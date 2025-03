Biancaneve: le prime reazioni parlano di una “festa per gli occhi” e uno dei “migliori remake live-action della Disney da anni”

Il remake live-action di Biancaneve della Disney è stato finalmente svelato alla première di Hollywood e le prime reazioni stanno arrivando definendolo un successo strepitoso per la Casa di Topolino.

Katcy Stephan di Variety ha elogiato la star Rachel Zegler come “una supernova splendente“, aggiungendo che il film è una “festa per gli occhi con nuovi numeri musicali spettacolari e, naturalmente, decine di incantevoli animali animati. La sceneggiatura conferisce saggiamente alla sua eroina una nuova profondità attraverso il suo fervente desiderio di diventare la leader che suo padre credeva potesse essere e una storia d’amore dolce come una torta di mele“.

Altrove si legge: “‘Biancaneve’ non è solo uno dei loro migliori remake live-action degli ultimi anni, ma è anche un film che ricattura la magia del film del 1937. Rachel Zegler È Biancaneve e offre una performance così magica”.

Il direttore di Filmhounds Paul Klein ha riecheggiato le lodi con un avvertimento, scrivendo che “potrebbe pentirsi di averlo detto, ma ‘Biancaneve’ è solido. Mi sono davvero piaciuti i numeri musicali, in particolare quello di apertura e il bop malvagio della Regina. Zegler è stata fantastica nel ruolo principale e Gadot è stata divertente. Sono davvero i nani CGI a deludere il film. La scelta è sconcertante“.

Il remake di Biancaneve è l’ultimo tentativo della Disney di riportare il suo iconico catalogo di film d’animazione sul grande schermo in un formato live-action. Lo studio lancerà anche un live-action Lilo & Stitch nei cinema questo maggio.

Tutto quello che sappiamo su Biancaneve

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Il film dovrebbe ampliare la storia del classico d’animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Gli attori per la maggior parte dei sette “nani” non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo.

È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.

L’uscita di Biancaneve nelle sale è prevista per il 21 marzo 2025.