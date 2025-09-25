James Gunn continua a difendere il grande colpo di scena di Superman

Superman si è rivelata un’avventura molto gradita ai fan dell’eroe in sala. Tuttavia, c’è stata una decisione creativa che probabilmente dividerà le opinioni per gli anni a venire (non dissimile da quella di Superman che uccide il Generale Zod in L’Uomo d’Acciaio).

Nel caso non fosse ovvio, stiamo parlando della decisione del regista James Gunn di rivelare che Jor-El e Lara hanno mandato il loro figlio sulla Terra con l’intenzione di conquistare il pianeta e formare un harem, creando un “Nuovo Krypton“. Gunn ha già affermato che non ritoccherà il colpo di scena e ha ribadito la sua volontà di dare una propria interpretazione del mito di Superman nel commento del regista del film.

“Sono un grande fan di Superman. Non voglio cambiare cose importanti e fondamentali: la sua bontà d’animo, il fatto che non ucciderà, il fatto che sia innamorato di Lois Lane, persino il ricciolo sulla testa”, ha spiegato il co-CEO dei DC Studios. “Quindi la domanda è: ‘Cosa si può aggiungere al mito che sia un po’ diverso, che non cambi sostanzialmente chi è il personaggio?'” “Penso che funzioni”, ha detto Gunn a proposito del colpo di scena tra Jor-El. “Non è qualcosa che verrà adattato in futuro. È la realtà della vita di Superman.”

Seguire questa strada spinge Superman ad abbracciare ulteriormente i suoi genitori umani, e il film si conclude con lui che sostituisce il messaggio di Jor-El e Lara nella Fortezza della Solitudine con vecchi filmati casalinghi della sua infanzia a Smallville.

Parlando del suo approccio al casting di Jonathan e Martha Kent, Gunn ha detto: “Le vecchie star del cinema che normalmente interpretano Jon e Martha Kent… spesso sono brave persone, spesso intelligenti, ma loro erano contadini e vivevano nei campi. È improbabile che finiscano per assomigliare a John Schneider di ‘Smallville’, anche se adoro ‘Smallville'”.

Ci sono molti punti salienti nel commento del regista di Superman, inclusa la rivelazione di Gunn che la scena in cui Ultraman colpisce Krypto nella Fortezza è stata tagliata perché il pubblico di prova pensava che fosse troppo crudele verso il cagnolino. Ha anche definito la Supergirl di Milly Alcock “la mia caratterizzazione preferita di qualsiasi personaggio di supereroi in assoluto”, descrivendola come un personaggio “più oscuro” della “Supergirl di tua madre“.