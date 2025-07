Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2

Sono trapelate delle foto dal set di Il Diavolo Veste Prada 2 in cui vediamo una Meryl Streep in grande forma tornare nei panni della famigerata Miranda Priestly, una delle villain peggiori che la storia del cinema recente ricordi.

La potete vedere a questo link!

David Frankel, che ha diretto il film del 2006, e Aline Brosh McKenna, che ha scritto la sceneggiatura originale, torneranno per il sequel insieme alla produttrice Karen Rosenfelt. Basato sul romanzo di Lauren Weisberger, un romanzo a chiave sul lavoro per Anna Wintour a Vogue, “Il diavolo veste Prada” segue l’aspirante giornalista Andy Sachs (Hathaway) che viene assunta come assistente in una rivista di moda patinata ma si ritrova in balia del suo capo esigente. Il film è stato un successo di critica e pubblico, incassando 326 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo una nomination all’Oscar per Streep.

Nel cast di Il Diavolo Veste Prada 2 torneranno Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci insieme a tantissimi volti nuovi, tra cui Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet oltre a Kenneth Branagh che sarà il marito di Miranda.