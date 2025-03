The White Lotus – stagione 3, episode 5: chi è il personaggio di Sam Rockwell e perché è così importante?

ATTENZIONE, seguono SPOILER su The White Lotus – stagione 3, episode 5

Il sorprendente cameo di Sam Rockwell nella stagione 3 di The White Lotus offre uno dei momenti più importanti, e bizzarri e spassosi, dell’ultima puntata della serie di successo della HBO (disponibile in Italia su Sky e Now). Dopo che Rick Hatchett prende un volo per Bangkok nell’episodio 4, lo troviamo mentre incontra un vecchio amico e socio in affari nell’episodio 5, “Full-Moon Party“. Rick, interpretato dal candidato per due volte agli Emmy Walton Goggins, arriva a Bangkok con un piano che coinvolge i proprietari del The White Lotus Thai Resort, Jim e Sritala Hollinger. Rick aveva inizialmente sperato di incontrare Jim al The White Lotus.

Rick è convinto che l’uomo, che deve ancora apparire nella serie ma sarà interpretato da Scott Glenn, abbia ucciso suo padre anni fa. Ora Rick vuole vendetta, cosa che ovviamente preoccupa la sua ragazza Chelsea. Prima che Rick vada a Bangkok, si sa poco della sua vita e delle sue relazioni, in particolare di cosa faccia per vivere. Un po’ di chiarezza viene offerta quando Frank, interpretato da Sam Rockwell, si presenta per dare a Rick una borsa nera non contrassegnata, che finisce per contenere una pistola. Frank rivela quindi alcuni strani dettagli su cosa ha fatto da quando Rick l’ha visto l’ultima volta.

La spiegazione del passato e la connessione di Rick e Frank nella terza stagione di The White Lotus

Frank ha dovuto fuggire dagli Stati Uniti probabilmente per motivi criminali

Quando Rick e Frank si incontrano per la prima volta nell’episodio 5 della terza stagione di The White Lotus, è chiaro che non si vedono da un po’ di tempo. È evidente che Rick ha contattato Frank sapendo che era a Bangkok. Tuttavia, Frank non è la persona che Rick è lì per uccidere: è Jim Hollinger. Frank è sicuramente un amico che, come scopre Rick, ha una relazione problematica con varie forme di dipendenza, come alcol, droghe e sesso occasionale. Prima che Frank si lasci coinvolgere da tutto questo, Rick scopre che Frank è sobrio da 10 mesi, motivo per cui ordina una tisana mentre Rick ordina uno scotch.

Rick è sbalordito dalla notizia della sobrietà di Frank, ricordando che in tutto il tempo in cui lo conosceva, non si erano mai visti sobri. Frank spiega che il suo periodo in Thailandia ha aperto il suo lato spirituale, che lo ha portato ad abbandonare il suo stile di vita edonistico distruttivo e vizioso. Dopo che Frank dà a Rick la borsa nera con una pistola nascosta, si sottintende che qualcuno come lui che ha accesso a quel tipo di armamento sia probabilmente coinvolto in qualche attività losca e potenzialmente criminale. Ciò è confermato quando Frank dice che “ha dovuto lasciare gli Stati Uniti”, presumibilmente eludendo la polizia, come Gary, alias Greg.

Spiegazione del legame di Sam Rockwell con il cast della terza stagione di The White Lotus

Ha una relazione con un membro del cast da quasi 2 decenni

Ci sono alcune ragioni nascoste per cui la comparsa a sorpresa di Sam Rockwell nella terza stagione di The White Lotus ha senso. Nella vita reale, dal 2007 l’attore premio Oscar ha una relazione con Leslie Bibb, che interpreta Kate Bohr nella terza stagione di The White Lotus. Sebbene Rockwell e Bibb non abbiano scene insieme nell’episodio, non si può negare che il casting di Bibb abbia avuto qualcosa a che fare con il cameo non accreditato nella terza stagione di The White Lotus. Sebbene Rockwell e Bibb stiano ufficialmente insieme da 18 anni, la coppia non è legalmente sposata e non ha figli.

Rockwell, che non era mai apparso in The White Lotus prima della stagione 3, episodio 5, ha recitato con Bibb anche nello storico Iron Man 2 del 2010. Rockwell e Goggins non hanno mai lavorato allo stesso film o serie televisiva prima della stagione 3 di The White Lotus. Tuttavia, Goggins ha pubblicato diverse foto di sé stesso con Rockwell sulla sua pagina Instagram già nel 2017, confermando che i due sono buoni amici sia nella vita reale che nella serie.

Il vero significato del monologo dell’episodio 5 di Sam Rockwell e come si collega ai temi della stagione 3 di The White Lotus

Frank rappresenta due estremi della condizione umana: eccesso e astinenza

Il lungo monologo di Frank sulla sua ossessione per le feste e il sesso prende una piega interessante quando confessa di aver scoperto una verità imprevista sulla sua identità. Dopo “mille notti” come questa, Frank ha iniziato a mettere in discussione la sua realtà e il suo scopo nella vita, ponendosi domande filosofiche sul desiderio e sui temi buddisti del distacco. Frank conclude che vuole “essere una delle ragazze asiatiche” da cui è rimasto così affascinato, il che coglie di sorpresa Rick. Rick ascolta attentamente e rispettosamente le esperienze di Frank, ma alla fine sembra perplesso e incapace di credere a ciò che sente.

La spiegazione di Frank sul fatto che voleva essere una delle ragazze asiatiche fa impazzire Rick al punto che sembra intorpidito. Frank continua a fare digressioni filosofiche sull’identità di genere e sul sesso come “metafora poetica” per l’auto-scoperta. Rick sembra sul punto di cadere dalla sedia quando Frank finalmente arriva al punto: ha smesso di prendere droghe e è diventato Buddhista, cosa che spiega la sua sobrietà. Frank si è tirato fuori dalla “giostra infinita di lussuria e sofferenza“, in cui molti degli ospiti della terza stagione di The White Lotus sembrano essere.

Cosa farà Frank di Sam Rockwell per Rick nella terza stagione di The White Lotus?

Frank dà a Rick un’arma e potrebbe essere parte del piano di fuga o dell’alibi di Rick

Oltre a far saltare completamente la mente di Rick, Frank aiuta Rick dandogli un’arma che Rick ha intenzione di usare per uccidere Jim Hollinger. Frank sta chiaramente vivendo una vita spiritualmente ispirata dopo essersi lasciato alle spalle il suo stile di vita edonistico, cosa per cui Rick non lo giudica, ma a quanto pare, la sua visione della violenza non è cambiata. Prima che Frank se ne vada, Rick gli chiede un altro favore, che ironicamente è un po’ un “gioco di ruolo”. Ciò che Rick intende dire è che vuole che Frank sia disponibile a fornire un alibi per Rick se necessario, magari mentendo e dicendo che era con Rick se la polizia fosse venuta a fargli delle domande.

Potrebbe esserci di più nel “gioco di ruolo” di Frank, come Rick che lo coinvolge nell’omicidio o nella fuga stessa, ma gli spettatori dovranno aspettare e vedere nei futuri episodi della terza stagione di The White Lotus.

Frank non fa domande, il che implica che i due hanno già lavorato insieme in precedenza su simili tipi di attività criminali. Qualunque sia il caso, Rick sta pianificando di uccidere Jim la notte seguente. Il motivo per cui Frank ha dovuto lasciare gli Stati Uniti rimane poco chiaro, ma potrebbe essere esplorato ulteriormente entro la fine della terza stagione di The White Lotus.