nonostante il primo film sia stato un flop al botteghino. Il regista ha spiegato: “Ci sono scelte che abbiamo fatto per suggerire che c’è un mondo di cacciatori di vampiri là fuori. Non sarebbe un salto enorme suggerire che Van Helsing sia [ancora] là fuori”. Van Helsing viene ucciso molto presto in Renfield, ma proprio come Dracula, c’è sempre un modo semplice per riportarlo in scena in un sequel. Renfield potrebbe persino usare il sangue di Dracula per riportarlo in vita.

Il successo al botteghino di un film di solito determina la possibilità che lo studio dia il via libera a un sequel. Se un film è un successo, spesso un sequel viene autorizzato immediatamente, ma se un film è un fiasco, qualsiasi progetto futuro verrà probabilmente cancellato. A questo proposito, Renfield 2 è – ad oggi – improbabile, poiché Renfield è innegabilmente stato un fallimento al botteghino. Con un budget di 65 milioni di dollari, ha guadagnato solo 7,7 milioni di dollari nel weekend di apertura, un risultato catastrofico. Ciononostante, McKay è chiaramente ancora ottimista sulla possibilità che il sequel si realizzi, e di certo ha stabilito molti modi in cui ciò può avvenire.

Renfield 2 non è stato ancora confermato

Ad oggi, Renfield 2 non è stato confermato e questo potrebbe essere dovuto alla performance del film al botteghino. Il film ha guadagnato solo 26,7 milioni di dollari in tutto il mondo (via The Numbers), facendo perdere allo studio decine di milioni di dollari. Tenendo conto dei costi di marketing, la perdita avrebbe potuto raggiungere i 100 milioni di dollari, e nessuno studio avrebbe immediatamente dato il via libera a un sequel di un tale fallimento al botteghino. Tuttavia, grazie allo streaming, solo perché un film fa fiasco durante l’uscita nelle sale non significa che non possa ottenere un successo in seguito.

Alcuni film che hanno fatto fiasco hanno trovato il loro pubblico grazie allo streaming, e la stessa cosa potrebbe accadere a Renfield. Ora che è disponibile in streaming, il film potrebbe finalmente trovare il suo pubblico. Grazie alla disponibilità del servizio e a un passaparola positivo, potrebbe poi diventare un successo inaspettato e forse persino un cult. Questo darebbe alla Universal una ragione sufficiente per dare il via libera a Renfield 2. In passato ci sono stati sequel di film che hanno sbancato il botteghino e che hanno ritrovato i loro fan anni dopo, come Blade Runner e Hocus Pocus.

Un’ipotetica data di uscita di Renfield 2

Poiché non è stata confermata, non c’è una data di uscita di Renfield 2 e se mai un sequel dovesse essere realizzato, sarà probabilmente dopo che il primo film avrà guadagnato un significativo seguito di culto, il che potrebbe richiedere anni. Tuttavia, è probabile che la Universal voglia costruire un nuovo franchise, soprattutto perché i suoi due maggiori franchise, Jurassic Park e Fast & Furious, stanno per giungere al termine o comunque non bastano a tenere in piedi lo studio.

Per la saga con Vin Diesel, apparentemente prossima alla conclusione, si tratta di circa un miliardo di dollari ogni due anni che la Universal smetterà di incassare dopo Fast & Furious 11, quindi lo studio potrebbe decidere di correre il rischio e dare immediatamente il via libera a un sequel e spendere molto di più in marketing. Dato che il budget di 65 milioni di dollari per Renfield era relativamente basso rispetto ai film evento della Universal, il rischio nel dare il via libera a un sequel di Renfield è relativamente basso.

Il cast di Renfield 2

Dato che Renfield e Rebecca (Awkwafina) formano una stretta relazione nel film e uccidono Dracula insieme, Hoult e Awkwafina dovrebbero tornare senza dubbio nel cast di Renfield 2. Anche se il personaggio preferito dai fan, Teddy Lobo (Ben Schwartz), è stato ucciso nel modo più disgustoso possibile, sua madre, Bellafrancesca (Shohreh Aghdashloo), la matriarca della famiglia criminale Lobo, può tornare. Si è accennato anche al legame del boss mafioso con l’Uomo Lupo, quindi anche la creatura potrebbe entrare a far parte del cast di Renfield 2.

Infine, Dracula tecnicamente non è morto alla fine di Renfield, ma Renfield e Rebecca hanno fatto il possibile per impedirgli di tornare, arrivando a macinarlo, fonderlo e crearne dei cubetti di ghiaccio. Ciononostante, può ancora tornare, soprattutto perché l’interpretazione di Cage nei panni del Principe delle Tenebre è stata di gran lunga la parte più universalmente apprezzata del film. Se il seque verrà approvato, la Universal vorrà senza dubbio che Cage riprenda il suo ruolo nel cast di Renfield 2.

Quale potrebbe essere la storia di Renfield 2?

Renfield ha impostato la storia di Renfield 2 in molti modi diversi, anche se la narrazione potrebbe continuare in progetti diversi che non sono un sequel diretto. A metà degli anni ’90 la Universal ha cercato di costruire il Dark Universe, un universo condiviso di mostri della Universal, tra cui Dracula, la Creatura di Frankenstein, l’Uomo Lupo e molti altri. L’universo ha preso il via solo nel 2017 con La mummia, ma dopo il suo scarso successo, la Universal ha cancellato tutti i piani dell’universo condiviso. Tuttavia, Renfield, a suo modo, stava tranquillamente riavviando il Dark Universe.

I Lobo sono chiaramente collegati all’Uomo Lupo in qualche modo, dato tutto il simbolismo del lupo della famiglia, e anche se potrebbero apparire in Renfield 2, è altrettanto probabile che la famiglia criminale possa avere un proprio film spinoff. Anche il Dracula di Cage potrebbe tornare a cercare vendetta in un sequel, ma l’attore ha dichiarato di volere un film su Dracula da solo. Un film su Wolf-Man con lo stesso tono di Renfield o un film su Dracula da soli sono quindi molto più probabili di Renfield 2. Se uno dei due verrà realizzato e avrà successo, solo allora la Universal prenderà in considerazione un sequel diretto del film del 2023.