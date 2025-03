Adolescence, la storia vera: cosa ha ispirato la miniserie Netflix?

La miniserie di Netflix Adolescence (qui la spiegazione del finale) è incentrata su una famiglia britannica che rimane scioccata nello scoprire che il figlio adolescente è stato accusato di aver ucciso una sua compagna di classe. Il cast di Adolescence è guidato da Stephen Graham (anche co-creatore), Ashley Walters, Erin Doherty e altri, nel ruolo di individui che cercano di comprendere il senso di colpa del tredicenne Jamie Miller (Owen Cooper). Man mano che la serie si sviluppa, gli spettatori non solo apprendono di più sullo scioccante crimine, ma ottengono anche informazioni sul mondo personale profondamente complesso dell’adolescente che lo ha portato a diventare un sospettato di omicidio.

I punti forti della serie sono la sua trama intrigante e le eccellenti performance. È interessante notare che ogni episodio è stato girato in un’unica ripresa, un’impresa vera e propria. Comprensibilmente, il pubblico di Netflix è rimasto immediatamente affascinato dalla serie e sbalordito dal significato più profondo del finale di Adolescence. Tuttavia, con una premessa così oscura, è facile chiedersi da dove provenga l’ispirazione per la serie e se sia basata su una storia vera.

Adolescence non è basata su una storia vera specifica, ma è stata ispirata da un notiziario

Il co-creatore Stephen Graham ha visto un notiziario su un evento simile

Prima dell’uscita della serie, Stephen Graham ha condiviso con Tudum di Netflix di essere stato ispirato da una notizia che aveva visto riguardante “un incidente in cui un ragazzino [presumibilmente] ha accoltellato una ragazza”. Graham ha affermato che leggere il notiziario lo ha portato a chiedersi cosa stesse “succedendo” in un mondo “in cui un ragazzo accoltella a morte una ragazza?” Questa domanda di fondo sul perché un giovane avrebbe fatto una cosa del genere è stata sufficiente a far riflettere Graham e il suo co-creatore Jack Thorne sui problemi più profondi che l’avvenimento portava alla luce.

Inoltre, Thorne ha detto a Tudum che durante la scrittura è stato anche parzialmente ispirato da Cries Unheard: Why Children Kill dell’autrice Gitta Sereny sugli omicidi commessi da un’undicenne di nome Mary Bell alla fine degli anni ’60, poiché il libro si concentra sia sui suoi crimini sia sugli eventi che l’hanno portata a commettere un omicidio in primo luogo. Oltre alle vere ispirazioni dei passati casi di omicidio di bambini, Graham e Thorne erano chiaramente molto interessati ai fattori sociali alla base dei crimini, che sono esposti nella serie.

L’aumento della criminalità che coinvolge i giovani uomini ha ispirato Adolescence di Netflix

Il Regno Unito ha assistito a un aumento dei crimini violenti

Oltre a trarre ispirazione da veri crimini che si sono verificati nel Regno Unito, i creatori di Adolescence hanno voluto usare la serie per esplorare problemi reali che i giovani uomini stanno attualmente affrontando. In particolare, la Gran Bretagna ha assistito a un aumento dei crimini perpetrati con armi da taglio negli ultimi anni, spesso associati ai giovani uomini. A questo punto, Stephen Graham voleva che lo show si chiedesse: “Cosa sta succedendo ai nostri giovani uomini in questi giorni e quali sono le pressioni che affrontano dai loro coetanei, da Internet e dai social media?”.

Questa domanda sembra particolarmente appropriata in un momento in cui è sempre più facile diffondere disinformazione online. I giovani potrebbero trovare sempre più difficile trovare la propria identità e affrontare potenziali bulli in mezzo a un sovraccarico di informazioni. Per illustrare questo punto, Graham racconta che lui e Thorne hanno scelto di incentrare la narrazione su una famiglia apparentemente normale per evidenziare il potenziale di violenza che può verificarsi ovunque se non c’è un dialogo appropriato sulla mascolinità tossica e sulla crescita, evidenziando il vero significato dell’adolescenza.

Fonti: Tudum, Yahoo Entertainment